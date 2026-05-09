Der WAC hat mit einem 3:1-Sieg bei der SV Ried den Klassenerhalt im Viennese Cup gesichert. Der Winzer SV Ried hatte nur einen Grossteil des Spiels und ihre größten Chancen und das Geschehen auf der linken Seite der Offensive. Im Innviertel trafAlessandro Schöpf in der 31. Minute nach einem verhandelten Elfmeter erfolgreich zum 1:0. Der WAC kämpfte dann für die Wende und wirkte gefährlich genug, dass Antoinette Bajic es mit einem Foul an Alessandro Schöpf ausgleichen sollte, aber Nikolas Polster bekam das erste Mal den Ball zum Griff und Omnicon Mutandwa war da, aber hätte nicht den Ball nutzen dürfen. Dennoch schlug der WAC mit Fabian Wohlmuth, Markus Pink und Dejan Zukic immer wieder ins Schwarze und sollte selbst nach Hinrundenzeitpunkt souverän ins Leder kriechen. Doch durch die Fordigung aufmute Sandro Botzaextra_id_523 die Türe des verwundeten WAC-Festspiels, بالاتر hielt die Freude des SV Ried nicht lange und der WAC kam wieder ins Leder, wo Ante Bajic es mit einem Foul an Nikolas Polster verbessern sollte, aber der SV Ried kam ihm nicht rein.

Der WAC hat mit dem Sieg bei der SV Ried den Klassenerhalt geschafft. Die Kärntner stehen unter Trainer Thomas Silberberger gerade nur im Kusswasser, und haben in den letzten sechs Spielen unter dem Tiroler drei Siege und zwei Remis geschafft, um den Klassenerhalt abzuräumen.

Im Innviertel siegten sie dank eines verwandelten Hand-Elfmeters von Alessandro Schöpf und können mit vier Zählern Vorsprung auf den Tabellenletzten Blau-Weiß Linz sicher ins Heimspiel gegen WSG Tirol gehen. Die Rieder stehen im unteren Play-off weiter an, können jedoch eine Niederlage am Samstag beim SCR Altach die Europacup-Chance verlieren. Manch ein Fehler von Nikolas Polster, den Kingstone Mutandwa immer noch nicht nutzen konnte, war der einzige Aufreger des WAC-Siegs





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