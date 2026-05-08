VW Golf GTI Edition 50 holt Titel "schnellster Serien-Fronttriebler auf der Nordschleife" zurück nach Wolfsburg

Ein Volkswagen-Entwicklungsfahrer hat den Rekord für den schnellsten Serien-Fronttriebler auf der Nordschleife unter 7:50 Minuten verbessert. Mit 325 PS und 5 Millimeter abgesenktem Fahrwerk ist der GTI Edition 50 der stärkste GTI aller Zeiten.

Gerade mal drei Wimpernschläge machen den Unterschied: Der VW Golf GTI Edition 50 holt den Titel "schnellster Serien-Fronttriebler auf der Nordschleife " zurück nach Wolfsburg. Entwicklungsfahrer Benny Leuchter brauchte exakt 7:44,523 Minuten für die 20,8 Kilometer.

Damit war er 0,358 Sekunden schneller als der neue Zweitplatzierte, der letzte Honda Civic Type R. Ein Spaziergang war das nicht – im spektakulären On-board-Video sieht man, wie hart der Rekordfahrer arbeitet, um die Zeit möglich zu machen. Am Ende wird er von der Stoppuhr belohnt. Bei einer früheren Fahrt hatte es nur für eine 7:46,125 gelangt (die Strecke war teilweise feucht).

Ziemlich genau zehn Jahre, nachdem der Golf GTI Clubsport S als Erster seiner Klasse unter 7:50 Minuten geblieben war, hat es nun gereicht. Außerdem ist der GTI Edition 50 der schnellste Serien-VW überhaupt auf der Nordschleife.

Natürlich scheuchte Benny Leuchter nicht das Basismodell um den Eifelkurs, sondern die werksgetunte Variante mit Performance‑Paket, das unter anderem ein speziell abgestimmtes, um weitere 5 Millimeter abgesenktes Fahrwerk, eine leichte R-Performance-Abgasanlage mit Titan-Endschalldämpfern sowie 19‑Zoll‑Leichtmetall-Schmiederäder und Bridgestone Potenza Race-Semi‑Slick-Reifen im Format 235/35 R19 91Y umfasst. Der Sturz wurde auf verschärft -2,0 Grad. Mit 325 PS ist es der stärkste GTI aller Zeiten (knapp unterhalb des Golf R).

Er beschleunigt in 5,3 Sekunden von 0 auf 100, die Höchstgeschwindigkeit von 270 km/h wurde bei der Rekordfahrt knapp verfeilt. Zum Vergleich: Der Zweiliter-Vierzylinder des Honda Civic Type R FL5 ist mit 329 PS vier PS stärker, das Drehmoment ist mit 420 Nm identisch. Der gravierendste Unterschied: Während der Golf über ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe verfügt, wird der Civic mit sechs Gängen handgerührt. Das gibt ein Anerkennungplus





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