WAC-Transfer: Silberberger über die kommende Saison

Der Trainer des WAC, Thomas Silberberger, spricht über die Transferaktivitäten und die Vorbereitung auf die kommende Saison. Der Trainer möchte sich top vorbereiten und eine erfolgreiche Meisterschaft spielen.

Am Donnerstag beginnt der Trainingsstart beim WAC . Die Transfer aktivitäten sind in vollem Gange. Der Trainer, Thomas Silberberger , hat bereits zwei Spieler, den kroatischen Stürmer Zoran Kukic und den slowenischen Mittelfeldspieler Uros Kojzek , verpflichtet.

Allerdings müssen nun auch die Verträge mit den Spielern verhandelt werden. Der Trainer möchte sich auf die kommende Saison vorbereiten und möchte eine erfolgreiche Meisterschaft spielen. Die Spieler sind heute um 10 Uhr zum Trainingsauftakt eingeladen. Der Trainer ist optimistisch und möchte, dass die Spieler sich top vorbereiten.

Die Regionalligist Austria Klagenfurt hat bereits 13 Spieler verloren. Der Trainer möchte, dass die Spieler eine geile Meisterschaft spielen und dass die Saison wie die vergangene nicht mehr passieren darf





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