Vorwürfe der Tierquälerei: 21 Huskys angekettet – Tierschützer schlagen Alarm

Ein Tierschützer erhebt schwere Vorwürfe gegen einen bekannten Schlittenhundesportler im Bezirk Tulln. 21 Huskys sollen stundenlang angekettet sein. Der Hundehalter weist die Anschuldigungen zurück.

Ein Tierschützer hat im Bezirk Tulln Alarm geschlagen und schwere Vorwürfe gegen einen bekannten Schlittenhunde sportler erhoben. Tom Putzgruber, Gründer des Vereins 'RespekTiere', wirft dem 'Huskyweltmeister' vor, 21 Huskys stundenlang anzuketten.

Der Tierschutzverein stützt sich auf eine monatelange Dokumentation mit Videos und Fotos, die angeblich die Missstände belegen sollen. Putzgruber hat Anzeige bei der Behörde erstattet und kritisiert insbesondere die Begründung des Hundehalters, wonach die Tiere lediglich für Trainingszwecke angebunden würden. Er hält dies für unglaubwürdig und spricht von einer dauerhaften Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Tiere. Der Hundehalter weist die Vorwürfe entschieden zurück und spricht von Rufschädigung.

Er räumt ein, dass der Amtstierarzt ihn aufgefordert hat, die Eisenketten durch Stahlseile mit Gummiummantelung zu ersetzen, betont aber, dass dies lediglich eine Empfehlung zur Verbesserung der Haltung war. Er bestreitet vehement, dass die Huskys stundenlang angebunden seien. Vielmehr würden sie ein bis zwei Stunden täglich für das Training zum Hundeschlittenfahren angekettet, um ihnen den Bewegungsradius für den Schlitten zu vermitteln. Er argumentiert, dass die Behauptung, seine Hunde lägen stundenlang an der Kette, eine Übertreibung sei.

Die Google-Rezensionen des Schlittenhundesportlers sind überwiegend positiv, jedoch gibt es eine negative Bewertung, die ein besorgniserregendes Bild von verängstigten Hunden an der Kette und mangelnder Sauberkeit schildert. Der Hundehalter entgegnet darauf, dass seine Hunde nicht ängstlich seien, sondern lediglich so erzogen wurden, dass sie nicht unnötig bellen. Er räumt ein, dass es nach Regen im Garten schmutzig sein könne, betont aber, dass die Hunde dann unter einem Holzdach Schutz finden.

Der Hundehalter sieht keinen Missstand und lädt zu einem Besuch auf seinem Hof ein, um sich selbst von der guten Behandlung der Tiere zu überzeugen. Er verweist auf seine zahlreichen Auszeichnungen als Europa- und Huskyweltmeister als Beweis für seine kompetente Hundehaltung. Die Bezirkshauptmannschaft Tulln bestätigt den Erhalt der Anzeige von Putzgruber und erklärt, dass die Tierhaltung bereits in der Vergangenheit wiederholt durch den Amtstierarzt überprüft wurde, sowohl angekündigt als auch unangekündigt.

Die Behörde gibt an, neuen Hinweisen nachzugehen und betont, dass das Ergebnis der laufenden amtstierärztlichen Erhebungen abgewartet werden muss. Die Situation wirft Fragen nach dem Wohlbefinden der Huskys auf und verdeutlicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Überprüfung der Haltungsbedingungen durch die zuständigen Behörden. Die Kontroverse zeigt auch die unterschiedlichen Perspektiven von Tierschützern und Hundehaltern auf, was eine artgerechte Tierhaltung ausmacht und welche Maßnahmen erforderlich sind, um das Wohl der Tiere zu gewährleisten.

Die öffentliche Aufmerksamkeit auf den Fall könnte dazu beitragen, das Bewusstsein für die Bedürfnisse von Schlittenhunden zu schärfen und die Diskussion über ethische Aspekte der Tierhaltung anzuregen





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