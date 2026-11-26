Ex-Präsident Aleksandar Vučić will in Hungerstreik treten, falls Dragans Vučićević nicht freikommt. Die Festnahme löst politische Spannungen in Serbien aus.

Ex-Präsident Aleksandar Vučić hat eine drastische Eskalation der aktuellen politisch-medialen Krise in Serbien angekündigt. Nach der Festnahme des Medienunternehmers Dragan J. Vučićević, des Eigentümers des Boulevardblatts und Fernsehsenders " Informer", drohte Vučić öffentlich mit einem Hungerstreik. Sollte die Justiz nicht von der Inhaftierung absehen, werde er jegliche medizinische Hilfe schriftlich untersagen lassen, wie die Zeitung " Informer" zitierte. Diese Ankündigung markiert einen scharfen Konflikt zwischen dem ehemaligen Staatschef und den aktuellen justiziellen Schritten gegen einen seiner engsten Verbündeten.

Hintergründe der Festnahme und Anklagepunkte

Die Festnahme von Dragan J. Vučićević am Mittwoch erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft und begründet sich mit schweren Vorwürfen. Den offiziellen Angaben zufolge wird Vučićević der anhaltenden Verbreitung von Panik und Unruhe sowie der Behinderung der Justiz beschuldigt. Diese Anklagepunkte basieren auf einer Strafanzeige, die Mitte November von 97 Personen eingereicht wurde. Diese Kläger fühlten sich in Publikationen und Sendungen des "Informer"-Konzerns massiv angegriffen.

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Die 97 Beschwerdeführer setzen sich aus einer Gruppe von Studenten, Universitätsprofessoren und weiteren Bürgern zusammen, die an den jüngsten Protesten in Serbien teilgenommen hatten. Ihnen wurde in den Medien von Dragan J. Vučićević der Status von "fremden Söldnern, Extremisten und Zerstörern des Staates" zuerkannt. Die Staatsanwaltschaft sieht in dieser systematischen Diffamierung und der daraus resultierenden öffentlichen Stimmungslage den Kern der vorgeworfenen Straftaten. Der Fall zeigt die tiefe Spaltung der serbischen Gesellschaft im Spannungsfeld zwischen staatlicher Ordnung und oppositioneller Bewegung.

Medienmacht und politische Verflechtungen des Informer-Konzerns

Das 2012 gegründete Unternehmen "Informer" besitzt eine enorme Reichweite in der serbischen Medienlandschaft. Unter derselben Marke betreibt der Konzern einen Fernsehsender, ein Online-Portal sowie eine gedruckte Boulevardzeitung, die zu den auflagenstärksten Print-Produkten des Landes zählt. Durch diese breiten Kanäle erreicht der Medienkonzern täglich Millionen von Menschen. Diese Machtstellung macht "Informer" zu einem zentralen Akteur in der öffentlichen Meinungsbildung und damit zu einem politischen Schlüsselfaktor.

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Bereits vor der aktuellen Festnahme war der Sender durch regulatorische Maßnahmen aufgefallen. Die serbische Regulierungsbehörde für elektronische Medien (REM) hatte vor Kurzem die Ausstrahlung bestimmter Programme des TV-Senders "Informer" eingeschränkt. Grund dafür waren Verstöße gegen die Vorschriften für den Wahlkampf. Dies unterstreicht die Kontroverse um die Rolle des Unternehmens als Instrument politischer Einflussnahme, die nun in eine justizielle Auseinandersetzung mündet.

Dr. Dragan J. Vučićević selbst ist durch seine TV-Auftritte national in die Kritik geraten. In vergangenen Sendungen forderte er die Polizei explizit auf, Gewalt gegen Demonstranten anzuwenden und ihnen "die Rippen zu zerschlagen". Zudem bezeichnete er die 16 Opfer des tragischen Unfalls von Novi Sad als "Quasi-Opfer". Während der Wahlkampfkampagne nutzte das Unternehmen seine Plattform, um die damals oppositionelle Studentenbewegung systematisch zu beschimpfen und einzelne ihrer Vertreter persönlich zu beleidigen.

Politische Vergangenheit und Verbindung zu Vojislav Šešelj

Die enge Bindung von Dragan J. Vučićević an Aleksandar Vučić ist Teil einer komplexen politischen Geschichte. Vučić begann seine politische Laufbahn in den frühen Neunzigerjahren in der ultranationalistischen Serbischen Radikalen Partei (SRS). Diese Partei wurde vom 2018 rechtskräftig wegen Kriegsverbrechen verurteilten Vojislav Šešelj geführt. Die ideologischen Wurzeln und personellen Verbindungen bleiben somit im Hinterkopf, auch wenn sich die Parteienstrukturen gewandelt haben.

Im Jahr 2008 trennte sich Aleksandar Vučić von seinem politischen Ziehvater Vojislav Šešelj. Er trat daraufhin der damals neugegründeten, zunächst noch klar proeuropäischen Serbischen Fortschrittspartei (SNS) bei. Dennoch wurde der Einfluss von Vojislav Šešelj auf Vučić im Laufe der Zeit immer deutlicher sichtbar. Diese historische Verbindung wird im aktuellen Kontext neu bewertet, da beide Lager nun in einem scharfen Konflikt zueinander stehen. Der 33-jährige Sohn Šešeljs ist heute als Abgeordneter des neuen Parlaments in der Opposition vertreten.

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Aktuelle Entwicklungen und politische Konsequenzen

Bei der Parlamentswahl am 25. Oktober traten die SNS und die SRS zum ersten Mal seit 2008 als Bündnispartner an. Dieses strategische Vorgehen signalisierte eine Annäherung der beiden Lager, die nun durch die Festnahme von Dragan J. Vučićević unter Druck geraten ist. Die Ankündigung eines Hungerstreiks durch Aleksandar Vučić könnte diesen Bündnisfall belasten oder aber die Mobilisierung der eigenen Basis verstärken. Es bleibt abzuwarten, wie die aktuelle Regierung auf die Drohung des Ex-Präsidenten reagiert.

Interessante Parallelen zur jüngeren Geschichte Serbiens ergeben sich durch die Drohung des Hungerstreiks. Vojislav Šešelj selbst hatte im November 2006 während der Prozesse vor dem UNO-Kriegsverbrechertribunal in denselben Hungerstreik getreten. Mit dieser Maßnahme wollte er sich das Recht erkämpfen, sich selbst zu verteidigen. Schließlich wurde er rechtskräftig zu zehn Jahren Haft verurteilt. Die historischen Analogien in der serbischen Politkultur sind hier deutlich spürbar und könnten die Wahrnehmung des aktuellen Streits zwischen der Justiz und den loyalistischen Medienkreisen beeinflussen.