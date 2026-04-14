Wahlsieger Magyar kündigt Strafverfolgung gegen Orbán-Regime an

Nach der Wahlniederlage der Fidesz-Partei kündigt Péter Magyar die Verfolgung von Straftaten auf höchster Ebene an und richtet einen digitalen Beichtstuhl ein. Die Niederlage der Fidesz-Partei führt zu einem erheblichen Verlust an Abgeordnetensitzen und wirft Fragen über die Zukunft der Partei und die Rechenschaftspflicht des Orbán-Regimes auf.

Ungarn s Wahlsieger Magyar richtet einen digitalen Beichtstuhl für Orbán-Mitläufer ein und kündigt die Verfolgung von Straftaten auf höchster Ebene an. Die Fidesz -Partei erleidet eine schwere Niederlage bei der Parlamentswahl, was zu einem erheblichen Verlust an Abgeordnetensitzen führt.

Die Fidesz-Partei erlebt nach der verlorenen Parlamentswahl eine bittere Katerstimmung. Nach der deutlichen Niederlage am Sonntag muss sie einen beispiellosen Verlust an Mandaten hinnehmen. Während sie in den Parlamentswahlen 2018 und 2022 noch 133 bzw. 135 Sitze im 199-köpfigen Parlament erringen konnte, muss sie sich nun mit lediglich 57 Mandaten begnügen. Dies bedeutet einen Verlust von 78 Abgeordneten im Vergleich zur aktuellen Parlamentszusammensetzung. Die Konsequenz ist, dass die Mehrheit der bisherigen Fidesz-Parlamentarier nach neuen beruflichen Perspektiven suchen muss. Welche Politiker dies im Einzelnen betrifft, ist noch nicht vollständig absehbar, doch Viktor Orbán und die Parteispitze scheinen von diesen Veränderungen nicht betroffen zu sein. Es ist jedoch zu erwarten, dass einige prominente Fidesz-Politiker in der Opposition Platz nehmen werden, darunter Außenminister Péter Szijjártó, Verkehrsminister János Lázár und weitere wichtige Persönlichkeiten. Viele erfahrene Fidesz-Politiker hingegen werden ihre Parlamentssitze räumen müssen.

Der amtierende Ministerpräsident Viktor Orbán, 62 Jahre alt, scheint keine persönlichen Konsequenzen aus der Wahlniederlage ziehen zu wollen. Stattdessen betonte er kurz nach der Wahl, dass 2,25 Millionen Wähler für Fidesz gestimmt hätten und dass seine Wählerschaft eine geschlossene Gemeinschaft sei. Er kündigte eine Neuausrichtung der Partei an und versprach, die Errungenschaften der letzten 16 Jahre in der kommenden Legislaturperiode zu verteidigen. Diese Beschwichtigungsversuche stoßen jedoch nicht bei allen Fidesz-Politikern auf Zustimmung. Orsolya Ferencz, Fidesz-Kandidatin, übte scharfe Kritik an der Parteiführung, nachdem sie in ihrem Budapester Wahlkreis deutlich weniger Stimmen erhielt als ihr Gegenkandidat von der Tisza-Partei. Sie machte nicht nur den Nepotismus des Orbán-Regimes, sondern auch die vielen angepassten Karrieristen im Fidesz-Lager für die Niederlage verantwortlich und forderte ihre Ausscheidung aus der Partei.

Der Wahlsieger Péter Magyar unterstreicht auf einer internationalen Pressekonferenz die Konsequenzen für das Orbán-Regime und kündigt deren strafrechtliche Verfolgung an. Magyar hatte bereits vor der Wahl von der Existenz zahlreicher Dossiers gesprochen, die von der Tisza-Partei angelegt und an sicheren Orten aufbewahrt wurden. Mithilfe eines eigens eingerichteten digitalen Beichtstuhls für ehemalige Unterstützer des Orbán-Systems will Magyar Fälle von Straftaten untersuchen, darunter auch schwere Vergehen auf höchster Ebene. Die Verzögerung der Veröffentlichung dieser Informationen begründete Magyar mit fehlendem Vertrauen in die Justiz des Orbán-Regimes. Nach Magyars Einschätzung könnten ein- bis zweitausend Familien aus Politik und Wirtschaft von strafrechtlichen Konsequenzen betroffen sein. Er betont, dass diese Verfolgung nicht nur der Strafverfolgung dient, sondern auch das Gerechtigkeitsempfinden der ungarischen Gesellschaft beruhigen soll. Als Beispiel nennt er die Wahrnehmung von Luxusgütern, die zur Enttäuschung über die Zukunftsentwicklung geführt hat. Ein weiterer Punkt war das zeitweilige Abtauchen von Außenminister Péter Szijjártó nach der Wahl, wobei Magyar Gerüchte über eine Flucht nach Moskau dementierte und stattdessen ankündigte, dass Szijjártó mit seinen Mitarbeitern im Außenministerium daran arbeite, belastendes Material zu vernichten.





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