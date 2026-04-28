Waldbrand in Niederösterreich: 220 Feuerwehrleute im Einsatz – Strenge Verordnungen in zehn Bezirken

Ein Waldbrand in Niederösterreich hat rund 220 Feuerwehrleute im Einsatz. In zehn Bezirken gelten strenge Verordnungen gegen Rauchen und Feuer im Wald. Verstöße werden mit hohen Strafen geahndet. Die Bevölkerung wird aufgefordert, den Wald zu schützen.

In Niederösterreich ist ein Waldbrand ausgebrochen, der rund 220 Feuerwehr mitglieder im Einsatz hatte. Ein Pendelverkehr mit Tankfahrzeugen wurde organisiert, um die Brandbekämpfung zu unterstützen. Etwa ein Hektar Waldfläche wurde von den Flammen erfasst, und ein Feuerwehr mann erlitt leichte Verletzungen.

In bereits zehn Bezirken in Niederösterreich – Scheibbs, Wiener Neustadt-Land, Neunkirchen, Gänserndorf, Mistelbach, Zwettl, Amstetten, Krems, Melk und St. Pölten – sowie in der Stadt Wiener Neustadt gelten strenge Verordnungen der Bezirkshauptmannschaften bzw. des Magistrats. Diese Verordnungen verbieten strikt das Rauchen und jegliches Feuer im Wald und in dessen Nähe. Ein Verstoß gegen die Waldbrandverordnung kann mit Verwaltungsstrafen bis zu 7.270 Euro oder sogar vier Wochen Freiheitsstrafe geahndet werden.

Dabei ist es irrelevant, ob tatsächlich ein Waldbrand ausgelöst wurde – allein das Rauchen oder Entzünden von Feuer in Wäldern oder deren Gefährdungszonen reicht für eine Bestrafung aus. Landesrat-Stellvertreter betont die Gefahr von Waldbränden für Mensch, Tier und Umwelt. Er warnt vor den enormen wirtschaftlichen Schäden und der Gefährdung der vielfältigen Funktionen, die der Wald für die Gesellschaft erfüllt. Die Bevölkerung wird aufgefordert, besonders vorsichtig zu sein und den Wald zu schützen, um weitere Brände zu verhindern.

Die aktuellen Waldbrandverordnungen sind eine dringende Notwendigkeit, um die Sicherheit der Region zu gewährleisten und die Natur vor weiteren Zerstörungen zu bewahren. Die Feuerwehren sind in ständiger Bereitschaft, um im Falle eines Brandes schnell eingreifen zu können. Die Bevölkerung wird gebeten, verdächtige Rauchentwicklungen oder offenes Feuer in Waldgebieten umgehend den Behörden zu melden, um eine schnelle Reaktion zu ermöglichen. Die Waldbrandgefahr bleibt in den betroffenen Regionen hoch, und die Einhaltung der Verordnungen ist entscheidend, um weitere Brände zu verhindern.

Die Feuerwehren und Behörden arbeiten eng zusammen, um die Sicherheit der Bevölkerung und der Natur zu gewährleisten





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