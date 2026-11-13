VW-Konzern: Massive Abfindungen bis 209.000 Euro und 110.000 geplante Kündigungen

Der Volkswagen-Konzern plant 110.000 Stellenabbau bis 2030. Neue Abfindungsangebote mit bis zu 209.000 Euro sollen den Personalabbau beschleunigen. Marken wie Ducati stehen zum Verkauf.

Der Volkswagen-Konzern unter der Führung von Vorstandschef Oliver Blume befindet sich im größten Umbau seiner Unternehmensgeschichte. Das Unternehmen stellt ein neues Abfindungsprogramm vor, um den geplanten Stellenabbau signifikant zu beschleunigen. Dies ist Teil des umfassenden Zukunftsplans 2030, der weitreichende strukturelle Veränderungen für den Automobilrieten mit sich bringt.

Umfang des Stellenabbaus bis 2030

Die Personalabbau-Ziele des Konzerns sind deutlich höher angesetzt als in früheren Entwürfen. Weltweit sollen bis zum Jahr 2030 rund 60.000 Mitarbeiter abgebaut werden. Diese Zahlen addieren sich zu den seit 2024 geplanten 50.000 Kündigungen, was einer Gesamtsumme von 110.000 betroffenen Mitarbeitern entspricht. Über 100.000 Mitarbeiter sollen den gesamten Volkswagen-Konzern nach Abschluss dieser Maßnahmen verlassen.

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Neben dem reinen Personalabbau stehen auch massive Kosteneinsparungen auf der Tagesordnung. Für vier bestimmte Werke droht die Schließung am Ende der 2020er-Jahre oder in den frühen 2030er-Jahren. Um das endgültige Aus dieser Standorte zu verhindern, müssen diese Werke jeweils weitere 1,5 Milliarden Euro einsparen. Sollte dies nicht gelingen, steht sogar die Übernahme eines Werks durch einen Rüstungskonzern zur Diskussion.

Finanzielle Anreize und Abfindungsprogramme

Um die ehrgeizigen Ziele des Zukunftsplans zu erreichen, nutzt der Konzern zunehmend finanzielle Anreize. Bei der Hauptversammlung im Juni wurde bekanntgegeben, dass bereits 28.000 Austritte fixiert werden konnten. Die wirtschaftliche Lage zwingt die Konzernverantwortlichen jedoch dazu, das Tempo weiter zu erhöhen und die Marken unter stärkeren Druck zu setzen.

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Laut einem Bericht des Manager-Magazins wird für die Marke Volkswagen ein spezifisches Aufhebungsvertragsprogramm aufgelegt. Dieses Programm ist aktuell noch auf bestimmte Unternehmensbereiche fokussiert. Ein umfassendes, für ganz Deutschland gültiges Programm wird erst nach dem 31. Dezember 2027 erwartet. Die Details dieser neuen Angebote sorgen für mediale Aufmerksamkeit.

Höhe der Prämien und Fristen

Die finanziellen Details der neuen Maßnahme sind signifikant. Maximal können bis zu 209.000 Euro Abfindung ausgeschüttet werden. Diese Obergrenze gilt für Mitarbeiter mit einer Firmenzugehörigkeit von mehr als 20 Jahren in der Entgeltstufe 11 oder 12. Um eine zusätzliche Prämie zu erhalten, müssen Beschäftigte zügig entscheiden.

Wer sich bis zum 4. Dezember zum Abschied entscheidet, erhält eine sogenannte Turboprämie in Höhe von 55.000 Euro zusätzlich. Bereits seit dem Jahr 2024 laufen andere Abfindungsprogramme, die sich an höhere Tarifstufen richten. Dabei wurden bereits Abfindungen von über 400.000 Euro gezahlt. Das aktuell angesetzte Programm ist jedoch begrenzt. Der Konzern hat für Abfindungen jährlich etwa eine halbe Milliarde Euro eingeplant.

Markenumbau und strategische Neuausrichtung

Der Strukturwandel betrifft nicht nur die Belegschaft, sondern auch die Markenlandschaft des Konzerns. Die Marke Ducati soll verkauft werden. Ebenso steht die Marke Seat aktuell am Prüfstand. Der Konzern bekommt durch diese Maßnahmen ein völlig anderes Gesicht. Die Kombination aus massivem Personalabbau, hohen Abfindungszahlungen und der Auflösung traditioneller Markenstrukturen markiert einen historischen Wendepunkt für das Unternehmen. Die weiteren Schritte werden die Arbeitsmärkte und die Autoindustrie in den kommenden Jahren stark prä.