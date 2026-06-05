Waldarbeiter in der Slowakei von Bär angegriffen - Rettung unter schwierigen Bedingungen

Ein 37-jähriger Mann wurde nahe Liptovská Anna von einem Braunbären gebissen und schwer verletzt. Die Bergung per Hubschrauber scheiterte am dichten Wald, Feuerwehr und Rettungskräfte transportierten ihn auf dem Landweg ins Krankenhaus. Bereits im Vorjahr war der Mann von einem Bären verletzt worden. In der Slowakei leben rund 1.200 Braunbären; Begegnungen nehmen zu.

Ein 37-jähriger Waldarbeiter ist am Mittwoch in der Slowakei von einem Braunbären angegriffen und schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich in einem dicht bewaldeten Gebiet nahe der Ortschaft Liptovská Anna im Norden des Landes.

Der Mann erlitt Bisswunden an Schulter, Knie und Hüfte, wie eine Sprecherin der Rettungsdienste mitteilte. Die Verletzungen sind schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Der Waldarbeiter war allein unterwegs, als er unvermittelt auf den Bären traf. Zu den genauen Umständen des Angriffs gibt es noch keine weiteren Details.

Die Rettungskräfte wurden umgehend alarmiert, doch die Bergung gestaltete sich schwierig. Zunächst war geplant, den Verletzten per Hubschrauber zu bergen. Der Pilot des Rettungshubschraubers musste jedoch aufgrund des dichten Baumbestands und des regennassen Geländes mehrere Versuche abbrechen, einen Landeplatz in ausreichender Nähe zu finden. Die Sprecherin der Flugrettung erläuterte, dass die dichte Vegetation und die rutschigen Böden eine Landung unmöglich machten.

Daraufhin entschieden sich die Einsatzkräfte für eine Rettung auf dem Landweg. Feuerwehrleute und Rettungskräfte drangen gemeinsam in den Wald vor und versorgten den Mann notdürftig vor Ort. Anschließend transportierten sie ihn auf einer Trage über mehrere Kilometer durch unwegsames Gelände bis zu einem wartenden Krankenwagen. Von dort aus wurde er in das Krankenhaus der nahe gelegenen Stadt Liptovský Mikuláš gebracht, wo er medizinisch versorgt wird.

Dies ist nicht der erste Vorfall mit einem Bären in der Region. Laut einem Bericht der Lokalzeitung My Liptov war derselbe Waldarbeiter bereits im Jahr 2024 von einem Bären verletzt worden. Ob es sich um dasselbe Tier handelt, ist unklar. Erst am Dienstagabend hatte eine Bärin in der nur rund 70 Kilometer entfernten Gemeinde Stráňavy einen Wanderer schwer verletzt.

Dabei handelte es sich vermutlich um ein Muttertier, das seine Jungen verteidigen wollte. Solche Angriffe sind zwar selten, aber sie zeigen, dass die Begegnungen zwischen Menschen und Bären in der Slowakei zunehmen. Nach der letzten offiziellen Zählung aus dem Jahr 2022 leben in der Slowakei etwa 1.200 freilebende Braunbären. Die Tiere sind normalerweise scheu und meiden den Menschen, wenn sie ihn rechtzeitig bemerken.

Probleme treten häufig auf, wenn Bären überrascht werden oder wenn Muttertiere ihre Jungen bedroht sehen. In den vergangenen Jahren gab es mehrere Zwischenfälle mit Bären, einige davon endeten tödlich. Die slowakischen Behörden haben bereits Maßnahmen ergriffen, um die Population zu kontrollieren, darunter Abschüsse und die Einrichtung von Schutzzonen. Experten empfehlen Wanderern, sich in Bärengebieten laut zu verhalten, Bärenspray mitzuführen und Abstand zu halten.

Bei einer unerwarteten Begegnung sollte man langsam zurückweichen, dem Tier nicht in die Augen schauen und auf keinen Fall weglaufen. Die genauen Umstände des aktuellen Angriffs werden noch ermittelt. Die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet und sucht nach Zeugen. Die Behörden warnen zudem vor weiteren Streifzügen im betroffenen Waldstück, bis die Lage geklärt ist.

Die örtliche Bevölkerung ist verunsichert und fordert verstärkte Schutzmaßnahmen, um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Die Diskussion über das Zusammenleben von Mensch und Bär in der Slowakei ist damit erneut entfacht





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