Warmlaufenlassen schadet Motoren durch fettiges Gemisch. Experten raten zur sofortigen Fahrt mit niedrigen Drehzahlen für schnellere Aufwärmphase und besseren Schutz.

Wenn die Temperaturen fallen, greifen viele Autofahrer zur altbewährten, aber falschen Methode, den Motor im Stand laufen zu lassen. Dieses Verhalten ist nicht nur sinnfrei, sondern kann dem Fahrzeug langfristig schaden. Moderne Verbrennungsmotoren arbeiten so effizient, dass sie im Leerlauf kaum Abwärme erzeugen. Dadurch bleibt der Motor unnötig lange kalt, was zu Problemen führen kann.

Motor schont sanfte Fahrt statt Stand

Die Lösung ist simpel: Das Fahrzeug sollte direkt nach dem Start in Bewegung gesetzt werden. Die ersten Kilometer sind dabei mit niedrigen Drehzahlen zu absolvieren, um den Motor schonend auf Betriebstemperatur zu bringen. Experten empfehlen dabei eine Drehzahl von etwa 2.000 bis 3.000 Umdrehungen pro Minute als ideal. Unter leichter Last beim Fahren erwärmt sich der Motor deutlich schneller und sauberer als im Stand.

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Kritisch bei modernen Diesel-Fahrzeugen

Besondere Vorsicht gilt bei aktuellen Diesel-Fahrzeugen. Selbst wenn die Anzeige bereits 90 Grad Celsius für das Kühlwasser meldet, kann das Motoröl noch lange kalt sein. In diesem Fall sollten Autofahrer die ersten 10 bis 15 Minuten sanft fahren. Neue Leichtlauföle wie 0W-20 oder 5W-30 fließen zwar auch bei Minusgraden rasch durch die feinen Ölkanäle, doch der vollständige Schutz ist erst bei korrekter Temperatur gewährleistet.

Risiko durch falsche Motoröl-Belastung

Ein Minutenlanges Warmlaufenlassen im Stand ist schädlich, weil die Einspritzung das Gemisch stark anfettnen muss. Dieser unverbrannte Kraftstoff dringt in das Motoröl ein und verdünnt es. Ein kurzer Leerlauf zum Start ist zwar vertretbar, aber langes Stehenlassen ohne Last ist aus technischer Sicht kontraproduktiv. Die Belastung des Öls durch Kraftstoffreste kann die Lebensdauer des Motors verkürzen und Wartungskosten erhöhen.

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Vorteile für E-Auto-Fahrer per App

Für Besitzer von Elektrofahrzeugen sieht die Situation anders aus. Sie dürfen ihr Fahrzeug per App legal vorgewärmen, ohne den Akku unnötig zu belasten. Hängt das E-Auto an einer Wallbox, wird nicht nur der Innenraum, sondern je nach Modell auch der Akku vorwärmt. Dies erfolgt ohne Verlust an Reichweite, was im Winter ein erheblicher Komfortgewinn ist.

Technische Hilfsmittel verkürzen die Phase

Geregelte Kühlkreisläufe und spezielle Glühkerzen helfen dabei, die Kaltlaufphase bei modernen Diesel- und Benziner-Motoren zusätzlich zu verkürzen. Dennoch bleibt die Regel unverändert: Sanftes Fahren ist der beste Weg zur schnellen Aufwärmphase. Wer seine Fahrzeuge in den kalten Monaten pflegt, spart nicht nur Treibstoff, sondern schützt auch die teure Motortechnik vor vorzeitigem Verschleiß durch unvollständige Verbrennung.