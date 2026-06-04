VSV holt NHL-Verteidiger Ryan Sproul

Der Villacher SV (VSV) hat sich einen neuen Top-Verteidiger geschnappt. Der 33-jährige Kanadier Ryan Sproul soll sich in der vergangenen Nacht in der Draustadt engagiert haben.

Der Villacher SV ( VSV ) hat sich einen neuen Top- Verteidiger geschnappt. Der 33-jährige Kanadier Ryan Sproul , der auch die chinesische Staatsbürgerschaft besitzt, soll sich in der vergangenen Nacht in der Draustadt engagiert haben.

Der ehemalige NHL-Spieler, der in der Slowakei für HK Poprad spielte, ist bekannt für seine offensivstarken Fähigkeiten. In 65 Spielen erzielte er 13 Tore und 35 Assists, was ihn zum punktebester Verteidiger machte. Sproul, der 1,93 Meter groß und 97 kg schwer ist, hat in der Vergangenheit drei Jahre in der NHL gespielt und für die New York Rangers und Detroit auf dem Eis gestanden. Anschließend war er fünf Jahre in der KHL für Kunlun aktiv.

Der VSV hat nun auf dem Transfermarkt reagiert, nachdem Philipp Lindner den Verein verlassen hat. Mit Sproul soll der Verein seine Verteidigung gestärkt haben





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