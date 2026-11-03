Walter P. will Weiblichkeit vor Gericht durchsetzen

Der ehemalige Wiener Bordellbetreiber Walter P. klagt vor dem Verwaltungsgericht Wien gegen die Rückgängigmachung seines Geschlechtseintrags.

Der ehemalige Wiener Bordellbetreiber Walter P. hat am Dienstag vor dem Verwaltungsgericht Wien in die nächste Runde seines umstrittenen Rechtsstreit s gestartet. Der 61-Jährige, der auch als Waltraud bekannt ist, begehrt die offizielle Anerkennung seines weiblichen Geschlechtseintrag s. Die Verhandlung steht im Schatten seiner vorbelasteten Biografie und der jüngsten politischen Debatte um Transrechte in Österreich.

Widersprüchliche Motive vor Gericht

Walter P. muss sich am Dienstag den unangenehmen Fragen einer Richterin stellen, nachdem er in der Vergangenheit andere Gründe für seine Änderung angegeben hatte. Besonders brisant ist, dass frühere Aussagen über die Motive für die Geschlechtsänderung nun als nicht ernst gemeint dargestellt werden. Der Jurist und Ex-Bordellbetreiber hatte im vergangenen Jahr in einem TV-Interview behauptet, er wolle mit der Änderung des Geschlechtseintrags die Justiz ärgern.

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Auf direkte Nachfrage des Richters, ob er die Justiz tatsächlich mit der Änderung ärgern wollte, gab Waltraud am Dienstag ein überraschendes Nein. Sie erklärte vor Gericht, die damalige Aussage sei nur gefallen, weil es besser geklungen habe. Gleichzeitig beklagte sie, dass ihr von den Medien Aussagen in den Mund gelegt worden seien, die sie nicht so gemeint habe. Die damaligen mediale Berichterstattung habe eine Lawine ausgelöst, die sie nicht erwartet habe.

Verwaltungsrechtlicher Hintergrund des Streits

Die Vorgeschichte des Falls reicht bis ins Jahr 2024 zurück. Damals scheiterte ein erster Versuch, den Geschlechtseintrag ändern zu lassen. Erst in einem weiteren Verfahren wurde ein psychiatrischer Befund vorgelegt, der schließlich die Änderung auf weiblich ermöglichte. Nach einem Interview mit Krone TV kamen bei der Stadt Wien jedoch Zweifel auf. Die Behörde sammelte daraufhin Medienberichte und leitete ein Verfahren zur Berichtigung des Geschlechtseintrags ein.

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Am 31. Dezember wurde der Eintrag schließlich wieder auf männlich geändert. Walter P. legte dagegen Beschwerde ein, da er weiterhin als Frau anerkannt werden will. Mittlerweile liegen dem Gericht vier Gutachten beziehungsweise Befunde vor, die im Verfahren eine zentrale Rolle spielen. Der Richter machte jedoch klar, dass er nicht mehr neue Unterlagen produzieren lassen möchte, sondern sich mit den Parteien unterhalten will.

Rechtliche und persönliche Implikationen

Diskutiert wurde auch, wie aussagekräftig die psychiatrischen Untersuchungen tatsächlich sind. Ein Gespräch mit einer Psychiaterin soll lediglich 30 Minuten gedauert haben. Anschließend wurde ein Computertest durchgeführt. Der Richter stellte klar, worauf es aus seiner Sicht ankommt: Es ist eine Sachverhaltsfrage, ob es eine Transidentität gibt. Trotz des öffentlichen Wirbels sieht Waltraud auch positive Folgen der Affäre und erklärte, stolz darauf zu sein, es anderen Menschen leichter gemacht zu haben.

Auch die Frage, ob sie eine gute Schauspielerin sei, wurde gestellt. Die Antwort fiel ambivalent aus: Sie weiß es nicht genau, sei aber nicht auf den Mund gefallen. Für Walter P. steht auch strafrechtlich einiges auf dem Spiel. Die ehemalige Rotlichtgröße wurde unter anderem wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung rechtskräftig verurteilt. Hinzu kommen weitere offene Strafen.

Die Haft soll nach dem Willen der Verteidigung nicht in einer Gefängniszelle, sondern mit elektronischer Fußfessel im Hausarrest verbüßt werden. Auch darüber läuft ein eigenes Verfahren. Am Verwaltungsgericht Wien geht es hingegen ausschließlich um die Frage, ob die Stadt Wien den weiblichen Geschlechtseintrag rechtmäßig rückgängig gemacht hat. Die Antwort darauf wird einen Präzedenzfall für ähnliche Fälle in Österreich darstellen können.

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Medien und öffentliche Wahrnehmung

Der Fall hat für viel Schlagzeilen gesorgt, nicht nur wegen des ungewöhnlichen Wechsels der Geschlechtsidentität, sondern auch aufgrund der öffentlichen Person. Walter P. war eine bekannte Größe in der Wiener Rotlichtszene. Seine Entscheidungen hatten immer eine öffentliche Komponente, die nun vor Gericht ausgehandelt wird.

Die Medienberichterstattung spielt hier eine entscheidende Rolle, da sie die öffentliche Wahrnehmung geprägt hat. Walter P. kritisiert, dass Aussagen in den falschen Kontext gestellt wurden. Dies zeigt, wie schwierig die Balance zwischen Pressefreiheit und dem Recht am eigenen Bild und der Privatsphäre ist. Die Gerichte müssen nun entscheiden, ob die behördliche Korrektur des Geschlechtseintrags auf der Grundlage der damaligen medialen Debatte rechtmäßig war.

Zukunft des Verfahrens

Das Verfahren am Verwaltungsgericht Wien wird voraussichtlich noch einige Zeit dauern. Es gilt, die Beweislage und die Glaubwürdigkeit der Gutachten zu prüfen. Die Parteien müssen sich weiterhin in konkreten Verhandlungsterminen stellen. Die Entscheidung des Gerichts wird nicht nur für Walter P. relevant sein, sondern auch für andere Menschen, die ihre Geschlechtsidentität ändern wollen und auf bürokratische Hürden stoßen.

Die Stadt Wien wird ihre Position im Verfahren wahrscheinlich durch Argumente der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verfahrensführung vertreten. Für Walter P. geht es um die Anerkennung seiner Identität. Der Ausgang dieses Rechtsstreits könnte erhebliche Auswirkungen auf die Praxis der Behörden bei der Bearbeitung von Anträgen auf Geschlechtsanpassung haben.