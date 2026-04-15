Vorarlberger Landtag erleichtert Wolfsabschuss: Präventive Entnahme bei Gefahr möglich

Der Vorarlberger Landtag hat mit einer Gesetzesänderung den Abschuss von Wölfen erleichtert. Künftig ist die präventive Entnahme von Wölfen bei unmittelbarer Gefahr für Menschen oder Nutztiere unter Begründungspflicht gestattet. Die Änderung, die von allen Fraktionen außer den Grünen unterstützt wird, tritt bereits nächste Woche in Kraft und basiert auf der Herabstufung des EU-Schutzstatus des Wolfs. Kritische Stimmen von den Grünen sehen darin Populismus, während SPÖ und Neos die Umsetzung des Gesetzes kritisieren, aber dennoch zustimmen.

Der Vorarlberg er Landtag hat am vergangenen Mittwoch mit einer wegweisenden Änderung des Jagdgesetz es die Rahmenbedingungen für den Umgang mit Wölfen neu gestaltet und damit den Abschuss unter bestimmten Umständen erheblich erleichtert. Konkret wurde beschlossen, dass in Vorarlberg künftig eine präventive Entnahme von Wölfen möglich sein wird. Diese Maßnahme greift immer dann, wenn eine unmittelbare Gefahr für Menschen oder Nutztiere besteht. Allerdings ist diese Vorgehensweise nicht ohne Auflagen. Von den zuständigen Jägern wird verlangt, dass sie die Notwendigkeit des Abschusses detailliert gegenüber der zuständigen Jagdschutzbehörde begründen. Dies soll sicherstellen, dass die präventive Entnahme nicht zum Selbstzweck wird, sondern auf tatsächlichen Bedrohungslagen basiert.

Die Gesetzesänderung fand breite Zustimmung im Landtag. Sämtliche Fraktionen, mit Ausnahme der Grünen, stimmten für die Neuregelung. Die Grünen lehnten die vorgeschlagene Gesetzesänderung vehement ab und begründeten ihre Haltung mit einer anderen Prioritätensetzung im ländlichen Raum. Die Änderung wird voraussichtlich bereits im Laufe der kommenden Woche in Kraft treten und damit unmittelbar spürbare Auswirkungen auf die Wolfspopulation im Land haben. Die rechtliche Grundlage für diese nun gefasste Möglichkeit, den Wolf präventiv durch ein Jagdschutzorgan töten zu lassen, bildet eine kürzlich erfolgte Herabstufung des Schutzstatus des Wolfes auf EU-Ebene. Dies hat den Weg für flexiblere nationale Regelungen geebnet.

Die Befürworter der Gesetzesänderung argumentierten, dass die zunehmenden Wolfssichtungen und die damit verbundenen Risse von Nutztieren eine dringende Anpassung der Gesetzeslage erforderlich machten. Bernhard Feurstein von der ÖVP betonte eindringlich, dass es in den vergangenen Jahren zu einer signifikanten Zunahme von Wolfssichtungen und Rissen gekommen sei. Er führte weiter aus, dass ein effektiver Herdenschutz durch Zäune auf den oft steilen und weitläufigen Almen schlichtweg nicht durchführbar sei. Feurstein äußerte zudem Zweifel, ob ein friedliches Miteinander von traditioneller Weidewirtschaft und Wolfspopulation auf Dauer überhaupt funktionieren könne. Seine Schlussfolgerung war daher klar und unmissverständlich: Wenn die Wolfsbestände ein kritisches Maß überschreiten, müsse die Politik in der Lage sein, intervenieren zu können. Joachim Weixlbaumer von der FPÖ schloss sich dieser Argumentation an und unterstrich die Notwendigkeit von „verlässlichen Rahmenbedingungen“, um die Lebensgrundlage der Almwirtschaft zu schützen und zu sichern.

Christine Bösch-Vetter von den Grünen stellte sich entschieden gegen die Gesetzesänderung und kritisierte den präventiven Wolfsabschuss als populistisch und von der Realität abgekoppelt. Sie wies darauf hin, dass im vergangenen Jahr lediglich 14 Nutztiere durch Wölfe zu Tode gekommen seien. Demgegenüber stünden weitaus höhere Zahlen bei Rinder-TBC, das für fünfmal so viele Todesfälle, nämlich 70, verantwortlich gewesen sei. Bösch-Vetter vertrat die Ansicht, dass es in der Landwirtschaft andere, weitaus dringendere Prioritäten zu setzen gäbe. Diese Einschätzung teilten auch Reinhold Einwallner von der SPÖ und Fabienne Lackner von den Neos, die ebenfalls auf andere Herausforderungen im Agrarsektor verwiesen. Trotz dieser kritischen Einwände stimmten sowohl die SPÖ als auch die Neos der Gesetzesänderung letztlich zu, was die Komplexität der politischen Entscheidungsprozesse verdeutlicht.

