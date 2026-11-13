VW massenentlässt mit bis zu 400.000 Euro Abfindung bis 2030

VW kündigt 60.000 Jobs bis 2030 an und zahlt bis zu 400.000 Euro Abfindung. Markenchef Thomas Schäfer spart 12.000 Stellen. Details zum Programm.

Der deutsche Automobilkonzern Volkswagen befindet sich in einer tiefgreifenden Umstrukturierungsphase und plant massive Personalabbau-Programme bis zum Jahr 2030. Insgesamt sollen im gesamten Konzernverbund bis zu 60.000 Arbeitsplätze entfallen, wobei Deutschland einen signifikanten Anteil dieser Kürzungen zu tragen hat. Diese strategische Neuordnung zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit des traditionsreichen Herstellers in einer sich wandelnden Mobilitätslandschaft zu sichern.

Zahlen und Fakten zum Stellenabbau

Markenchef für Deutschland, Thomas Schäfer, trägt die Hauptverantwortung für die drastischen Einsparungen im Inland. Unter seiner Leitung sollen rund 12.000 Arbeitsplätze im deutschsprachigen Raum wegfallen. Dieser massive Einschnitt bei der Belegschaft ist Teil einer breiteren Konzernstrategie, die nicht nur Kosten senken, sondern auch die Struktur des Unternehmens grundlegend verändern soll. Die Zahlen verdeutlichen das Ausmaß der anstehenden Transformation, die weit über temporäre Sparmaßnahmen hinausgeht.

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Um die freiwillige Kündigung der Mitarbeiter zu fördern, setzt Volkswagen auf ein finanziell extrem attraktives Aufhebungsvertragsprogramm. Wie das 'Manager Magazin' unter Berufung auf interne Unterlagen berichtet, können Beschäftigte in ausgewählten Bereichen Abfindungen von bis zu 250.000 Euro erhalten. Diese Summen richten sich insbesondere an Mitarbeiter mit niedrigen und mittleren Gehältern, die durch die hohen Zahlungen zu einem freiwilligen Ausscheiden animiert werden sollen. Das Programm ist jedoch zeitlich und budgetär begrenzt, was einen Wettlauf um die verfügbaren Stellen bedeutet.

Betroffene Entgeltgruppen und Gehaltsstrukturen

Die Angebote des Programms gelten konkret für Beschäftigte der Tarif-Entgeltstufen 1 bis 12. Diese Spanne deckt ein breites Spektrum der Belegschaft ab, beginnend mit Mitarbeitern in der Service-Gastronomie, deren monatliche Bruttogehälter bei etwas mehr als 2.400 Euro liegen. Auch Produktionsmitarbeiter, die üblicherweise in den Stufen 7 bis 9 eingruppiert sind, sind direkt betroffen. Diese Gruppe verdient je nach Erfahrung zwischen rund 3.900 und 4.300 Euro brutto im Monat, was die Reichweite des Programms über reine Büroarbeitsplätze hinaus zeigt.

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Die Höhe der gezahlten Abfindungen variiert stark in Abhängigkeit von der jeweiligen Entgeltstufe und der Länge der Betriebszugehörigkeit bei Volkswagen. So erhalten Mitarbeiter der Stufen 11 und 12, die mehr als 20 Jahre für das Unternehmen tätig waren, bis zu 209.000 Euro. Für Beschäftigte der Stufen 7 und 8 mit einer Dauer von fünf bis zehn Jahren sind 71.200 Euro vorgesehen. Diese gestaffelte Struktur sorgt für unterschiedliche Anreize innerhalb der verschiedenen Belegschaftssegmente.

Sonderprämie und zeitkritische Fristen

Besonders attraktiv ist das Angebot für jene Mitarbeiter, die schnell reagieren und ihren Aufhebungsvertrag zeitnah unterzeichnen. Laut dem 'Manager Magazin' winkt den Teilnehmern eine zusätzliche Sonderprämie von 55.000 Euro. Die Voraussetzung für diese Bonusbzahlung ist, dass die Beschäftigten mindestens fünf Jahre bei Volkswagen tätig sind. Zudem müssen sie ihr Interesse zwischen dem 16. November und dem 4. Dezember bekunden, was einen engen Zeitrahmen für die Entscheidungsfindung schafft.

Nach der Interessenbekundung muss der Aufhebungsvertrag innerhalb von 14 Tagen unterschrieben werden. Da die Zahl der möglichen Abschlüsse begrenzt ist, entscheidet im Falle einer Übernachfrage der Zeitpunkt der Meldung. Volkswagen rechnet dem Bericht zufolge lediglich mit einigen Hundert zusätzlichen Aufhebungsverträgen. Sollten sich mehr Mitarbeiter für das Programm interessieren als Budget vorhanden ist, gilt der Grundsatz, dass frühere Bewerbungen den Vorrang haben.

Vergleich mit bestehenden Programmen

Die Idee, Mitarbeiter durch hohe Abfindungen zum Gehen zu bewegen, ist bei Volkswagen jedoch keinesfalls neu. Ein vergleichbares Programm für Mitarbeiter in der Verwaltung und Entwicklung läuft im deutschen Werk bereits seit dem Jahr 2024. Bei dieser früheren Welle der Kürzungen wurden laut Berichten teilweise sogar Abfindungen von 400.000 Euro und mehr ausbezahlt. Dies deutet darauf hin, dass die aktuelle Kampagne auf etablierten Mechanismen basiert, die nun auf weitere Bereiche ausgeweitet werden.