Waffenruhe zu orthodoxen Ostern: Beginn am Samstagnachmittag, aber Angriffe kurz zuvor

Anlässlich des orthodoxen Osterfestes soll im Ukraine-Krieg eine Waffenruhe beginnen. Kurz vor dem geplanten Start gab es jedoch Angriffe mit Toten und Verletzten. Friedensverhandlungen pausieren. Ukrainischer Geheimdienst warnt vor russischen Provokationen.

Im andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine soll anlässlich des orthodoxen Osterfestes eine zeitlich begrenzte Waffenruhe beginnen. Nach Angaben des russischen Machthabers Wladimir Putin soll die Feuerpause am Samstagnachmittag (16:00 Uhr Ortszeit, 15:00 MESZ) starten und bis zum Ende des Sonntags andauern. Dies folgt auf mehrere gescheiterte Versuche von Waffenruhe n zu anderen Feiertagen, bei denen sich beide Seiten gegenseitig Verstöße vorgeworfen hatten.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat auf die Ankündigung aus dem Kreml reagiert und angekündigt, entsprechend zu handeln. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha äußerte sich via X und erklärte, sein Land werde die Umsetzung der Waffenruhe beobachten und entsprechend reagieren, wobei er betonte, dass die Ukraine keine Notwendigkeit zur Wiederaufnahme der Angriffe sehe. Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow betonte, die Waffenruhe habe ausschließlich humanitären Charakter.\Kurz vor dem geplanten Beginn der Waffenruhe kam es zu erneuten Angriffen in der Ukraine, bei denen mehrere Menschen getötet und verletzt wurden. In Odessa wurden bei Angriffen auf ein Wohngebiet zwei Menschen getötet und zwei weitere verletzt. In Poltawa traf ein Drohnenangriff ein Geschäft und ein Café, wobei eine Person getötet und eine weitere verletzt wurde. In der Region Sumy wurden durch russische Drohnenangriffe mehrere Wohngebiete getroffen, wobei 14 Menschen verletzt wurden, darunter ein 14-Jähriger und eine 87-Jährige. Die ukrainischen Behörden berichteten von insgesamt drei Toten und 17 Verletzten in den genannten Städten und Regionen. Diese Ereignisse unterstreichen die anhaltende fragile Sicherheitslage und die Schwierigkeiten bei der Umsetzung einer Waffenruhe vor dem Hintergrund der anhaltenden Kampfhandlungen und gegenseitigen Anschuldigungen.\Neben den Kampfhandlungen und den Bemühungen um eine Waffenruhe, gibt es auch Anstrengungen in Bezug auf Friedensverhandlungen. Diese sind jedoch aufgrund verschiedener Faktoren ins Stocken geraten. Während es in den Friedensverhandlungen zwischen Moskau und Kiew unter US-Vermittlung zuletzt Fortschritte gegeben haben soll, stocken die Gespräche nun wegen des Iran-Kriegs. Beide Seiten hatten sich für eine rasche Wiederaufnahme der Gespräche ausgesprochen, aber es gibt derzeit keinen Termin für trilaterale Verhandlungen. Zudem mahnt der ukrainische Geheimdienst SBU zur Vorsicht und warnt davor, den Ankündigungen Putins zu vertrauen. Der SBU betont, dass russische Agenten weiterhin versuchen, Konflikte zu schüren und Ukrainer für Terroranschläge zu rekrutieren. Daher werden die Bürger dazu aufgefordert, verdächtige Aktivitäten zu melden und bei Großveranstaltungen besonders wachsam zu sein. Auch die Einhaltung von Luftalarm und Ausgangssperren wird betont





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