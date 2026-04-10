Wahl zum/zur NachwuchssportlerIn des Monats März: Die Entscheidung liegt bei Ihnen!

Die Leserinnen und Leser von NÖN.at wählen den/die NachwuchssportlerIn des Monats März. Expertenjury und Fans entscheiden gemeinsam über die Auszeichnung. Nominiert sind talentierte Athleten aus verschiedenen Sportarten mit herausragenden Leistungen.

Wer wird Niederösterreich s Nachwuchssport lerIn des Monats März? Die Leserinnen und Leser von NÖN .at können ab sofort mitentscheiden und ihre Stimme abgeben. Das Prozedere ist einfach und transparent: Sportorganisationen und relevante Institutionen nominieren talentierte Nachwuchshoffnungen, die im vergangenen Monat durch herausragende sportliche Leistungen auf sich aufmerksam gemacht haben.

Zehn Tage lang haben die Fans die Möglichkeit, online abzustimmen und so ihre Präferenz zum Ausdruck zu bringen. Parallel dazu arbeitet eine Expertenjury auf Hochtouren, um eine fundierte Bewertung vorzunehmen – ihr Urteil fließt zu zwei Dritteln in die gewichtete Gesamtwertung ein. Die Expertenjury setzt sich aus renommierten Vertretern verschiedener Bereiche zusammen, um eine möglichst objektive und umfassende Einschätzung zu gewährleisten. Dazu gehören Vertreter aller NÖ Sport-Dachverbände, Sport-Medien (NÖN, ORF NÖ), der Niederösterreichischen Versicherung, des NÖ Landesschulrats, der NÖ Landesregierung Abteilung Sport, des Sportzentrums NÖ sowie ehemalige prominente NÖ Sport-Persönlichkeiten. Seit dem Jahr 2017 nimmt zudem die/der JahresiegerIn der NÖN Publikumswahl am Ende des Jahres für ein Jahr an der Fachjury teil, wodurch die Expertise und Erfahrung weiter bereichert wird. Das verbleibende Drittel der Punkte wird von den Fans vergeben, was die Bedeutung der Publikumsmeinung unterstreicht und die Spannung bis zur Bekanntgabe des Nachwuchssportlers/der Nachwuchssportlerin des Monats erhöht.\Die nominierten Athletinnen und Athleten für den Monat März präsentieren eine beeindruckende Bandbreite an Sportarten und Erfolgen. Sophie Pakošta, 16 Jahre alt, im Jiu Jitsu aktiv, vom Jiu Jitsu Goshindo Pressbaum, hat mit zwei Europameistertiteln in den Kategorien Duo Women und Duo Mix in der U18 auf sich aufmerksam gemacht. Ebenfalls nominiert ist Julian Trummer, 18 Jahre alt, der im Langlauf für den USC St. Leonhart antritt und einen beachtlichen 8. Platz bei der Junioren Weltmeisterschaft im 20 km Massenstart erreichte. Im Tischtennis glänzte Sarah Zäh, 16 Jahre alt, vom UTTC Stockerau, mit dem Gewinn der österreichischen Staatsmeisterschaft im Einzel in der Allgemeinen Klasse sowie zwei Bronzemedaillen im Damen- und Mixed Doppel. Die Snowboard-Szene wird durch Marcel Wiesinger, 18 Jahre alt, von der Union Trendsport Weichberger vertreten, der einen Sieg im Europacup im Parallel Slalom und einen hervorragenden 3. Platz in der Europacup Saison Gesamtwertung in der Allgemeinen Klasse verbuchen konnte. Im Schwimmsport überzeugte Moritz Schlick, 15 Jahre alt, vom SU Mödling, mit acht österreichischen Meistertiteln in der Halle in der Altersstufe 15-16 Jahre, unter anderem über 100m/200m Rücken und 200m Schmetterling. Das Feld wird ergänzt durch Isabella Fuhrmann, 16 Jahre alt, im Biathlon aktiv für den SC Nordwald, die österreichische U17 Meisterin im Massenstart wurde und zudem Silber im Sprint gewann. Im Eisstocksport qualifizierte sich Tobias Müllner, 18 Jahre alt, von der SG Winklarn, durch den Gewinn der U19 Europameisterschaft mit der Mannschaft. Abschliessend ist Lukas Pirchmoser, 17 Jahre alt, von der Union Trendsport Weichberger nominiert, der den Finaleinzug und den 16. Platz bei den Snowboard Freestyle U20 Weltmeisterschaften im Bewerb Rail erreichte.\Die Wahl zum/zur NachwuchssportlerIn des Monats bietet eine hervorragende Plattform, um die Leistungen junger Talente zu würdigen und die Öffentlichkeit auf ihre Erfolge aufmerksam zu machen. Die Kombination aus Expertenjury und Publikumsabstimmung gewährleistet eine faire und ausgewogene Bewertung der Leistungen. Die Experten bringen fundiertes Fachwissen und Erfahrung ein, während die Fans die Möglichkeit haben, ihre Begeisterung für die Athleten auszudrücken und die Spannung zu erhöhen. Die detaillierte Vorstellung der Nominierten mit ihren jeweiligen Erfolgen unterstreicht die Vielfalt und das hohe Niveau des niederösterreichischen Nachwuchssports. Die NÖN.at-Leserinnen und -Leser sind somit aufgerufen, ihre Stimme abzugeben und die Zukunft des niederösterreichischen Sports mitzugestalten. Die Wahl fördert nicht nur die Anerkennung der Athletinnen und Athleten, sondern motiviert auch andere junge Sportlerinnen und Sportler, ihre Träume zu verfolgen und hart für ihre Ziele zu arbeiten. Die regelmäßige Auszeichnung der NachwuchssportlerIn des Monats ist ein wichtiger Beitrag zur Talentförderung und zur positiven Entwicklung des Sports in Niederösterreich





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