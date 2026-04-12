Péter Magyar von der Partei Tisza scheint bei den Wahlen in Ungarn überraschend gut abzuschneiden und könnte den langjährigen Ministerpräsidenten Viktor Orbán herausfordern. Hohe Wahlbeteiligung und spannende Ergebnisse prägen den Wahltag.

Unser Mitarbeiter Paul Flückiger berichtet aus Budapest. Péter Magyar zeigte sich optimistisch, blieb dabei aber vorsichtig. Am Sonntagabend sprach er von einem „Fest der Demokratie“ und davon, dass in Ungarn Geschichte geschrieben worden sei. In Bezug auf das Wahlergebnis bat er seine Anhänger zunächst, „vorsichtig optimistisch“ zu sein. Im Vorfeld der Wahl waren Umfragen veröffentlicht worden, die in den Tagen vor dem Urnengang durchgeführt wurden.

Laut diesen Umfragen lag Magyars Partei Tisza vorne, während die Partei Fidesz von Langzeit-Regierungschef Viktor Orbán nur auf dem zweiten Platz rangierte. Die ersten Auszählungsergebnisse bestätigten diesen Trend: Nach 21 Uhr waren 50 Prozent der Stimmen ausgezählt. Demnach würde Magyars Partei 136 Mandate im 199 Sitze umfassenden Parlament erhalten, während Fidesz nur 59 Mandate bekäme. Magyars Optimismus wuchs weiter: Er schrieb auf Facebook „Danke Ungarn“ und berichtete anschließend, dass Orbán ihm bereits zum Sieg gratuliert habe. Sowohl Magyar als auch Orbán hatten ihre Anhänger vor der Wahl am Sonntag noch einmal mobilisiert. Orbán zeigte sich ebenfalls zuversichtlich. Bei seiner Stimmabgabe wurde er von Medienvertretern umringt und mit Fragen konfrontiert, darunter die Frage einer offenbar russischen Journalistin, ob Brüssel seinen Wahlsieg nicht anerkennen wolle. Orbán antwortete: „Die EU muss den Willen der Ungarn anerkennen. Ich bin hier, um zu siegen!”. Der 62-jährige Regierungschef schritt in sein Wahllokal, zeigte seinen Personalausweis und erhielt zwei Wahlzettel.\Der erste Wahlzettel galt den Einer-Wahlkreis-Mandaten, die die Mehrheit der Parlamentssitze vergaben und Orbáns Fidesz-Partei begünstigten. Der zweite Zettel war für die Parteilisten bestimmt, über die 93 Sitze vergeben wurden. Fünf Parteien standen hier zur Wahl. Die Wahlbeteiligung lag mit über 77 Prozent sehr hoch. Diese hohe Beteiligung half Magyar, der nach seiner Stimmabgabe in Budapest das „Victory“-Zeichen zeigte. Magyar, von Orbán als Agent Brüssels und Kiews verunglimpft, verweigerte sich den Journalisten der Auslandspresse und versprach, ihre Fragen nach dem Wahltag zu beantworten. In einer Kurzansprache kritisierte Magyar die Korruption unter Orbán und den Demokratiemangel. Er betonte, dass Ungarn wieder enger an die EU angebunden werden müsse. Orbán hatte bei seinem letzten Wahlkampfauftritt auf der Budapester Burg am Samstagabend seine Anhänger mobilisiert. Dabei fielen Gruppen von schwarz gekleideten Männern auf, die durch ihr Auftreten Aggression signalisierten. Eine Pensionistin beschwichtigte, dass Orbán lediglich mit Putin spiele, um billiges Gas zu erhalten, und kein Russland-Freund sei. Ein Mann, der Fidesz unterstützte, betonte, dass er wollte, dass es in Ungarn so gut bleibe, wie es ist. Der Weg von der Burg zur Donau führt entlang historischer Architektur, aber auch zu abbröckelnden Treppen und rostigen Geländern – ein Zeichen für mangelnde Investitionen in die Infrastruktur während Orbáns 16-jähriger Amtszeit.\Die Wahl in Ungarn war von hoher Wahlbeteiligung, großer Spannung und überraschenden Ergebnissen geprägt. Péter Magyar, der Herausforderer, schien auf dem Weg zum Wahlsieg, während Viktor Orbán, der seit 16 Jahren amtierende Ministerpräsident, mit einem unerwartet schwächeren Ergebnis konfrontiert wurde. Die Reaktionen auf beide Seiten waren von Vorsicht und Optimismus geprägt. Magyar betonte die Bedeutung der Demokratie und bat seine Anhänger um Geduld bei der Auswertung der Ergebnisse. Orbán hingegen betonte seine Überzeugung vom Wahlsieg und die Notwendigkeit, den Willen der Ungarn anzuerkennen. Die hohen Wahlbeteiligungen, insbesondere die Mobilisierung durch Magyar, spielten eine entscheidende Rolle für das Wahlergebnis. Die Fragen und die mediale Aufmerksamkeit während der Stimmabgabe von Orbán zeigten auch die politische Bedeutung der Wahl. Die politischen Unterschiede zwischen den Parteien werden deutlich durch die unterschiedlichen politischen Ansichten der Anhänger repräsentiert, insbesondere in Bezug auf die Beziehungen zu Russland und zur Europäischen Union. Während einige Orbáns pragmatischen Umgang mit Putin unterstützten, betonten andere die Notwendigkeit, sich der EU anzunähern und die Korruption im Land zu bekämpfen. Die Ergebnisse der Wahl könnten bedeutende Auswirkungen auf die Zukunft Ungarns und seine Beziehungen zur Europäischen Union haben





