Vorarlberger teen agt verurteilt zum Bewahren: Amoklaufplan, Todesliste und Nazi-Idylle

Ein 17-jähriger Vorarlberger muss sich in Feldkirch vor Gericht verantworten, weil er wiederholt gegen das Verbotsgesetz verstoßen hat. Er hatte am Todestag von Adolf Hitler ein Amoklauf geplant und eine Todesliste verfasst. Aus der rechtsextremen Gesinnung wurde bekannt, die er durch tätowierte Hakenkreuze und Nazi-Klamotten in der Öffentlichkeit zeigte.

Ein 17-jähriger Vorarlberger muss sich in Feldkirch vor Gericht verantworten, weil er wiederholt gegen das Verbotsgesetz verstoßen hat. Er hatte am Todestag von Adolf Hitler einen Amoklauf geplant und eine Todesliste verfasst.

Aus der rechtsextremen Gesinnung, die er durch tätowierte Hakenkreuze und Nazi-Klamotten in der Öffentlichkeit zeigte, wurde bekannt. Er sprach von einem "neuen Reich", wo es keine "Schwuchteln" gab, und er wollte einen solchen Gedanken im Netz verbreiten. Mit "88" hat er die Zahl für "Heil Hitler" verbreitet, auch für amerikanische Neonazis zeigte er Verständnis.

Zudem sprach er von Adolf Hitler als möglichen Präsidenten von Österreich. Schlussendlich wurde er zu neun Monaten auf Bewährung verurteilt und muss sich einer ambulanten Suchtberatung unterziehen





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Nazi-Hakenkreuz Right-Wing Extremism Nazi Ideology Reference To Adolf Hitler Nazi Thoughts And Plans

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