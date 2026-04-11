Wahlkampf in Ungarn: Umfragen beflügeln Opposition, Orbán beschwört äußere Gefahren

Kurz vor der Parlamentswahl in Ungarn dominieren widersprüchliche Signale den Wahlkampf. Während neue Umfragen die Opposition ermutigen, warnt Experten vor übertriebenem Optimismus. Ministerpräsident Orbán versucht derweil, durch die Beschwörung äußerer Gefahren die Wählerschaft zu verunsichern.

Kurz vor dem Wahl sonntag in Ungarn beflügeln neue Umfragen die Opposition , doch Vorsicht ist geboten, mahnen Experten. Parallel dazu versucht Ministerpräsident Orbán , durch die Beschwörung äußerer Gefahr en die Wählerschaft zu verunsichern und Ängste zu schüren. In einigen Opposition skreisen Ungarn s herrscht bereits Euphorie.

Die jüngste Umfrage des unabhängigen Meinungsforschungsinstituts Medián deutet darauf hin, dass die von Péter Magyar angeführte Tisza-Partei bei der Parlamentswahl eine „komfortable Zweidrittelmehrheit“ erreichen könnte. Allerdings warnen Politologen vor übertriebenem Optimismus. Péter Tölgyessy weist darauf hin, dass die Wählerschaft der Regierungspartei Fidesz überwiegend aus älteren Menschen in ländlichen Regionen besteht, die für telefonische Umfragen schwerer erreichbar sind. Viele ältere Menschen haben kein Mobiltelefon oder sind im Umgang damit nicht so versiert wie jüngere Städter. Dies verfälscht die Ergebnisse, so Tölgyessy, da die Stichprobe nicht repräsentativ ist. Ein weiterer Faktor sind die vielen unentschlossenen Wähler, die sich erst kurz vor der Wahl entscheiden. Zudem sind die Umfragen der regierungsnahen Institute zu berücksichtigen, die traditionell günstigere Ergebnisse für die Fidesz-Partei zeigen. In den letzten Wochen des Wahlkampfs intensivierte Orbán die Darstellung äußerer Gefahren, um Ängste zu schüren. Wahlplakate zeigten Magyar und den ukrainischen Präsidenten Selenskij in martialischer Pose mit dem Warnhinweis „Sie sind gefährlich!“. Darüber hinaus wurde die Alarmbereitschaft von Spezialeinheiten erhöht, nachdem an der serbisch-ungarischen Grenze ein „Rucksack mit Sprengstoff“ gefunden wurde, was durch regierungsnahe Medien suggerierte, dass die Ukraine dahinterstecken könnte. Orbán hatte die Ukraine im Wahlkampf zum Feindbild erklärt, da sie versuche, seine Wiederwahl zu verhindern, insbesondere wegen seines Vetos gegen EU-Hilfen für Kiew. Dieses Vorgehen passt in das Bild, dass durch die Druschba-Pipeline kein russisches Öl nach Ungarn fließt, was die Regierung ebenfalls der Ukraine zur Last legt. Der Wahlkampf war auch von Enthüllungen über fragwürdige Praktiken der Regierung geprägt. So soll der Geheimdienstchef Rogán Agenten beauftragt haben, das IT-System der Tisza-Partei zu hacken. Zudem kursierten Videos von Wahlkampfveranstaltungen, auf denen Personen in schwarzen Kapuzenpullovern gewaltsam gegen Orbán-Kritiker vorgingen und deren Transparente entfernten. Der Russlandexperte András Rácz vergleicht dieses Verhalten mit dem von regierungstreuen Hooligans in Russland und Serbien. Orbán pflegt gute Beziehungen zu Putin und Vučić. Bei einer Wahlveranstaltung in Győr gelang es den Hooligans nicht, kritische Stimmen zum Verstummen zu bringen, was Orbán zu lautstarken Protesten veranlasste. Der Politologe Zoltán Ranschburg sieht darin eine „Erosion“ des Wahlkampfs Orbáns, da dieser sich eigentlich als „nüchterner Führer“ präsentieren wollte, so die Analyse. Die Spannungen im Vorfeld der Wahl nehmen zu, wobei die verschiedenen Akteure versuchen, ihre jeweiligen Strategien zu perfektionieren. Die Fidesz-Partei setzt auf die Mobilisierung ihrer Anhänger durch das Schüren von Angst vor äußeren Feinden, während die Opposition versucht, die Unzufriedenheit in der Bevölkerung zu nutzen und die Wähler von einem Regierungswechsel zu überzeugen





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