Der Vorarlberger Maturaball-Kalender 2027 ist aktiv. Nach den Events in Dornbirn und Götzis stehen Termine für Jänner und Februar 2027 an. Alle Daten im Überblick.

Am vergangenen Wochenende haben die Ballgäste in Vorarlberg erneut kräftig gefeiert und wichtige Termine im Kalender abgehakt. Am Freitag, den 13. November, standen die Maturabälle der Bundesschule Dornbirn und der Bundesschule für wirtschaftliche Berufe in Egg auf dem Programm. Diese Veranstaltungen markieren bereits den fünften abgeschlossenen Termin in der diesjährigen Maturaball-Saison 2026/27.

Veranstaltungen am 14. November abgeschlossen

Am Samstag, den 14. November, folgte eine weitere dichte Serie von Festlichkeiten. Das BG Sportgymnasium Dornbirn, das BORG Götzis und die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe Marienberg luden zur Feier. Mit diesen vier weiteren Terminen sind nun insgesamt fünf Veranstaltungen im Maturaball-Kalender Geschichte. Für alle Interessierten, die noch eine Ballnacht erleben möchten, gibt es aber ausreichend Gelegenheiten, da bis Anfang Februar noch elf Veranstaltungen auf dem Programm stehen.

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November endet mit neun Ballnächten

Nach dem veranstaltungsreichen Wochenende wird es im November etwas ruhiger. Am kommenden Samstag, den 21. November, finden noch zwei weitere Maturabälle statt. Das BG Gallusstraße lädt in diesem Jahr nach Wolfurt, während das BG Bludenz seinen Maturaball in Bregenz veranstaltet. Damit endet der November mit insgesamt neun Ballnächten, von denen sieben bereits erfolgreich stattgefunden haben.

Letzter Termin im Dezember 2026

Laut dem aktuellen Ballkalender steht im Dezember nur noch ein Termin an. Am Samstag, den 5. Dezember, lädt das BORG Lauterach zu seinem Maturaball nach Dornbirn. Danach schließt sich die traditionelle Weihnachtspause an, bevor das Ballgeschehen im neuen Jahr fortgesetzt wird.

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Fünf Maturabälle im Jänner 2027 geplant

Nach der Weihnachtspause geht es am Freitag, den 8. Jänner 2027, mit dem Maturaball der HLS Dornbirn weiter. Eine Woche später, am 15. Jänner, feiert die HTL Dornbirn ihren Ball in Bregenz. Am 16. Jänner folgt dort die HTL Bregenz. Auch am 23. Jänner wird in Bregenz gefeiert, da dann der Maturaball der HAK Bregenz auf dem Programm steht.

Zum Monatsende verlagert sich das Ballgeschehen nach Feldkirch. Am Freitag, den 29. Jänner, lädt das BG Feldkirch Rebberggasse zum Maturaball. Am Samstag, den 30. Jänner, folgt die HAK Feldkirch. Diese Termine runden die Veranstaltungen im ersten Monat des neuen Jahres ab.

Februar 2027 mit zwei letzten Terminen

Im Februar stehen die letzten beiden Termine der Maturaball-Saison 2026/27 auf dem Programm. Am Freitag, den 5. Februar, feiert der Tourismus Campus Bludenz seinen Maturaball. Den Schlusspunkt setzt am Samstag, den 6. Februar 2027, das Gymnasium Schillerstraße Feldkirch. Damit ist die Maturaball-Saison 2026/27 offiziell abgeschlossen.