Wetterexperte Grohs kündigt für Donnerstag den 26. November Wintereinbruch an. In Wien sind bis zu 15 Zentimeter Schnee und Dauerfrost erwartet.

Thomas Wadsak und der renommierte Wetterexperte Grohs haben für den Donnerstag, den 26. November, einen deutlichen Wintereinbruch in Österreich angekündigt. Die Meteorologen warnen vor einem Temperatursturz und verheißen den Österreichern einen schneebedeckten Start in die kalte Jahreszeit. Insbesondere die Hauptstadt Wien wird dabei im Fokus der Wetterprognosen stehen, da dort mit signifikanten Schneemengen gerechnet wird.

Wadsak und Grohs künden schneesicheren Donnerstag an

Thomas Wadsak nutzte die sozialen Medien, um auf seine eigenständige Art vor dem bevorstehenden Wetterumschwung zu warnen. Er postete auf Facebook, dass am 26. November hydrometeorische Phänomene auftreten werden. Konkret handele es sich dabei um Partikel aus Dihydrogenmonoxid, die sowohl in fester als auch in flüssiger Form vom Himmel fallen werden. Diese humorvolle, aber präzise wissenschaftliche Beschreibung sollte als klarer Hinweis auf den beginnenden Schnee in den österreichischen Alpen und Tieflagen verstanden werden.

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Der Wetterexperte Grohs lieferte für die Region Wien detaillierte Zahlen zu den erwarteten Schneemengen. Er rechnet damit, dass sich an diesem Donnerstag eine Schneedecke mit einer Dicke zwischen fünf und zwanzig Zentimetern bilden kann. Die zugrundeliegenden computerbasierten Modelle zeigen dabei jedoch unterschiedliche Werte. Während das Modell ICON von einem Bereich von fünf bis zehn Zentimetern ausgeht, prognostiziert Super HD sogar Werte von fünfzehn bis fünfundzwanzig Zentimetern.

Ungeachtet der leichten Diskrepanzen in den Modellen zog Grohs ein klares Fazit für die Bevölkerung. Er ist sich sicher, dass eine Schneehöhe von fünf bis fünfzehn Zentimetern fest eingeplant werden muss. Zusätzlich erwartet er, dass diese Schneefälle von einigen Tagen Dauerfrost begleitet werden. Das erste Adventwochenende könnte in Wien somit tatsächlich weiß und frostig werden, was die Stimmung in der Stadt maßgeblich prägen wird.

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Regionaler Niederschlag und Temperaturverlauf am 26. November

Die Wetterlage entwickelt sich laut den Daten von UBIMET regional sehr unterschiedlich. Im Süden des Landes halten sich am Morgen dichte Wolken über dem Himmel. Vom Tiroler Alpenhauptkamm bis zu den Karnischen Alpen und den Karawanken beginnt es im Tagesverlauf leicht zu schneien. Diese Gebiete werden somit als Erste vom Wintereinbruch betroffen sein.

An der Alpennordseite und im Osten des Landes scheint ab und zu die Sonne. Am Nachmittag und Abend zieht es auch dort zunehmend zu, wobei es dort meist noch trocken bleibt. Der Wind weht mäßig bis lebhaft und dreht auf Südost. Im Westen wird es vorübergehend leicht föhnig, was zu kurzzeitigen Verbesserungen der Sichtverhältnisse führen kann. Diese dynamische Wetterlage erfordert von den Menschen in den betroffenen Regionen Flexibilität.

Im weiteren Tagesverlauf intensiviert sich der Schneefall dann deutlich. Er beginnt sich von den Ötztaler Alpen bis in die Südsteiermark auszubreiten und weitet sich im Laufe der Zeit auf das gesamte Bundesland aus. Beim Einsetzen des Niederschlags ist im Südosten vorübergehend lokal gefrierender Regen zu erwarten, was die Verkehrssicherheit lokal gefährden kann.

Auswirkungen auf den Straßenverkehr und weitere Prognosen

In den Niederungen von der Obersteiermark bis ins Wiener Becken sowie in den westlichen Tallagen mischt sich tagsüber vorübergehend Schneeregen hinzu. Vereinzelt besteht auch die Gefahr von gefrierendem Regen mit daraus resultierender Glatbildung. Im Osten gibt es verbreitet fünf bis lokal fünfzehn Zentimeter Neuschnee bis in tiefe Lagen. Diese Mengen können insbesondere in den frühen Morgenstunden zu glatten Straßen und verzögerten Reisezeiten führen.

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Gegen Abend lässt die Intensität des Schneefalls von Süden her nach. Die Sonne zeigt sich dennoch kaum am Horizont. Im Donauraum und im Waldviertel weht lebhafter Nordostwind, der die gefühlte Temperatur weiter sinken lässt. Die Höchstwerte liegen an diesem Tag zwischen minus zwei und plus drei Grad Celsius. Diese Temperaturen begünstigen die Langzeitlagerung des Schnees in den Städten.

Am darauffolgenden Tag ist es weiterhin bedeckt mit teils leichtem Schneefall von Osttirol bis in die Südsteiermark. In den anderen Regionen sind häufiger trockene Abschnitte zu verzeichnen und nur vereinzelt fallen ein paar Flocken. Die Sonne zeigt sich nur zeitweise vom Arlberg bis zu den Hohen Tauern und im Burgenland. Der Wind weht lediglich im östlichen Flachland mäßig aus Nordwest, was die Schneelage stabilisiert, aber keine weiteren starken Änderungen mehr erwartet lässt. Die Situation wird sich somit in der kommenden Woche weitgehend stabilisieren, wobei der Fokus auf der winterlichen Kälte liegen wird.