Waldbrandgefahr in Tirol: Strenges Feuerverbot verhängt

Nachdem im Kärntner Lesachtal ein großer Waldbrand wütet und die Trockenheit die Gefahr in Tirol erhöht, wurde ein umfassendes Feuerverbot für das gesamte Bundesland erlassen. Über 80 Prozent der Brände werden durch Menschen verursacht.

In den letzten Tagen kämpfen Feuerwehr en im Kärntner Lesachtal, nahe der Grenze zu Osttirol, mit einem ausgedehnten und schwer kontrollierbaren Waldbrand . Die anhaltende Trockenheit und die fehlenden Niederschläge haben die Waldbrand gefahr auch in Tirol erheblich erhöht, was zu einer angespannten Lage führt.

Die Prognosen deuten nicht auf baldige, flächendeckende Regenfälle hin, wodurch die Situation voraussichtlich bestehen bleibt. Als Reaktion auf diese kritische Entwicklung haben die Behörden in Tirol umfassende Waldbrand-Verordnungen für das gesamte Bundesland erlassen. Diese Maßnahmen sollen die Ausbreitung von Bränden verhindern und die Einsatzkräfte entlasten. Die Tiroler Feuerwehren wurden in den vergangenen Tagen bereits mehrfach zu Wald- und Böschungsbränden gerufen.

Orte wie Sölden, Längenfeld und Seefeld waren von den Einsätzen betroffen, und es wird befürchtet, dass die Liste der Einsatzorte in den kommenden Tagen weiter anwachsen wird. Die wochenlange Trockenperiode hat die Vegetation extrem anfällig für Entzündungen gemacht. Die erlassene Verordnung beinhaltet ein striktes Verbot für jegliches offene Feuer in Wäldern und deren unmittelbarer Nähe. Dies umfasst nicht nur das Entzünden von Lagerfeuern oder Grillen, sondern auch das Wegwerfen von glimmenden Zigaretten oder Zündhölzern.

Selbst sogenannte Zweckfeuer, wie das Verbrennen von Ästen auf Almflächen, sind von diesem Verbot betroffen. Waldbesitzer sind von der Regelung nicht ausgenommen, da die Gefahr einer unkontrollierten Ausbreitung der Flammen auch von ihnen ausgehen kann. Die Gefahrenzonen erstrecken sich über den Waldrand hinaus auf angrenzende Wiesen, wo trockenes Gras und günstige Windverhältnisse ein schnelles Übergreifen der Flammen begünstigen. Die Verordnung gilt auf unbestimmte Zeit, bis die Waldbrandgefahr deutlich gesunken ist.

Die Einhaltung der Verordnung ist von entscheidender Bedeutung, um die wertvollen Waldressourcen zu schützen und die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Im Falle eines entdeckten Waldbrandes ist unverzüglich der Notruf 122 zu wählen. Landesfeuerwehrinspektor Rene Staudacher betont die hohe Professionalität und Einsatzbereitschaft der Tiroler Feuerwehrleute, weist aber gleichzeitig darauf hin, dass solche Einsätze enorme Ressourcen binden und für die Einsatzkräfte mit erheblichen Gefahren verbunden sind.

Er verdeutlicht, dass über 80 Prozent der Waldbrände durch menschliches Handeln verursacht werden und somit vermeidbar wären. Diese Tatsache unterstreicht die Notwendigkeit erhöhter Vorsicht und Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Feuer in der Natur. Die langfristigen ökologischen und wirtschaftlichen Folgen von Waldbränden sind gravierend, wie Hans-Peter Jauk, Vorstand der Abteilung Waldschutz des Landes, erklärt. Die Zerstörung der Waldvegetation führt zu unmittelbaren wirtschaftlichen Schäden für Waldbesitzer und zu einem Verlust der wichtigen Waldfunktionen, insbesondere der Schutzfunktion gegen Naturgefahren wie Lawinen und Muren.

Gerade die Schutzfunktion des Waldes ist für Tirol von essenzieller Bedeutung, da sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Bevölkerung und der Infrastruktur leistet. Die Prävention von Waldbränden ist daher nicht nur eine Frage des Umweltschutzes, sondern auch des Katastrophenschutzes und der Sicherheit des Landes. Die Behörden appellieren an alle Bürgerinnen und Bürger, die Waldbrand-Verordnungen strikt einzuhalten und verantwortungsvoll mit Feuer in der Natur umzugehen





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