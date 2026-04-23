Vorletzter 'Tatort' mit Bachkönig und Eberhofer: 'Gegen die Zeit' auf ORF2

Der vorletzte Fall von Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer als Kommissare Bachkönig und Eberhofer wird am 26. April auf ORF2 ausgestrahlt. Die Episode 'Gegen die Zeit' behandelt den Mord an einem Leiter einer sozialpädagogischen Wohngruppe und verspricht einen emotionalen Abschied.

Der vorletzte Fall der legendären Ermittler Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer als Kommissare Karin Bachkönig und Franz Eberhofer wird am 26. April 2024 auf ORF2 ausgestrahlt.

Die Episode trägt den Titel 'Gegen die Zeit' und verspricht einen spannenden und emotionalen Abschied von einem der beliebtesten 'Tatort'-Teams des Landes. Regie führte Katharina Mückstein, die das Duo bereits in einem früheren Fall inszeniert hatte und sich über die Möglichkeit freute, noch einmal mit ihnen zusammenzuarbeiten, bevor sie ihre Rollen abgeben.

Mückstein betont, dass es ihr besonders am Herzen lag, einen Film zu schaffen, der sich stark auf die Beziehungen zwischen den Charakteren und die psychologischen Hintergründe der Tat konzentriert. Die besondere Herausforderung bestand darin, dass es sich um den vorletzten Fall handelte, was einen Abschiedsschmerz über die gesamte Produktion warf. Die Atmosphäre am Set war von einem spürbaren Bewusstsein geprägt, dass ein bedeutendes Kapitel zu Ende ging.

Im Zentrum der Handlung steht der Mord an einem umstrittenen Leiter einer sozialpädagogischen Wohngruppe für männliche Jugendliche. Die Ermittlungen führen Bachkönig und Eberhofer in eine komplexe Welt, in der soziale Probleme, persönliche Konflikte und dunkle Geheimnisse aufeinandertreffen. Der Fall ist nicht nur eine kriminalistische Herausforderung, sondern auch eine Auseinandersetzung mit den schwierigen Lebensumständen der Jugendlichen und den Herausforderungen, denen sich die Betreuer in der Wohngruppe stellen müssen.

Die Ermittler müssen tief in die Vergangenheit eintauchen, um die Motive des Täters zu ergründen und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Dabei stoßen sie auf Widerstände und müssen sich mit ihren eigenen Vorurteilen und Annahmen auseinandersetzen. Die Episode 'Gegen die Zeit' zeichnet sich durch eine besonders intensive Darstellung der Charaktere und ihrer Beziehungen aus. Bachkönig und Eberhofer werden mit ihren eigenen Dämonen konfrontiert und müssen sich fragen, wie sie mit den emotionalen Belastungen ihrer Arbeit umgehen.

Der Fall fordert sie auf eine Weise heraus, die sie zwingt, ihre eigenen Grenzen zu hinterfragen und neue Perspektiven zu entwickeln. Katharina Mückstein hat bewusst darauf verzichtet, den Fall rein auf actionreiche Elemente zu konzentrieren. Stattdessen liegt der Fokus auf der psychologischen Tiefe der Charaktere und der emotionalen Wirkung der Ereignisse. Sie wollte einen Film machen, der zum Nachdenken anregt und die Zuschauer dazu bringt, sich mit den komplexen Themen auseinanderzusetzen, die in der Handlung behandelt werden.

Die Regisseurin betont, dass es ihr wichtig war, einen würdigen Abschied für Bachkönig und Eberhofer zu gestalten, der ihrer langjährigen Karriere und ihrem Beitrag zur 'Tatort'-Reihe gerecht wird. Die Episode 'Gegen die Zeit' ist nicht nur ein spannender Krimi, sondern auch ein bewegendes Porträt zweier Ermittler, die im Laufe der Jahre zu Kultfiguren geworden sind. Die Zuschauer können sich auf einen Abend voller Spannung, Emotionen und überraschender Wendungen freuen, der ihnen den Abschied von Bachkönig und Eberhofer schwer machen wird.

Die Dreharbeiten waren von einer besonderen Atmosphäre geprägt, da alle Beteiligten wussten, dass es sich um das vorletzte Mal handelte, dass sie gemeinsam an einem 'Tatort' arbeiten. Diese Stimmung hat sich auch in den Film übertragen und trägt dazu bei, dass 'Gegen die Zeit' zu einem besonders intensiven und bewegenden Erlebnis wird. Die Episode wird am 26. April um 20:15 Uhr auf ORF2 ausgestrahlt und verspricht ein würdiges Finale für eines der beliebtesten 'Tatort'-Teams





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