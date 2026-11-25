Der Österreichische Tierschutzverein warnt vor unseriösen Online-Angeboten und Qualzucht. Erfahren Sie, worauf Sie beim Haustierkauf achten müssen und warum Tierheime die bessere Wahl sind.

Der Österreichische Tierschutzverein warnt dringend vor der spontanen Anschaffung von Haustieren über das Internet. Laut Alexios Wiklund, dem Sprecher der Organisation, dient der Onlinehandel oft als Einfallstor für unseriöse und sogar illegale Geschäfte. Ein Tier darf niemals als spontane Online-Bestellung abgewickelt werden, da dies die Risiken für das Wohl der Tiere massiv erhöht.

Risiken bei Welpen aus unseriösen Zuchten

Auf digitalen Plattformen präsentieren sich angebotene Welpen häufig als gesund und zutraulich, was potenzielle Käufer täuschen kann. Tatsächlich stammen einige dieser Tiere jedoch aus kommerziellen Zuchten im Ausland. Dort werden die jungen Tiere oft zu früh von ihren Müttern getrennt, was zu schweren gesundheitlichen oder verhaltensbezogenen Problemen führen kann. Die Herkunft dieser Tiere bleibt für den Endverbraucher oft komplett unklar.

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Interessenten sollten daher mit großer Skepsis an Online-Angebote herantreten. Entscheidend ist die transparente Beantwortung von Fragen zur Herkunft, zum genauen Alter sowie zu vorliegenden Impf- und Gesundheitsdokumenten. Bei einem mangelhaften Informationsfluss oder zweifelhafter Herkunft rät der Verein dringend vom Kauf ab, um nicht aus spontaner Begeisterung oder Mitleid in ungesunde Kreisläufe zu investieren.

Kritik an illegaler Qualzucht bei Katzenrassen

Die Probleme beschränken sich nicht nur auf Hunde, sondern betreffen auch den Online-Handel mit Katzen. Der Österreichische Tierschutzverein übt scharfe Kritik an der sogenannten Qualzucht. Als primäre Beispiele werden Scottish-Fold-Katzen genannt, bei denen schmerzhafte Gelenk- und Knochenveränderungen auftreten können. Diese Zuchtweise ist in Österreich gesetzlich verboten.

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Auch Sphynx-Katzen fallen unter die Kritik, da ihnen die tastenden Vibrissen fehlen, die für ihre Orientierung und Wahrnehmung in der Umwelt essentiell sind. Die Zucht und der Verkauf solcher Tiere, die unter genetisch bedingten Schäden leiden, ist rechtlich untersagt. dennoch tauchen diese Rassen weiterhin unter zweifelhaften Bedingungen in Internetanzeigen auf, was die Aufmerksamkeit der Käufer erfordert.

Vorteile des Besuchs in österreichischen Tierheimen

Statt im Internet zu suchen, empfiehlt der Österreichische Tierschutzverein dringend einen Besuch in lokalen Tierheimen. Dort steht den Interessenten fachkundige Beratung zur Verfügung, die dabei hilft, die spezifischen Eigenschaften und Bedürfnisse der vorhandenen Tiere zu verstehen. Diese Einrichtungen gewährleisten zudem, dass alle Tiere vor der Vermittlung entsprechend versorgt und tierärztlich umfassend untersucht wurden.

Das primäre Ziel bei der Vermittlung über Tierheime ist es, ein passgenaues Tier zu finden, das sowohl zum Lebensstil des Halters als auch zu den persönlichen finanziellen und zeitlichen Möglichkeiten passt. Dieser Ansatz minimiert das Risiko von Fehlentwicklungen und fördert eine nachhaltige, langfristige Bindung zwischen Mensch und Tier.

Langfristige Verantwortung und finanzielle Fakten

Alfred Kofler, Leiter der Tierpflege am Assisi-Hof des Österreichischen Tierschutzvereins in Stockerau, betont, dass die Verantwortung mit dem Erwerb des Tieres nicht endet. Viele Menschen verlieben sich schnell in ein Tier, ohne sich im Vorfeld ausreichend mit den daraus resultierenden Anforderungen auseinanderzusetzen. Erst im täglichen Zusammenleben wird oft ersichtlich, wie viel Geduld, Konsequenz und Zeit die Haltung wirklich erfordert.

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Neben dem erheblichen zeitlichen Aufwand sind auch die laufenden finanziellen Kosten ein kritischer Faktor. Zum festen Aufgabenkatalog gehören hochwertiges Futter und regelmäßige Besuche beim Tierarzt. Unvorhergesehene Ereignisse wie Erkrankungen oder Unfälle können zudem zu zusätzlichen, unerwarteten Ausgaben führen, die eine fundierte finanzielle Planung voraussetzen. Berufliche Verpflichtungen, die Freizeitgestaltung und die Urlaubsplanung müssen zwingend mit der Tierhaltung vereinbar sein, da die Eingewöhnungsphase sowie eventuelle Verhaltensprobleme in der Anfangszeit viel Fingerspitzengefühl erfordern.

Insgesamt appelliert die Organisation an alle potenziellen Tierbesitzer, keine impulsiven Entscheidungen zu treffen. Familien sollten gemeinsam und gründlich prüfen, ob sie die Verantwortung über einen langen Zeitraum tragen können. Besonders in der Vorweihnachtszeit wird Zurückhaltung gefordert: Ein lebendes Tier sollte niemals als überraschendes Geschenk unter dem Christbaum liegen, da dies dem Tierwohl und den Bedürfnissen des Lebewesens grundlegend widerspricht.