Warnung von IWF, Weltbank und IEA: Ölblockade gefährdet globale Treibstoffversorgung und Wirtschaft

Die internationale Energieagentur IEA, der Internationale Währungsfonds IWF und die Weltbank warnen gemeinsam vor massiven Risiken für die weltweite Treibstoffsicherheit und die Wirtschaft, falls die Öllieferungen durch die blockierte Straße von Hormuz nicht schnell wieder aufgenommen werden. Die Vorräte werden schnell abgebaut, während diplomatische Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über eine Lösung andauern.

Die internationalen Finanz- und Energiewachter schlagen Alarm: Sollten die Öllieferungen nicht in absehbarer Zeit wieder in geregelte Bahnen kommen, sieht die globale Stabilität erheblichen Gefahren entgegen.

Der Internationale Währungsfonds (IWF), die Weltbank und die Internationale Energieagentur (IEA) haben in einer gemeinsamen Stellungnahme in Washington vor einem möglichen Treibstoffmangel im bevorstehenden Sommer gewarnt. Die Organisationen weisen darauf hin, dass die weltweiten strategischen Ölvorräte derzeit in beispiellosem Tempo schwinden, um den massiven Ausfall von Lieferungen durch die strategisch entscheidende Straße von Hormuz zu kompensieren. Diese Notfallmaßnahmen könnten jedoch nicht ewig aufrechterhalten werden.

Wenn sich die Transporte nicht zügig normalisieren, drohen nach Aussage der drei Institutionen ernsthafte Risiken für die Treibstoffsicherheit in vielen Regionen der Welt und für die gesamte Weltwirtschaft. Die derzeitige Krise ist direkt auf die Blockade der Meerenge durch den Iran zurückzuführen, die seit dem Kriegsbeginn Ende Februar besteht und den normalen Schiffsverkehr weitgehend zum Erliegen gebracht hat.

Seit Ende April verlangt Teheran zudem nach eigenen Angaben eine Gebühr für die sichere Durchfahrt von Tankern, was den ohnehin angespannten Markt weiter belastet. Hintergrund der Verschärfung sind die anhaltenden Spannungen in der Region, die den Transport eines großen Teils des weltweit gehandelten Rohöls und Flüssiggases unterbrechen. Die Straße von Hormuz ist eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für Energieprodukte, und jede anhaltende Störung hat unmittelbare Auswirkungen auf die globalen Preise und die Versorgungssicherheit.

Gleichzeitig laufen hinter den Kulissen diplomatische Bemühungen, um eine Deeskalation zu erreichen. Die USA verhandeln derzeit mit dem Iran über ein vorläufiges Abkommen, das nach US-amerikanischen Angaben eine Öffnung der Straße ohne zusätzliche Gebühren für die Schifffahrt vorsehen soll. Diese Darstellung wird jedoch von iranischer Seite bestritten. Die iranische Nachrichtenagentur Fars hat erklärt, dass es keine derartige Klausel in den Verhandlungen gebe.

Diese Diskrepanz zeigt die Komplexität und die geringe Prognosesicherheit der aktuellen Verhandlungen. Für die Weltwirtschaft, die noch immer unter den Nachwirkungen der Coronapandemie und den Sanktionen gegen Russland leidet, kommt diese neue Energie-Krise zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Eine anhaltende Knappheit und steigende Preise könnten die Inflation weiter anheizen, die Geldpolitik in vielen Ländern weiter verschärfen und das globale Wachstum abwürgen. Besonders gefährdet sind Länder, die stark von Ölimporten über den Persischen Golf abhängen, darunter viele asiatische Volkswirtschaften.

Die Warnung von IWF, Weltbank und IEA ist daher nicht nur ein Appell an die Konfliktparteien, sondern auch ein dringender Hinweis an die Regierungen weltweit, ihre nationalen Notfallreserven zu überprüfen und Maßnahmen zur Nachfragesenkung zu erwägen, um die schlimmsten Auswirkungen einer möglichen Verknappung abzufedern. Bislang gehen die Institutionen davon aus, dass der Markt durch die Freigabe der strategischen Reserven und Produktionserhöhungen anderer Förderländer weitgehend stabil gehalten werden konnte.

Sollte die Blockade jedoch über mehrere Monate bestehen bleiben, könnte diese Resilienz erschöpft sein. Dann wäre mit signifikanten Preissprüngen und Versorgungsengpässen zu rechnen, die soziale Unruhen und wirtschaftliche Rückschläge in vielen Teilen der Welt auslösen könnten. Derzeit bleibt abzuwarten, ob die diplomatischen Gespräche zwischen den USA und dem Iran zu einer für beide Seiten akzeptablen Lösung führen werden.

Die internationale Gemeinschaft beobachtet diese Entwicklungen mit großer Sorge, denn die Abhängigkeit von den Öllieferungen aus dem Nahen Osten bleibt trotz aller Bemühungen um Diversifikation nach wie vor hoch. Die Stellungnahme der dreiorganisationen stellt somit einen ernsten Weckruf dar, die Energie- und Geopolitik wieder stärker in den Mittelpunkt der wirtschaftspolitischen Agenda zu rücken





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