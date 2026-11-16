Die WOHIN-Community hat ihre Burger-Lieblingslokale in Vorarlberg gewählt. Wir haben BurgerCraft, Wippel und Le Burger geprüft und einen klaren Sieger ermittelt.

Die WOHIN-Community hat im vergangenen Zeitraum ihre persönlichen Favoriten unter den Burger-Lokalen in Vorarlberg bekannt gegeben. Um die Qualität dieser topgeführten Adressen zu überprüfen, haben wir die drei meistgenannten Betriebe besucht und eine detaillierte Geschmacksanalyse durchgeführt. Der Fokus lag dabei nicht nur auf der Popularität, sondern auf dem tatsächlichen kulinarischen Erlebnis, von der Zubereitung bis zum letzten Bissen.

Vorgeschichte der Wahl und Auswahl

Die Entscheidung der Community diente als roter Faden für unsere Reise durch die Region. Wir haben die Lokale aufgesucht, um die Versprechen der Betreiber unter realen Bedingungen zu testen. Ziel war es herauszufinden, welcher der drei Kandidaten geschmacklich am besten abschneidet. Vom klassischen Smash-Burger bis hin zur komplexen veganen Variante stand alles auf dem Prüfstand. Am Ende unseres ausgiebigen Probierens kristallisierte sich ein deutlicher Favorit heraus, der die anderen Konkurrenten im direkten Vergleich hinter sich ließ.

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BurgerCraft Dornbirn und Selbstbedienung

Unser erster Halt führte uns in die Dornbirner Marktstraße zum BurgerCraft. Dieses Lokal konzipiert seinen Service bewusst als Selbstbedienungsrestaurant, wobei die Bestellung direkt an digitalen Bildschirmen erfolgt. Anschließend werden die Speisen frisch für den Gast zubereitet. Neben den Kernprodukten Burgern finden sich auch Tacos, Burritos, Nachos und Chicken Wings auf der Karte.

Die Burger-Vielfalt reicht von klassischen Varianten bis hin zu solchen mit einem vegetarischen Patty. Gäste können zahlreiche Toppings und hausgemachte Saucen frei kombinieren. Für diejenigen, die es bequem lieben, bietet BurgerCraft eine App an, über die Bestellungen aufgegeben und zur Abholung vorbestellt werden können. Wir testeten während unseres Besuchs den Crispy Thai Chicken Burger sowie den klassischen Crispy Chicken Burger.

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Ein besonders positives Feature war die Saucen-Theke, an der sich die Gäste selbst bedienen konnten. Dies trug wesentlich zur Flexibilität und zum individuellen Geschmackserlebnis bei. Die Kombination aus moderner Bestelltechnologie und frischer Zubereitung macht das Konzept von BurgerCraft aus.

Wippel in Höchst und kreative Freiheit

Der zweite Stop führte uns nach Höchst zum Familienunternehmen Wippel. Seit 2017 ist dieses Lokal bekannt für seine Burger und Grillspezialitäten. Das Lokal ist modern gestaltet und bietet neben den Standardburgern auch vegane Kreationen, Pommes, Salate sowie monatlich wechselnde Aktionsburger.

Besonders innovativ ist die Möglichkeit, sich einen eigenen Wunschburger zusammenzustellen. Dafür stehen eine große Auswahl an Zutaten wie Guacamole, Röstzwiebeln und Jalapeños bereit. Mit etwas Glück wird eine eigene Kreation sogar in die offizielle Speisekarte aufgenommen. Auch hier gibt es eine Saucen-Theke für den persönlichen Touch.

Wir probierten den Classic Smash Burger und waren von der Frische überzeugt. Wippel bietet ebenfalls digitale Lösungen an. Über die Wippel-App können Bestellungen und Reservierungen aufgegeben, Punkte gesammelt und digitale Gutscheine erworben werden. Die Abholung ist ebenfalls möglich, was die Convenience für Gäste erhöht.

Le Burger in Hohenems und saisonale Karte

Unser dritter und letzter Halt war Le Burger in Hohenems. Diese österreichische Restaurantkette wurde im Jahr 2014 als Familienunternehmen in Wien gegründet. Das Konzept basiert auf handgemachten Burgern, die Gäste nach ihrem eigenen Geschmack zusammenstellen können. Bun, Saucen und Zutaten lassen sich individuell auswählen.

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Das Restaurant in Hohenems ist großflächig und lässig eingerichtet, mit verschiedenen Sitzmöglichkeiten für不同的 Gästebedürfnisse. Die Speisekarte ist dynamisch und passt sich den Jahreszeiten an. Bei unserem Besuch war noch die Sommerkarte aktuell, mittlerweile wurde jedoch auf die Herbstkarte gewechselt.

Neben den Burgern gibt es dort auch Bowls, Steak und Burritos. Wir testeten einen veganen Burger und einen Crispy Chicken Burger, um die Bandbreite des Angebots zu prüfen. Le Burger überzeugt durch die Kombination aus handgemachter Qualität und einem entspannten Ambiente.

Vergleich und Gesamtbewertung

Am Ende unserer Reise haben sich alle drei Lokale als überzeugend erwiesen. Jeder der Betriebe hat seine eigenen Stärken, sei es durch das Ambiente, die abwechslungsreiche Speisekarte oder die Qualität der Burger selbst. BurgerCraft punktet mit der Selbstbedienung und Saucenvielfalt, Wippel mit der kreativen Freiheit beim Zusammenstellen und Le Burger mit der handgemachten Qualität und der saisonalen Anpassung.

Dennoch gab es im direkten Vergleich einen Sieger, der geschmacklich und konzeptionell am meisten überzeugen konnte. Die Analyse zeigt, dass Vorarlburg über eine hochwertige Burger-Szene verfügt, die sowohl traditionelle als auch innovative Ansätze bietet. Jeder der getesteten Betriebe hat seine eigene Zielgruppe und überzeugt auf seine eigene Weise. Für Burger-Liebhaber lohnt sich ein Besuch in jedem der drei Lokale, da die Qualität in Dornbirn, Höchst und Hohenems auf einem sehr hohen Niveau liegt.