Einwallner von der SPÖ äußerte jedoch auch deutliche Kritik am Zustandekommen des neuen Gesetzes. Er warf den Abgeordneten Feurstein und Weixlbaumer vor, durch einen selbstständigen Antrag die üblichen Begutachtungsverfahren umgangen zu haben. Dies sei ein Versuch, die notwendige öffentliche und fachliche Debatte zu verkürzen. Die zuständige Landesrätin für Gesetzesvorhaben, Barbara Schöbi-Fink, sowie der Agrarlandesrat Christian Gantner, beide von der ÖVP, wiesen diese Vorhaltungen zurück. Schöbi-Fink erläuterte, dass die Herabsetzung des Wolf-Schutzstatus auf EU-Ebene erst kürzlich erfolgt sei, weshalb es folgerichtig keine offizielle Regierungsvorlage habe geben können. Die Gesetzesänderung wurde im Landtag als dringlich beschlossen, ein Verfahren, das von den Grünen und der SPÖ abgelehnt wurde. Dennoch erreichte die Änderung die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit, was die Dringlichkeit des Anliegens unterstreicht.

Das Land Salzburg hatte in der Vorwoche als erstes Bundesland in Österreich den Weg für präventive Abschüsse von Wölfen geebnet. Dort soll es künftig über eine Verordnung möglich sein, während der Weideperiode, die vom 1. Mai bis zum 15. November dauert, maximal zwei Wölfe pro Jahr zu töten. Diese Entwicklung in Salzburg wird als richtungsweisend für andere Bundesländer wie Vorarlberg betrachtet, die ebenfalls mit steigenden Wolfsbeständen und den damit verbundenen Herausforderungen für die Landwirtschaft konfrontiert sind





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wolfsabschuss Jagdgesetz Vorarlberg Nutztiere Alpwirtschaft

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Landtag: SPÖ will Sonderförderung für SozialmärkteLINZ. Iran-Krieg treibt Lebensmittelpreise: Budgetlage biete Spielraum für 'Sozialmarktmillion', sagt Sozialsprecherin und Klubvorsitzender Engleitner-Neu

Read more »

5-Sterne-Hotel in Flammen: Auch Kirche in Gefahr!Andreas Moser arbeitet seit 1997 für den Lokalteil der Tiroler Krone. Der Allrounder widmet sich seit einigen Jahren auch der Gerichtsberichterstattung. Geografischer Schwerpunkt ist ansonsten das Tiroler Unterland.

Read more »

Der Mann, den Gott und die Welt vergessen hatteEs war ein Fall, der für internationale Schlagzeilen sorgte: Im Jahr 1979 wurde ein Lehrling in der Vorarlberger Gemeinde Höchst inhaftiert und dann ...

Read more »

Bei Vorarlberger Grenzübergang - 17.700 €, Handys – Deutsche Polizei stoppt BusreisendenBuskontrolle Hörbranz: 38-Jähriger mit 17.700 Euro und mehreren Handys gestoppt. Polizei ermittelt wegen Hehlerei. Aktuelle News aus Österreich.

Read more »

Wayback Machine: „Gedächtnis“ des Internets in GefahrMit über einer Billion gespeicherter Seiten ist die Wayback Machine das größte Archiv des World Wide Web. Es erlaubt Einblick in die Netzgeschichte, dient als „Gedächtnis“ des Internets, aber auch etwa dazu, Änderungen und Löschungen von Websites aufzudecken und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Read more »

Gefahr durch Lithium-Akkus: Umweltministerium schlägt Alarm wegen Bränden in der MüllentsorgungDas Umweltministerium warnt vor der zunehmenden Gefahr durch falsch entsorgte Lithium-Ionen-Akkus. Brände in Müllfahrzeugen und Entsorgungsbetrieben nehmen zu. Eine Sensibilisierung der Bevölkerung und die richtige Entsorgung sind entscheidend.

Read more »