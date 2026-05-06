Warnung vor gefährlichen Kriegsrelikten in den Winterleitenseen der Steiermark

In einem Naturgebiet im Murtal wurden gefährliche Reste von weißem Phosphor gefunden, die bei Kontakt mit Sauerstoff entzünden. Ein Jugendlicher wurde bereits verletzt.

In der malerischen Landschaft der Steiermark , genauer gesagt im Murtal , ist derzeit höchste Vorsicht geboten. Was auf den ersten Blick wie ein idyllisches Ausflugsziel wirkt, hat sich als potenzielle Todesfalle entpuppt.

In den Winterleitenseen, einem beliebten Naturerholungsgebiet, wurden gefährliche Überbleibsel aus vergangenen Kriegszeiten entdeckt. Besonders besorgniserregend ist, dass diese Relikte nicht sofort als gefährlich erkennbar sind. Die zuständigen Behörden sowie der angrenzende Truppenübungsplatz Seetaler Alpen haben daher eine dringende Warnung an die Öffentlichkeit herausgegeben, um weitere Unfälle zu vermeiden. Die Region ist bekannt für ihre natürliche Schönheit, doch die Geschichte hat hier Spuren hinterlassen, die auch Jahrzehnte später noch eine massive Bedrohung für Mensch und Tier darstellen.

Ein konkreter Vorfall verdeutlicht die enorme Gefahr, die von diesen Objekten ausgeht. Ein junger Bursche, der die Gegend erkundete, stieß auf einen Gegenstand, der optisch keinerlei Warnsignale aussendete. Es handelte sich um ein orange glitzerndes Objekt, das wie ein gewöhnlicher, wenn auch ungewöhnlich gefärbter Stein aussah. In seiner Neugier hob der Junge den Fund aus dem Wasser und brachte ihn an das Ufer.

In dem Moment, als er beabsichtigte, das glitzernde Stück als Souvenir in seinem Rucksack zu verstauen, geschah das Unvorhersehbare. Zunächst breitete sich ein stechender, schwefelartiger Geruch in der Luft aus, der ein erstes Warnsignal darstellte. Sekunden später entzündete sich der Gegenstand spontan und begann heftig zu brennen. Nur durch eine schnelle Reaktion konnte der Junge das brennende Fragment wegwerfen.

Trotz dieses schnellen Handelns kam er nicht ganz unverletzt davon; er erlitt Verbrennungen an einem Finger, die jedoch glücklicherweise nicht lebensbedrohlich waren. Dieser Vorfall hätte bei einer längeren Berührung oder einem Verstauen im Rucksack katastrophale Folgen haben können. Bei den gefährlichen Fundstücken handelt es sich um Reste von weißem Phosphor. Diese chemische Substanz wurde während der Weltkriege massiv für Brandbomben und Rauchgranaten verwendet.

Die besondere Gefahr des weißen Phosphors liegt in seiner extremen Reaktivität mit Sauerstoff. Solange die Substanz unter Wasser oder in schlammigen, sauerstoffarmen Schichten begraben ist, bleibt sie stabil und scheint harmlos. Sobald sie jedoch an die Oberfläche gelangt und mit dem Luftsauerstoff in Kontakt kommt, setzt eine exotherme Reaktion ein, die zur Selbstentzündung führt.

Die daraus resultierenden Verbrennungen sind besonders tückisch, da sie sehr tief in das Gewebe eindringen und extrem schwer zu löschen sind, da der Phosphor bei Kontakt mit Luft immer wieder neu entzündet werden kann. Dass solche Stoffe noch immer in den Seen des Murtals zu finden sind, ist ein erschreckendes Zeugnis der Vergangenheit, das zeigt, wie lange chemische Kampfstoffe in der Umwelt persistieren können. Die Warnungen der Behörden sind daher absolut ernst zu nehmen.

Wanderer, Badegäste und Naturfreunde werden explizit darauf hingewiesen, keine unbekannten Objekte aus dem Wasser oder vom Boden aufzuheben. Besonders Steine, die eine ungewöhnliche Färbung aufweisen oder metallisch glänzen, sollten unter allen Umständen ignoriert werden. Sollte jemand ein solches Objekt entdecken, ist die einzige richtige Reaktion, den Fundort genau zu markieren und umgehend die Polizei oder die zuständigen Entschärfungsdienste zu verständigen. Es ist lebensgefährlich, zu versuchen, die Gefahr selbst zu bewerten oder das Objekt zu entfernen.

Die Experten des Truppenübungsplatzes Seetaler Alpen arbeiten kontinuierlich daran, die Risiken zu minimieren, doch die weite Fläche des Naturgebiets macht eine vollständige Reinigung nahezu unmöglich. Dieser Vorfall dient als mahnendes Beispiel für die gesamte Region. In vielen Teilen Österreichs gibt es ähnliche Gebiete, in denen Kriegsrelikte im Boden oder in Gewässern verborgen liegen. Die Aufklärung über diese Gefahren ist essenziell, besonders für Kinder und Jugendliche, die oft eine natürliche Neugier für glitzernde oder ungewöhnliche Fundstücke haben.

Die Kombination aus einer friedlichen Naturkulisse und der verborgenen Gefahr macht die Situation besonders riskant. Es wird appelliert, die Warnschilder in den betroffenen Gebieten aufmerksam zu lesen und die Informationen an Freunde und Bekannte weiterzugeben, die in der Steiermark wandern. Nur durch Wachsamkeit und die strikte Einhaltung der Sicherheitshinweise lassen sich weitere Verletzungen vermeiden. Die Natur des Murtals bleibt ein wunderbares Ziel, sofern man die unsichtbaren Gefahren der Geschichte respektiert





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Weißer Phosphor Steiermark Murtal Kriegsrelikte Warnung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wingsuit-Unfall: 40-Jähriger stirbt bei SprungEin 40 Jahre alter Mann ist am Montag im Hochschwabgebiet bei Mariazell in der Steiermark tödlich verunglückt. Er wollte mit einem Wingsuit vom ...

Read more »

Estnische Militärübung und Warnung vor russischer AggressionBericht über die NATO-Übung Spring Storm in Estland und ein Interview mit dem ehemaligen estnischen Oberbefehlshaber Riho Terras über die Sicherheitslage in Europa und die Neutralität Österreichs.

Read more »

Vermisste Schülerin aus der Steiermark wohlbehalten gefundenNach einer intensiven Suche wurde eine 16-jährige Schülerin aus Gratwein-Straßengel, die seit Sonntagabend vermisst war, am Dienstagnachmittag gefunden. Die Umstände ihrer Abgängigkeit sind noch unklar.

Read more »

FPÖ gegen Windkraft – doch in der Steiermark wird ausgebautDie FPÖ kritisiert Windkraft als ineffizient und gesundheitsschädlich, doch in der Steiermark fördert Landeshauptmann Mario Kunasek den Ausbau. Während die Partei in anderen Bundesländern Windräder ablehnt, setzt sie in der Steiermark auf erneuerbare Energien, um den Strombedarf zu decken.

Read more »

Tragödie in der Steiermark - Mann bittet um Starthilfe – kurz darauf ist er totEin Unfall in Bruck an der Mur endete für einen 78-Jährigen tödlich: Der Mann wurde von seinem eigenen Auto erfasst und starb später im Krankenhaus.

Read more »

Warnung! Explosive Kriegsrelikte in WandergebietIm steirischen Murtal werden Kriegsrelikte zur Gefahr für Wanderer. Die Gebilde aus weißem Phosphor verstecken sich in den Winterleitenseen und ...

Read more »