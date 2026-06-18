Wartung der Fernwärmeleitung Flötzersteig: Wien Energie bietet Dusch-Container und Sportstätten für Betroffene

Wegen einer viertägigen Warmwasserunterbrechung in Penzing und Ottakring stellt Wien Energiemobile Dusch-Container und nutzbare Duschen in Sportstätten bereit. Zudem werden Wertkarten für Wiener Bäder verteilt. Die umfangreichen Wartungsarbeiten an der 1963 in Betrieb gegangenen Leitung sind alternativlos und dienen der langfristigen Versorgungssicherheit.

Die Wiener Energieversorgung steht vor einer umfassenden Wartung smaßnahme an einer zentralen Fernwärme leitung. Im Zusammenhang mit der angekündigten Sanierung der Fernwärme -Leitung Flötzersteig in den Wiener Bezirken Penzing und Ottakring wurden konkrete Lösungen für die betroffene Bevölkerung bekanntgegeben.

Insgesamt 140 Häuser sind von der viertägigen Unterbrechung der Warmwasserversorgung betroffen, die von Dienstag, 25. Juni, 6 Uhr früh bis Freitag, 29. Juni, 9 Uhr andauert. Um die Beeinträchtigungen für die Anwohnerinnen und Anwohner so gering wie possible zu halten, hat Wien Energie ein umfassendes Paket an Ausweichmöglichkeiten geschnürt.

Dies umfasst die Einrichtung von vier mobilen Dusch-Containern an zentralen Standorten sowie die Möglichkeit, Duschen in vier Sportstätten zu nutzen. Darüber hinaus werden Wertkarten für den Besuch der Wiener Bäder verteilt, um alternative Erfrischungsmöglichkeiten zu schaffen. Die mobilen Dusch-Container werden an den Standorten Müllverbrennungsanlage Flötzersteig, Matznerpark, Gustav-Klimt-Park und im Bereich Zwinzgasse aufgestellt. Zusätzlich wurde eine Kooperation mit lokalen Sportvereinen vereinbart, deren Duschanlagen genutzt werden können.

Diese befinden sich beim Fußball-Bundesligisten SK Rapid sowie bei den Vereinen SK Slovan HAC, FV Austria XIII und SC Red Star Penzing. Besonderes Augenmerk legt die Aussendung auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen und älteren Personen mit erhöhtem Pflegebedarf. Für diese Gruppe wird ein barrierefreier Zugang zu speziellen Duschen organisiert und ein Fahrtendienst eingerichtet, um die Mobilität zu gewährleisten. Die technischen Arbeiten selbst werden von den Wiener Netzen und Wien Energie durchgeführt.

Sie dienen nach Unternehmensangaben der langfristigen Aufrechterhaltung und Verbesserung der Versorgungssicherheit sowie dem weiteren Ausbau der Fernwärmeinfrastruktur. Ein zentraler Baustein des Projekts ist die Errichtung einer neuen Gebietsumformer- und Pumpstation auf dem Gelände der Klinik Ottakring.

Zudem werden neue Leitungen an das bestehende Fernwärmenetz angebunden und bestehende Schachtbauwerke erweitert. Die betroffene Flötzersteig-Leitung, die Wärme aus der ältesten Müllverbrennungsanlage Österreichs zu den Haushalten transportiert, ist seit 1963 in Betrieb. Aufgrund ihres Alters und ihres Zustandes sind Wartungsarbeiten auf einer Länge von mehr als drei Kilometern unumgänglich. Wien-Energie-Geschäftsführer Sascha Zabransky erklärte: "Uns ist bewusst, dass die Versorgungsunterbrechung für die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner eine Belastung darstellt.

Leider sind die Arbeiten zwingend notwendig, um auch in Zukunft eine sichere Fernwärmeversorgung in den betroffenen Grätzeln gewährleisten zu können.

" Die Art, Dauer und der Umfang der Arbeiten seien alternativlos. Der Zeitpunkt im Juni wurde bewusst gewählt, da die Maßnahmen nur während des jährlichen Generalstillstands der Müllverbrennungsanlage Flötzersteig durchgeführt werden können. Die Wiener Müllverbrennungsanlagen laufen durchgehend, und einmal pro Jahr müssen sie zur Revision stillgelegt. Dies geschieht im Sommer, wenn der Fernwärme-Bedarf generell niedriger ist.

Wichtig ist, dass kritische Einrichtungen wie die Klinik Ottakring und das Hanusch-Krankenhaus auch während der Arbeiten durchgehend mit Wärme versorgt werden. Dies wird durch eine temporäre Umschaltung und zusätzliche Maßnahmen sichergestellt. Die Maßnahme unterstreicht die laufenden Investitionen in die Wiener Fernwärmeinfrastruktur, deren Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit langfristig gesichert werden soll





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