Walliser Anwalt fordert 8,2 Millionen Euro Entschädigung für Burnout-Opfer

Derwalliser Anwalt Sébastien Fanti hat für eine bei der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS schwer verletzte Französin eine Entschädigung in Höhe von 8,2 Millionen Euro gefordert. Seine Mandantin wird ihr ganzes Leben lang gepflegt werden müssen.

Anzeige Der Walliser Anwalt Sébastien Fanti hat für eine bei der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS schwer verletzte Französin eine Entschädigung in Höhe von 8,2 Millionen Euro gefordert.

Den Antrag stellte er bei einem Gericht in Paris. Zwei Millionen Euro wollen wir als Anzahlung für dringende Kosten, den Rest für das restliche Leben meiner Klientin, sagte Fanti in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung» vom Donnerstag. Seine Mandantin werde ihr ganzes Leben lang gepflegt werden müssen. Es handle sich um eine vorläufige Rechnung, die ein Experte erstellt habe, sagte der Anwalt im Interview.

Es gehe unter anderem um eine Entschädigung für die Verletzung der körperlichen Integrität der Französin sowie für ihren Berufsausfall. Seine Mandantin wird ihr ganzes Leben lang gepflegt werden müssen. Fanti vertritt eigenen Angaben zufolge 26 Opfer und ihre Angehörigen. Der Antrag wurde bei der Entschädigungskommission für Opfer von Straftaten (Civi) in Paris gestellt, wie Fanti am Montag mitteilte.

Er stehe im Zusammenhang mit einer am 1. April bei der Walliser Staatsanwaltschaft eingereichten Strafanzeige





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