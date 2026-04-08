Waffenruhe im Iran-Konflikt: Trump stimmt Deeskalation zu, Iran behält Hände am Abzug

Nach Vermittlung aus Pakistan und kurz vor Ablauf des Ultimatums stimmt Trump einer Waffenruhe zu. Der Iran akzeptiert, stellt aber Bedingungen. Israel und Iran stimmen ebenfalls zu. Hintergrund und Reaktionen.

Kurz vor Ablauf des US-Ultimatums an den Iran hat ein überraschender Vermittlungsvorstoß aus Pakistan eine vorläufige Deeskalation in dem Konflikt gebracht. US-Präsident Donald Trump stimmte einer zweiwöchigen Waffenruhe zu, allerdings mit der Bedingung, dass die Straße von Hormuz sofort und sicher geöffnet werde. Der Iran akzeptierte die Waffenruhe , betonte aber, man behalte weiter die Hände am Abzug und stellte seinerseits Forderungen.

Kritiker sehen in Trumps Entscheidung eine erneute Kapitulation, wobei die Welt dennoch aufatmen dürfte. Der Rückzieher Trumps, nach seiner umstrittenen Drohung, eine ganze Zivilisation auszulöschen, erfolgte kurz vor Ablauf des dritten Ultimatums. Trump betrachtete einen Zehn-Punkte-Plan, den der Iran vorgelegt hatte, als umsetzbar, um eine zweiwöchige Frist zur Finalisierung zu nutzen. Trump erklärte, dass man bereits alle militärischen Ziele erreicht und übertroffen habe und die Waffenruhe ein beiderseitiger Waffenstillstand sei. Die vorläufige Einigung beruht auf der Öffnung der Straße von Hormuz und der Erreichung militärischer Ziele. Trump äußerte die Hoffnung auf eine langfristige Friedenslösung und betonte, es sei ihm eine Ehre, dass dieses langjährige Problem jetzt kurz vor der Lösung stehe. Die iranische Regierung hat ihre Forderungen noch nicht öffentlich gemacht, jedoch berichten Nachrichtenagenturen, die den Revolutionsgarden nahestehen, bereits Details. Der Entwurf beinhaltet demnach die Forderung nach einer dauerhaften Einstellung von Aggressionen, die Beibehaltung der iranischen Kontrolle über die Straße von Hormuz und die Erlaubnis zur Urananreicherung. Außerdem fordert Teheran die Aufhebung der internationalen Sanktionen und Strafmaßnahmen des UNO-Sicherheitsrats.\Nach US-Medienberichten stimmten sowohl der Iran als auch Israel der zweiwöchigen Waffenruhe zu. Ein Sprecher des Weißen Hauses erklärte, Israel werde alle Bombardements einstellen. Kurz darauf geriet Israel erneut unter Beschuss, mutmaßlich durch iranische Angriffe. Berichte über Einschläge erreichten die israelischen Städte Petah Tikva und Bnei Brak, während im Zentrum und Süden des Landes Sirenen heulten und Bewohner von Explosionen berichteten. Gleichzeitig wurden bei einem israelischen Angriff im Libanon, in Sidon, mindestens acht Menschen getötet. Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu erklärte, Israel unterstütze die Feuerpause im Iran, diese gelte jedoch nicht für den Libanon. Der Iran akzeptierte die Waffenruhe, betonte aber, dass dies nicht das Ende des Krieges sei. Man werde mit den USA ab Freitag in Islamabad verhandeln, aber die Hände blieben am Abzug. Sollte der Feind einen Fehler begehen, werde dem mit voller Wucht begegnet. Sowohl Trump als auch der Iran betrachten die Einigung als ihren Sieg. Der Iran habe die USA gezwungen, den Zehn-Punkte-Plan anzunehmen. Die Straße von Hormuz darf laut dem Iran für die nächsten zwei Wochen unter iranischer militärischer Aufsicht und mit technischen Einschränkungen befahren werden. Unklar ist noch, was diese Einschränkungen bedeuten. Vor dem Krieg passierten rund 100 Schiffe pro Tag die Meerenge. Laut AP wird im iranischen Statement auch der Rückzug der US-amerikanischen Streitkräfte von allen Basen und Stützpunkten der Region gefordert, allerdings nicht in der offiziellen Version, die Trump auf seiner Plattform veröffentlichte. Just zu dem Zeitpunkt, als das Ultimatum ablaufen sollte, wurde bekannt gegeben, dass alle Offensivoperationen gegen den Iran eingestellt seien, während verteidigende Aktionen fortgesetzt würden.\Der Konflikt erreichte zuvor einen dramatischen Höhepunkt. Obwohl US-Vizepräsident JD Vance von zahlreichen Gesprächen sprach und sich in Budapest zuversichtlich zeigte, dass eine Eskalation vermieden werden könne, verschärfte Trump den Ton und drohte mit massiven Angriffen auf Infrastruktur und der möglichen Vernichtung einer ganzen Zivilisation. Der unerwartete Vermittlungserfolg aus Pakistan, der zur Waffenruhe führte, deutet auf die anhaltende Diplomatie im Hintergrund hin. Die Reaktionen auf die Waffenruhe sind gemischt. Während einige erleichtert sind, dass eine weitere Eskalation vermieden wurde, äußern andere Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Vereinbarung und der zugrundeliegenden Bedingungen. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob diese vorläufige Deeskalation zu einer dauerhaften Lösung des Konflikts führen kann oder ob die Spannungen erneut aufflammen werden. Die gegensätzlichen Aussagen beider Seiten deuten auf anhaltende Misstrauen und unterschiedliche Interpretationen der Vereinbarung hin. Die Frage nach der Zukunft der Straße von Hormuz, der Aufhebung der Sanktionen und der Rolle der militärischen Präsenz in der Region bleiben zentrale Streitpunkte. Die Fortsetzung der verteidigenden Aktionen deutet darauf hin, dass die zugrundeliegenden Konflikte nicht vollständig gelöst wurden und die Gefahr einer erneuten Eskalation weiterhin besteht





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