Vorarlberger Wirtschaftsforum: Speaker diskutieren über KI, Innovation und Führung

Das Vorarlberger Wirtschaftsforum fokussiert KI, Innovation und Führung. Über 600 Teilnehmer diskutieren mit Speakern über zentrale Wirtschaftsfragen.

Das Vorarlberger Wirtschaftsforum bietet am Donnerstag im November Input zu den zentralen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zukunftsfragen. Im Mittelpunkt stehen aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen, neue Perspektiven und der offene Austausch zwischen Entscheiderinnen und Entscheidern aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft.

Die Veranstaltung versteht sich als etablierte Plattform für Dialog und Vernetzung. Für über 600 Teilnehmer sind die Impulse der Speakerinnen und Speaker sowie die sogenannten Deep Dives wichtige Inspiration und Lernmomente. Einer der Höhepunkte ist die Verleihung des Preises für das unternehmerische Lebenswerk an eine Persönlichkeit aus der Vorarlberger Wirtschaft.

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Speaker-Programm mit KI und Innovation im Fokus

Das Vorarlberger Wirtschaftsforum stellt Künstliche Intelligenz und technologische Umbrüche in den Mittelpunkt des Programms. Die Veranstalter begründen dies mit den Disruptionen, die derzeit die Welt und Vorarlberg gleichermaßen beschäftigen.

Niehenke, Partner bei Scale Venture Partners in San Francisco, zeigt auf, warum das Silicon Valley im Bereich KI vorne liegt. Er investiert für Scale Venture Partners in KI-Firmen und wird darlegen, was Europa von diesem Modell übernehmen kann. Außerdem soll die industrielle Stärke Vorarlbergs als unterschätzter Vorteil beleuchtet werden.

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Franke, Senior Associate Fellow am European Council on Foreign Relations in Paris, beschäftigt sich mit europäischer Sicherheits- und Verteidigungspolitik sowie mit neuen Technologien. Franke vertritt die Auffassung, dass Unternehmen nicht mehr nur wirtschaftliche Akteure sind, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung tragen.

Positionen zu europäischer KI-Kontrolle und Führung

Der frühere Bundeskanzler Kurz ist heute Co-Founder und President des Cybersecurity- und KI-Unternehmens DREAM. Gemeinsam mit Christian Rainer richtet er beim Wirtschaftsforum den Blick auf die Frage, wie Europa bei KI und Technologie wieder mehr Kontrolle gewinnen kann.

Kurz verbindet dabei seine politische Erfahrung mit seiner heutigen Rolle als Unternehmer in einem Markt, dessen Bedeutung rasant wächst. Die Diskussion mit Christian Rainer soll zeigen, welche Hebel Politik und Unternehmen gleichermaßen benötigen.

Eine gebürtige Vorarlbergerin, die als Senior Vice President bei PPG Industries eine globale Business Unit mit mehr als 1300 Mitarbeitenden verantwortet, zeigt in ihrer Keynote, warum Innovation mehr ist als technologische Entwicklung. Sie spricht außerdem über die Chancen künstlicher Intelligenz für Unternehmen und über die Denkweisen, die notwendig sind, um Fortschritt aktiv zu gestalten.

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Der CEO des Weltmarktführers Alpla spricht beim Vorarlberger Wirtschaftsforum darüber, weshalb weniger manchmal mehr ist. Seine Impulse stellen gängige Managementpraktiken infrage und zeigen, warum gute Führung trotz wachsender Komplexität nicht komplexer, sondern klarer werden muss.

Auswirkungen auf Unternehmen und Ausblick auf die Veranstaltung

Für Unternehmen in Vorarlberg und darüber hinaus stellt sich die Frage, wie sie trotz wachsender Komplexität wirksam bleiben. Die Beiträge von PPG Industries und Alpla bieten dazu konkrete Denkanstöße zu Innovation, Management und klarer Führung.

Als Direktor des Thinktanks Agenda Austria analysiert Franz Schellhorn wirtschaftspolitische Entwicklungen klar, faktenbasiert und ohne Scheuklappen. Seit drei Jahren ist er ein prägender Fixpunkt des Vorarlberger Wirtschaftsforums. Am Donnerstag im November steht er erneut auf der Bühne und richtet den Blick auf aktuelle Herausforderungen sowie die entscheidenden Stellschrauben für die Zukunft.