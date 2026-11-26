Der Sommertourismus in Vorarlberg verzeichnete 2026 ein Plus von 4,2 Prozent auf 4,75 Millionen Nächtigungen. Damit wuchs die Region stärker als jeder andere Bundesland in Österreich.

Der Vorarlberger Tourismus verzeichnet im Jahr 2026 ein bemerkenswertes Wachstum, das die traditionelle Dominanz der Wintersaison langsam erschüttert. Zwischen Mai und Oktober meldete die Region 4,75 Millionen registrierte Nächtigungen, was einem Zuwachs von 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Dieser Anstieg stellt den stärksten Zuwachs im österreichweiten Vergleich dar und unterstreicht die zunehmende Bedeutung des Sommers als touristische Hochphase.

Stärkstes Wachstum im österreichischen Vergleich

Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass sich die touristische Auslastung in Vorarlberg signifikant von der im Rest des Landes unterscheidet. Während das gesamte Bundesland Österreich insgesamt 85,68 Millionen Nächtigungen im Sommer 2026 verzeichnete, was einem nationalen Plus von 2,7 Prozent entspricht, hebt sich Vorarlberg klar ab. Die Region profitiert dabei besonders stark von internationalen Reiseströmen, die das Wachstum der vergangenen Monate deutlich angetrieben haben. Diese Daten belegen, dass die Verschiebung der Saison hin zu den wärmeren Monaten kein isoliertes Phänomen ist, sondern sich in Vorarlberg mit besonderer Intensität manifestiert.

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Dominanz internationaler Reisende in der Region

Für den wirtschaftlichen Erfolg im Sommer 2026 sind vor allem ausländische Besucher entscheidend, die einen erheblichen Anteil an den Übernachtungen stellen. Von den insgesamt 4,75 Millionen Sommernächten entfielen rund 4,14 Millionen auf Urlauber aus dem Ausland, was einem Anteil von etwa 87 Prozent entspricht. Der Zuzug von Gästen aus dem Ausland stieg im Vergleich zum Sommer 2025 um 3,9 Prozent an. Gleichzeitig legten die Übernachtungen von Gästen aus Österreich deutlich stärker zu, da sie sich um 6,6 Prozent auf rund 609.400 Nchte erhöhten.

Dieses Verhältnis verdeutlicht, dass Vorarlberg trotz des starken heimischen Wachstums eines jener Bundesländer bleibt, in denen der touristische Markt im Inland vergleichsweise geringes Gewicht hat. Nur rund 13 Prozent der Sommernächte gingen auf Gäste aus Österreich zurück. Die starke Abhängigkeit von internationalen Märkten zeigt sich deutlich in der Struktur der Ankünfte, wobei der ausländische Anteil die wirtschaftliche Basis im Sommer stabilisiert und weiter ausbaut.

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Saisonverlängerung durch frühe und späte Monate

Neben der direkten Zunahme im Hochsommer gewinnt die Verlängerung der Hauptsaison an strategischer Bedeutung. Die Wirtschaftskammer sieht in der Entwicklung der Monate außerhalb der klassischen Hochsaison erhebliches Potenzial für eine bessere ganzjährige Auslastung der Betriebe. Österreichweit stiegen die Nächtigungen im Mai gegenüber 2023 um 17 Prozent, während die Monate September und Oktober jeweils um 7 Prozent zulegten. Vorarlberg profitiert direkt von diesem Trend, da die Infrastruktur der Region effizienter genutzt werden kann, wenn die Auslastung über einen längeren Zeitraum gestreut ist.

Wintersaison bleibt stärkstes, Sommer am dynamischsten

Trotz des dynamischen Wachstums im Sommer bleibt die Wintersaison für den Vorarlberger Tourismus die wirtschaftlich bedeutendere Komponente. Im Winter 2025/26 wurden im Land knapp 4,97 Millionen Nächtigungen verzeichnet, was immer noch mehr Übernachtungen als der Sommer 2026 darstellt. Das Wachstum im Winter fiel mit 0,6 Prozent jedoch deutlich geringer aus als im Sommer. Der Abstand zwischen den beiden Hauptsaisonzeiten verringert sich dadurch kontinuierlich, was eine strukturelle Veränderung im Tourismusmix signalisiert.

Auch auf nationaler Ebene zeigen die Daten eine interessante Verschiebung. Österreichweit stieg die Zahl der Ankünfte im Sommer um vier Prozent auf 28,18 Millionen. Dieser Anstieg war stärker als der bei den Nächtigungen, was darauf hindeutet, dass die Gäste im Durchschnitt kürzer verweilen als zuvor. Für Vorarlberg ist die Kombination aus starkem Wachstum und der Verschiebung der saisonalen Schwerpunkte doppelt bemerkenswert, da sie wirtschaftliche Vorteile durch längere Nutzung bestehender Infrastrukturen mit sich bringt und die Abhängigkeit von der einzigen Wintersaison reduziert.