Vorarlbergs Wälder: Borkenkäfer-Gefahr nach Hitzesommer bleibt hoch

Das Land Vorarlberg warnt nach dem heißen Sommer vor drohenden Borkenkäfer-Schäden im kommenden Jahr. Fakten, Risiken und wichtige Schutzmaßnahmen für Waldbesitzer.

Das Land Vorarlberg sieht sich nach einem extrem heißen Sommer einer anhaltenden Bedrohung für die heimischen Waldgebiete ausgesetzt. Obwohl derzeit noch keine großen Schäden durch den Borkenkäfer dokumentiert sind, warnt die Landesregierung ausdrücklich vor einem stark erhöhten Befallsrisiko für das kommende Jahr. Diese Warnung basiert auf der historischen Erfahrung, dass die verheerenden Folgen von Hitzewellen und Dürreperioden in den Wäldern oft erst mit deutlicher Verzögerung sichtbar werden.

Gefährdete Fichten und schwache Abwehr

Die Fichte steht im Fokus dieser Gefahrenprognose, da sie besonders empfindlich auf die extremen Wetterbedingungen reagiert. Durch die anhaltende Hitze und den Mangel an Niederschlägen geraten die Bäume unter schweren physiologischen Stress. Dieser Zustand führt dazu, dass die Photosynthese der Bäume erheblich eingeschränkt wird und sie keine ausreichenden Energiereserven mehr aufbauen können.

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Dieser Mangel an Ressourcen schwächt die natürlichen Abwehrmechanismen der Bäume drastisch. Zusätzlich können auch die empfindlichen Feinwurzeln und andere Pflanzenteile irreparable Schäden durch die Trockenheit erleiden. Die Folge ist eine erhöhte Anfälligkeit für den Befall durch Borkenkäfer, selbst wenn die betroffenen Bäume nach äußerer Betrachtung noch gesund und vital erscheinen.

Historische Vorbilder zeigen dramatische Folgen

Die potenzielle Katastrophe lässt sich gut an den Erfahrungen aus den vergangenen Hitzesommern in den Jahren 2003, 2015 und 2018 nachvollziehen. In diesen Jahren kam es teilweise erst im darauffolgenden Jahr zu erheblichen und flächendeckenden Borkenkäferschäden. Unter günstigen klimatischen Bedingungen können sich die Käfer massenhaft vermehren und den Winter in den Bäumen überstehen.

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Innerhalb sehr kurzer Zeiträume können sich aus einigen wenigen befallenen Bäumen dann schnell große, unkontrollierbare Befallsflächen entwickeln. Dieses Phänomen zeigt sich deutlich in den vergangenen Entwicklungen in Osttirol, wo großflächige Schäden sowohl den wirtschaftlichen Wert als auch die schützende Funktion der Wälder erheblich beeinträchtigten.

Auch kleinere Befallsflächen können für einzelne Waldbesitzer schwerwiegende existenzielle Folgen haben. Besonders bei kleinen Waldgrundstücken kann ein einzelner Befallsherd einen beträchtlichen Teil des älteren Baumbestandes vernichten. Hinzu kommt der direkte wirtschaftliche Verlust durch das geschädigte und oft wertmindernde Holz, das dann nicht mehr in den Handel gebracht werden kann.

Zwingende Maßnahmen und rechtliche Pflichten

Um das Risiko für das kommende Jahr so gering wie möglich zu halten, empfiehlt das Land Vorarlberg dringend, die Herbst- und Wintermonate sowie das zeitige Frühjahr für gezielte Forstschutzmaßnahmen zu nutzen. Entscheidend ist dabei, befallene Bäume so früh wie möglich zu erkennen und fachgerecht aus dem Wald zu entfernen, solange sich noch überwinternde Käfer in ihnen befinden.

Auch frischer Befall nach dem ersten Schwärmflug im Frühjahr muss rasch entdeckt und behandelt werden. Regelmäßige Waldkontrollen, die fachgerechte Aufarbeitung befallener Bäume und die konsequente Entfernung von Holz, in dem sich Borkenkäfer vermehren könnten, zählen laut dem Landesforstdienst zu den wichtigsten präventiven Maßnahmen.

Neben diesen Empfehlungen verpflichtet das Forstgesetz die Waldeigentümer zudem gesetzlich, befallenes Holz rechtzeitig zu entfernen. Diese gesetzliche Pflicht dient primär dazu, zu verhindern, dass sich die Käferpopulation auf benachbarte, bisher gesunde Waldbestände ausbreitet. Welche zusätzlichen spezifischen Schritte notwendig sind, sollten die Eigentümer dabei immer mit den zuständigen Waldaufsehern abstimmen.

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Moderne Monitoring-Systeme und wirtschaftliche Aspekte

Um einen möglichen Anstieg der Borkenkäferpopulation frühzeitig und präzise zu erkennen, plant der Landesforstdienst den Ausbau des bestehenden österreichweiten Monitoring-Netzwerks in Vorarlberg. Geplant ist der Einsatz zusätzlicher Pheromonfallen, die detaillierte Hinweise darauf liefern sollen, wann die Käfer im Frühjahr mit dem Schwärmen beginnen und wie intensiv der Flugverkehr ausfällt.

Auf Basis dieser datengestützten Erkenntnisse lässt sich besser einschätzen, zu welchen Zeitpunkten besonders intensive Kontrollen der Waldbestände erforderlich sind. Weitere mögliche Schutzmaßnahmen umfassen die gezielte Aufarbeitung von Winterschäden sowie den strategischen Einsatz von Fangbäumen. Entscheidend bleibt dabei stets, dass befallenes Holz rechtzeitig aus dem Wald entfernt wird, bevor sich die Käfer weiterverbreiten können.

Neben den ökologischen Schäden spielt auch die wirtschaftliche Entwicklung eine Rolle für die Strategie der Waldbesitzer. Nach Angaben des Landes befinden sich die Holzpreise derzeit auf einem vergleichsweise attraktiven Niveau. Sollte es im kommenden Jahr in Mitteleuropa jedoch erneut zu größeren Borkenkäferschäden kommen, könnte das zusätzliche Angebot an Schadholz die Preise deutlich belasten.

Für Waldbesitzer kann es sich daher wirtschaftlich sinnvoll sein, notwendige Holznutzungen und Forstschutzmaßnahmen bereits im Voraus zu planen. Die Waldaufseher sollen die Eigentümer in den kommenden Monaten verstärkt bei der Kontrolle ihrer Bestände unterstützen und auf mögliche Befallsstellen aufmerksam machen. Ob es im kommenden Jahr tatsächlich zu größeren Schäden kommt, bleibt abzuwarten.

Nach der Einschätzung des Landes können rechtzeitige und konsequente Maßnahmen jedoch dazu beitragen, die Zahl der überwinternden Borkenkäfer signifikant zu reduzieren. Damit lässt sich das Risiko eines größeren und schwerwiegenden Befalls im kommenden Sommer erheblich senken und die Stabilität der Vorarlberger Wälder erhalten.