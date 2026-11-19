Der ehemalige Waldviertler-Mitarbeiter soll Chef Heini Staudinger um über 800.000 Euro betrogen haben. Das Unternehmen kämpft gegen den Schaden an, während die Belegschaft zusammenhält.

Der Schuhhersteller Waldviertler in Schrems steht nach Enthüllungen eines massiven internen Betrugs vor einer großen Bewährungsprobe. Der damalige Buchhalter der Firma soll seinen Arbeitgeber, angeführt von Geschäftsführer Heini Staudinger, über einen Zeitraum von anderthalb Jahren systematisch um mehr als 800.000 Euro erleichtert haben. Seit dem 30. Oktober befindet sich der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft, während das Unternehmen nun die finanziellen und emotionalen Wunden heilt.

Kollegialität掩盖e kriminelles Genie

Die Entdeckung des Betrugs war für das Umfeld von Heini Staudinger nahezu unmöglich, da der Verdächtige über Jahre hinweg ein vorbildliches Bild abgab. Anita, eine Buchhalterin, die das Büro mit dem Mann teilte, beschreibt die Zusammenarbeit als sehr gut und betont dessen Hilfsbereitschaft. Für sie war es undenkbar, dass jemand mit diesem korrekten Auftauen zu solchen Taten fähig ist, da die Abrechnungen immer peinlich genau durchgeführt wurden.

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Sogar erfahrene IT-Forensiker fielen auf die Täuschung herein. Nach einer sechsstündigen Befragung des Verdächtigen kamen die Experten zu dem Schluss, dass dieser höchstwahrscheinlich unschuldig sei und ein Hackerangiff die Ursache für die Unregelmäßigkeiten darstellte. Erst die detaillierte Auswertung des Computers des Mannes brachte die entscheidende Wende, als deutlich wurde, dass die verdächtigen Überweisungen großteils von seinem eigenen Arbeitsplatz aus getätigt wurden.

Globale Konten und manipulierte Buchungen

Der Umfang des Delikts ist enorm und zeigt eine ausgeklügelte Strategie zur Verschleierung der Geldflüsse. Der mutmaßliche Täter hat Gelder auf zahlreiche Konten in verschiedenen Ländern umgeleitet, darunter Österreich, Belgien, Frankreich, Spanien, Litauen und sogar Singapur. Anfangs wurden nur kleine Beträge bewegt, die nicht ins Auge fielen, bevor die Summen im Laufe der Zeit stetig anwuchsen.

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Vertriebsleiter Hans bezeichnet den Mann als kreatives kriminelles Genie, das es verstand, die Buchungen so geschickt zu manipulieren, dass selbst Steuerberater keinen Verdacht schöpften. Egal zu welchem Zeitpunkt die Geschäftsleitung die Rechnungen prüfte, die Zahlen schienen immer perfekt zu passen. Diese Langfristigkeit und Präzision haben die Aufdeckung der Straftat extrem erschwert und viele Jahre an Vertrauen missbraucht.

Finanzielle Notwendigkeiten und Rücklagen

Für Heini Staudinger brach nach der Aufklärung eine Welt zusammen, da der finanzielle Schaden für den Schuhhersteller existenzbedrohend war. Um die Lücken zu schließen, waren drastische Maßnahmen nötig: Es mussten Rücklagen aufgelöst, neue Kredite aufgenommen und sogar eine eigene Liegenschaft verkauft werden. Staudinger gibt zu, dass man in solchen Momenten des Alleinstehens fast verzweifeln könnte, da die Liquidität des Unternehmens massiv unter Druck geraten war.

Trotz dieser harten wirtschaftlichen Realität meldet sich jetzt eine positive Entwicklung. Staudinger berichtet von einem bedrohlichen Gefühl, das mit der Inhaftierung des Verdächtigen zur Ruhe gekommen ist. Die operative Aufarbeitung macht zwar nach wie vor viel Arbeit, doch die Solidarität innerhalb des Unternehmens ist enorm und hilft, die Krise zu bewältigen.

Starke Kundschaft und Spenden als Hoffnungsschimmer

Die Unterstützung durch die Kundschaft und die Belegschaft gibt dem Unternehmen neue Kraft. Staudinger erklärt, dass die GEA-Läden ausgezeichnete Umsätze verbuchen, was der Dankbarkeit gegenüber den Kunden Ausdruck verleiht. Darüber hinaus spenden viele Menschen Geld, weil sie den Willen haben, dass Waldviertler als Marke weiterlebt und nicht aufgibt.

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Die Belegschaft hält trotz des Schocks zusammen und zeigt damit, wie wichtig die kollegiale Bindung in Krisenzeiten ist. Heini Staudinger zitiert bei der Besinnung auf die Zukunft den Gedanken, dass man heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen würde, selbst wenn morgen die Welt unterginge. Diese Mentalität treibt das Unternehmen an, den Betrugssystem zu überwinden und den Standort in Schrems zu behaupten.