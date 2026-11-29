Erste Prognosen zeigen Mehrheit für PP und Vox nach spanischer Wahl. Pedro Sánchez muss abtreten, während Alberto Núñez Feijóo die Regierung übernimmt.

Spanien steht unmittelbar vor einem tiefgreifenden Machtwechsel in der nationalen Politik. Erste Wahlprognose n des Meinungsforschungsinstituts Sigma Dos für den staatlichen Rundfunk RTVE deuten auf eine klare parlamentarische Mehrheit für die konservative Volkspartei (PP) und die rechtspopulistische Partei Vox hin.

Dies gefährdet die politische Zukunft des amtierenden spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez, der seit mehr als acht Jahren die Regierungsführung innehat.

Ergebnisse der Prognose und Stimmenanteile

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Die detaillierten Zahlen der Prognose zeigen eine Verschiebung im politischen Spektrum. Die Konservativen unter der Führung von Alberto Núñez Feijóo erreichten 32,2 Prozent der Stimmen, was einem leichten Rückgang von 33,1 Prozent im Jahr 2023 entspricht. Die Sozialdemokraten von Pedro Sánchez landeten bei 28,8 Prozent, verglichen mit 31,7 Prozent in der vergangenen Legislaturperiode. Die Rechtspopulisten von Vox verzeichneten einen deutlichen Anstieg auf 16,2 Prozent im Vergleich zu 12,4 Prozent zuvor.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Verlust des kleinen linken Bündnispartners Frente Amplio, der laut Prognose auf 5,7 Prozent kommt. Im Jahr 2023 trat diese Gruppierung noch als Linksbündnis Sumar an und erhielt 12,3 Prozent der Stimmen. Diese Ergebnisse legen nahe, dass Wähler strömungsmäßig weiter nach rechts oder zu etablierten Konservativen abwanderten, während die progressive Linke an Bedeutung verlor.

Parlamentarische Mehrheitsverhältnisse und Sitze

Die Verteilung der Mandate im spanischen Abgeordnetenhaus würde sich nach den vorliegenden Daten drastisch ändern. Den Konservativen werden 129 bis 134 Sitze zuerkannt, während die Rechtspopulisten zwischen 44 und 48 Mandate erhalten könnten. Um eine absolute Mehrheit zu erlangen, sind insgesamt 176 der 350 verfügbaren Sitze notwendig. Diese Schwelle liegt derzeit im erreichbaren Bereich für das Bündnis aus PP und Vox.

Zusätzlich könnte Alberto Núñez Feijóo auf die Unterstützung von zwei Abgeordneten der konservativen Regionalpartei UPN aus Navarra zählen. Diese Unterstützung wäre entscheidend, um die für eine Regierungsbildung erforderliche Mehrheit zu erreichen. Die aktuelle Sitzzuteilung würde es der Koalition ermöglichen, das Parlament ohne zusätzliche Partner zu kontrollieren, was eine stabile Regierungsführung ermöglichen würde.

Historische Wahlbeteiligung und Wahlkampfthemen

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Spanien erlebte bei dieser Wahl eine historisch hohe Beteiligung der Wähler. Bis 18 Uhr hatten bereits 68,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Dies entspricht einem Anstieg von 15 Prozentpunkten gegenüber der gleichen Uhrzeit bei der letzten Parlamentswahl im Jahr 2023. Noch nie seit der Rückkehr Spaniens zur Demokratie nach dem Ende der Franco-Diktatur im Jahr 1975 war die Beteiligung zu diesem Zeitpunkt so hoch.

Insgesamt stimmten bei der letzten Wahl 66,6 Prozent der Bevölkerung ab. Knapp 39 Millionen Spanier waren aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Dominante Themen des Wahlkampfs waren die dramatische Wohnungsnot, der Streit über die Einwanderungspolitik sowie Korruptionsaffären im Umfeld von Premierminister Pedro Sánchez. Die hohe Motivation der Wähler spiegelt die Dringlichkeit dieser gesellschaftlichen Konflikte wider.

Politische Strategien und internationale Positionen

Pedro Sánchez versuchte sich am Sonntagmorgen noch kämpferisch zu geben. Er äußerte nach seiner Stimmabgabe in einem Madrider Wahllokal, dass er eine historische Mobilisierung sehe und ein gutes Gefühl habe. Er betonte, dass die hohe Beteiligung bedeute, dass Spanien über eine gesunde Demokratie verfüge. International genießt Sánchez ein weitaus höheres Ansehen als national. Seine Kritik an US-Präsident Donald Trump und sein Widerstand gegen den Krieg im Iran haben ihm Namen gemacht.

Sánchez setzt im Gegensatz zu vielen europäischen Regierungen auf die wirtschaftlichen Vorteile der Zuwanderung und engagiert sich stark für die Palästinenser. Sein konservativer Rivale Alberto Núñez Feijóo stammt aus Galicien und hatte dort viermal hintereinander die absolute Mehrheit errungen. Nach seiner Übernahme des Parteivorsitzes im Jahr 2022 rückte er jedoch unter Konkurrenzdruck der aufsteigenden Rechtspopulisten deutlich nach rechts.

Rolle von Vox und Santiago Abascal

Der heimliche Gewinner dieser Wahl könnte Vox-Chef Santiago Abascal sein, dessen Partei ihren steilen Aufstieg fortsetzt. Abascal hat sich politische Strategien von Donald Trump abgeschaut und provoziere durch konfrontative Rhetorik. Er blamed Migranten, Klimaschützer und linke Politiker für die Probleme Spaniens. Besonders bei jungen Männern finden seine Botschaften Anklang. Er verspricht den Spaniern Vorrang bei der Vergabe von Sozialwohnungen und anderen staatlichen Leistungen.

Die Volkspartei hat Berührungsängste gegenüber den Rechtsnationalen längst abgelegt. In vier der 17 spanischen Regionen teilen sich PP und Vox bereits die Regierungsmacht. In Deutschland wäre eine solche Koalition bislang undenkbar, in Spanien ist sie auf regionaler Ebene politische Realität. Ein Einzug von Vox in die Zentralregierung in Madrid wäre jedoch eine historische Zäsur. Seit dem Ende der Diktatur vor gut einem halben Jahrhundert hat keine Rechtsaußenpartei mehr in der spanischen Regierung mitgewirkt.