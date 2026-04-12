Wahl in Ungarn: Magyar baut Vorsprung aus – Orbáns Herrschaft in Gefahr?

Nach 16 Jahren könnte die Ära Orbáns in Ungarn zu Ende gehen. Die Ergebnisse der Wahl deuten auf einen Vorsprung des Herausforderers Péter Magyar hin, der das Land von Korruption befreien und proeuropäisch ausrichten will. Die Wahlbeteiligung war enorm hoch.

Die Wahl in Ungarn ist entschieden! Nach und nach treffen die Ergebnisse ein – der Vorsprung von Orbán -Herausforderer Magyar wächst kontinuierlich. Viele wünschten sich nach 16 Jahren, die Herrschaft von Viktor Orbán zu beenden und gingen deshalb zur Wahl . Der amtierende Regierungschef gestaltete das Land durch zahlreiche Verfassungsänderungen zu einer sogenannten 'illiberalen Demokratie', wie er selbst einräumt.

Péter Magyar, der Herausforderer, war einst ein Bewunderer von Orbán und Funktionär der Fidesz-Partei. Sein erklärtes Ziel ist es, Ungarn von Korruption zu befreien und das Land wieder klar proeuropäisch auszurichten. In den letzten Umfragen vor der Wahl lag Magyar deutlich vorne. Doch am Wahltag war alles offen und spannend.\'Die Entscheidung des Volkes muss respektiert werden', ließ Orbán verlauten, was darauf hindeutet, dass er möglicherweise eine Niederlage akzeptieren würde. Die Wahlbeteiligung war schon vor der Schließung der Wahllokale mit fast 80 Prozent außergewöhnlich hoch – so hoch wie nie zuvor. Auch wer um 19 Uhr noch in der Schlange stand, durfte noch seine Stimme abgeben. Die Auszählung begann planmäßig, und erste Ergebnisse wurden für 20 Uhr erwartet. Bei einem knappen Ergebnis könnte die Auszählung jedoch bis zum kommenden Samstag dauern. Wahlberechtigt waren 7,5 Millionen Bürger in Ungarn sowie über 500.000 Auslandswähler, wobei letztere nur persönlich in Konsulaten wählen durften.\Kurz nach 20 Uhr trafen die ersten Ergebnisse im Daten-Dashboard ein. Bei einem Auszählungsgrad von drei Prozent waren die Ergebnisse noch wenig aussagekräftig, doch Orbán lag mit 48 Prozent noch vor Magyar mit 43 Prozent. Bei sechs Prozent Auszählungsgrad kippte das Ergebnis bereits: 48 Prozent für Magyar, 44 Prozent für Orbán. Dieser Trend setzte sich mit fortschreitender Auszählung fort. Bei 15,6 Prozent Auszählungsgrad erreichte Magyar bereits 50 Prozent, während Orbán nur noch 41 Prozent verzeichnete. Bleiben Sie stets auf dem Laufenden! Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert – laden Sie die Seite neu, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Unmittelbar nach Wahlschluss veröffentlichte Umfragen deuteten bereits auf einen deutlichen Sieg der Oppositionspartei hin. Diese prognostizierten 55 Prozent für die Tisza-Partei von Péter Magyar und 38 Prozent für die Fidesz von Viktor Orbán. Die insgesamt 199 Mandate werden in einem System aus Verhältnis- und Mehrheitswahlrecht vergeben





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