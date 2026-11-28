Umfragezahlen zeigen deutliche Gewinne für Santiago Abascals Vox. Eine Koalition mit der Volkspartei könnte Pedro Sánchez stürzen und Massendeportationen einleiten.

Spanien s Premierminister Pedro Sánchez steht vor einer massiven politischen Bedrohung, da Umfragen für die rechtspopulistische Partei Vox deutliche Zugewinne verzeichnen. Deren Vorsitzender Santiago Abascal warnt eindringlich, dass es sich um die letzte Wahl handle, in der die spanische Bevölkerung ihre politische Zukunft noch selbst bestimmen könne. Prognosen deuten darauf hin, dass die konservative Volkspartei ( Partido Popular) und Vox gemeinsam eine Parlamentsmehrheit erreichen könnten, was den Sturz des sozialistischen Premierministers zur Folge hätte.

Kernpunkte und Mechanismen der Vox-Agenda

Die politische Strategie von Vox basiert auf radikalen Forderungen zur Migrationskontrolle und nationaler Identität. Abascal wirft Pedro Sánchez vor, Millionen von Migranten ins Land zu schleusen, um die einheimische Bevölkerung auszutauschen und die eigene Machtposition abzusichern. In der Vergangenheit hatte die Partei den Regierungschef bereits als Verräter, Psychopathen und Komplizen des Terrorismus bezeichnet. Das erklärte Ziel der Partei ist eine massive Remigration von acht Millionen Menschen, was etwa 15 Prozent der gesamten Bevölkerung Spaniens entspricht. Auf Wahlplakaten wird dies als "gesunder Menschenverstand" beworben.

Also read Neuseeländische Regierung verliert Mehrheit

Stakeholder-Positionen und historischer Kontext

Santiago Abascal, geboren 1976 in Bilbao, führt die Partei als dominante Figur in einer Art One-Man-Show mit bis zu drei Auftritten pro Tag. Seine politische Haltung ist stark von seiner Familiengeschichte geprägt; sein Großvater war unter der Franco-Diktatur Bürgermeister, und sein Vater leitete nach Francos Tod die baskische Volksallianz. Nach dem Freilassen von ETA-Häftlingen 2013 trat Abascal aus der konservativen Volkspartei aus und gründete 2013 die Partei Vox, unterstützt auch durch finanzielle Mittel der iranischen Exil-Gruppe Volksmudschahedin. Die Partei pflegt enge Kontakte zur österreichischen FPÖ und sitzt mit Herbert Kickls Partei in der gleichen EU-Fraktion.

Advertisement

Wirkung und weiterer Verlauf der Parlamentswahlen

Die Parlamentswahlen am kommenden Sonntag könnten den bisherigen politischen Status quo in Spanien grundlegend verändern. Lange galt das Land als immun gegen den Aufstieg des Rechtspopulismus, doch jetzt kratzt Vox an der 20-Prozent-Marke und könnte ihren Stimmenanteil im Vergleich zu 2023 fast verdoppeln. Sollte die Koalition aus Volkspartei und Vox zustande kommen, wird ein Regierungswechsel als gesichert angesehen. Abascal selbst könnte im Falle eines Erfolgs Vizepremierminister werden. Die aktuellen Entwicklungen markieren ein Ende der "spanischen Ausnahme" im europäischen Vergleich und öffnen die Tür zu einer neuen, rechtspopulistisch dominierten Ära in der Iberischen Halbinsel.