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ungarn Wahlen Péter Magyar Viktor Orbán Tisza

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Patriotismus ohne Orbán: Das Geheimnis von Péter MagyarPéter Magyar, ein Herausforderer Orbáns, mobilisiert Anhänger mit Nationalstolz und populistischen Versprechen. Sein Wahlkampf ist professionell und nutzt geschickt Nationalsymbole. Trotz Herausforderungen durch Orbáns Unterstützer und einem umstrittenen Wahlkampf ist sein Erfolg fraglich. Die Partei Tisza ist populistisch und vereint unterschiedliche politische Ansichten.

Read more »

Erwarten wir nicht zu viel von Péter MagyarEine Niederlage Viktor Orbáns wäre zwar eine willkommene Entwicklung, aber es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass sich die grundlegenden Merkmale der ungarischen Politik wirklich ändern werden.

Read more »

Ungarn vor der Wahl: Orban warnt vor Krieg, Magyar verspricht NeuanfangIn Ungarn stehen entscheidende Wahlen bevor. Ministerpräsident Viktor Orban und sein Herausforderer Peter Magyar beendeten ihren Wahlkampf mit gegensätzlichen Botschaften: Orban betonte die Sicherheit und warnte vor Krieg, während Magyar einen politischen Neuanfang und die Rückkehr Ungarns nach Europa versprach. Die Wahl könnte das Ende einer Ära in der ungarischen Politik markieren.

Read more »

Schicksalswahl in Ungarn: Orbán und Magyar gehen kurz vor Wahlschluss aufeinander losIn Ungarn kommt es kurz vor dem Ende der Wahlen zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Lagern von Viktor Orbán und seinem Herausforderer Peter Magyar. Beide Seiten erheben Vorwürfe von Manipulation und Unregelmäßigkeiten. Rund acht Millionen Bürger sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Read more »

Wahl in Ungarn: Magyar baut Vorsprung aus – Orbáns Herrschaft in Gefahr?Nach 16 Jahren könnte die Ära Orbáns in Ungarn zu Ende gehen. Die Ergebnisse der Wahl deuten auf einen Vorsprung des Herausforderers Péter Magyar hin, der das Land von Korruption befreien und proeuropäisch ausrichten will. Die Wahlbeteiligung war enorm hoch.

Read more »

Orbáns Niederlage: Magyar feiert Erdrutschsieg in UngarnViktor Orbán hat die Wahl in Ungarn überraschend deutlich verloren. Péter Magyar und seine Tisza-Partei steuern auf eine Zweidrittel-Mehrheit zu und könnten die Verfassungsmehrheit im Parlament erringen. Die Wahlbeteiligung war außergewöhnlich hoch, und das Ergebnis deutet auf einen bedeutenden Machtwechsel hin.

Read more »