Der Fußballclub Wacker Innsbruck hat in der vergangenen Woche den Titel in der Westliga sowie den TFV-Cup gewonnen und arbeitet nun intensiv an der Zusammenstellung seines Kaders für die Saison 2026/27 in der Zweiten Liga. Präsident Hannes Rauch betont die Notwendigkeit, neue Talente zu holen und die Mannschaft für den höheren Leistungsbereich zu formen.

Der österreichische Fußballclub Wacker Innsbruck hat am vergangenen Freitag einen Meistertitel in der Westliga und am Montag noch den TFV-Cup unter sich, bevor er sich frühzeitig auf die Zusammenstellung seiner Mannschaft für die Zweite Liga in der Saison 2026/27 konzentrieren kann.

Es wird nicht unbedingt leicht, denn nach dem zweifach gewonnenen Titel in der Westliga befindet sich Wacker in einer wichtigen Übergangsphase, die den Aufbau eines konkurrenzfähigen Kaders für die nächste Liga erfordert. Die CEO des Klubs, Präsident Hannes Rauch, betont, dass das Team während des Machtwandel dort sein Herz an ein weiteres Projekt setzt, um in der Folgezeit ein attraktiver Klub zu bleiben und die Rechte zu sichern, den Durchbruch zu schaffen.

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