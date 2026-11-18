Emotionale Debatte im Landtag: ÖVP und FPÖ fordern Senkung der Strafmündigkeit, während Opposition Prävention fordert. Einigkeit besteht bei Konsequenzen für junge Intensivtäter.

Im Vorarlberger Landtag sorgte am Mittwoch eine intensive und emotionale Auseinandersetzung um den Umgang mit Kindern und Jugendlichen auf, die wiederholt schwere Straftaten begehen. Die politische Landschaft zeigt dabei klare Konfliktlinien: Während die ÖVP und die FPÖ vehement eine Senkung der Strafmündigkeit einfordern, plädieren Grüne, SPÖ und Neos für präventive und therapeutische Ansätze. Trotz dieser fundamental unterschiedlichen Strategien herrschte unter allen Fraktionen eine bemerkenswerte Einigkeit bezüglich des Ziels, das im Mittelpunkt der Debatte stand. Alle Parteien sind sich darin einig, dass junge Intensivtäter klare und rasche Konsequenzen erfahren müssen, jedoch soll eine einfache Inhaftierung von zwölfjährigen Kindern ausgeschlossen bleiben.

Forderungen der Regierungsparteien und ihre Begründung

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) vertrat eine klare und unmissverständliche Position. Er betonte, dass er an seiner Forderung nach einer Anpassung der Rechtslage festhält, um auf besonders auffällige junge Täter reagieren zu können. Dies gelte ausdrücklich nicht für gewöhnliche Ausrutscher der Jugend, sondern für sogenannte Intensivtäter. Wallner forderte die Möglichkeit eines Freiheitsentzuges, der jedoch zwingend mit therapeutischen und pädagogischen Maßnahmen kombiniert werden müsse. Er zeigte sich offen für alternative rechtliche Lösungen, sofern diese denselben Schutz Zweck erfüllen.

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Wallner kritisierte scharf die Position der Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ), die eine Diskussion über eine Senkung der Strafmündigkeit kategorisch ausschloss. Der Landeshauptmann äußerte die Zuversicht, dass diese rechtliche Anpassung unvermeidlich sei, da die Zahl der Straftaten weiter zunehmen werde. Er beklagte, dass es noch mehr dramatische Vorfälle bedürfe, um die Politik zum Handeln zu bewegen, und kündigte an, nicht lockerzulassen, bis die gewünschten Veränderungen umgesetzt sind.

Unterstützung für diese harte Linie erhielt Landeshauptmann Markus Wallner von Markus Klien (FPÖ), dem Sicherheitslandesrat. Dieser berichtete von einer zunehmenden Frustration und teilweise auch Resignation innerhalb der Polizei. Klien erklärte, dass dieselben jungen Tatverdächtigen immer wieder aufgegriffen würden, ohne dass die derzeitigen rechtlichen Möglichkeiten aus Sicht der Sicherheitsbehörden als ausreichend erachtet werden. Die bestehenden Instrumente stünden der Schwere der Vorfälle nicht mehr gewachsen.

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Positionen der Opposition und Kritik am Ansatz

Auch die Oppositionsparteien Grüne, SPÖ und Neos bestreiten nicht, dass ein Problem mit jungen Intensivtätern besteht. Dennoch lehnen sie alle drei eine Herabsetzung der Strafmündigkeit entschieden ab. Fabienne Lackner (Neos) betonte, dass die Ablehnung dieser Maßnahme keineswegs bedeutet, auf Konsequenzen zu verzichten. Ihr Fokus liegt darauf, kriminelle Karrieren möglichst früh zu verhindern, statt sie nur zu bestrafen. Dies erfordere wirksame Prävention und therapeutische Angebote.

Lackner wies den Vorwurf eines sogenannten Kuschelkurses entschieden zurück. Sie verwies auf Expertenmeinungen und internationale Erfahrungen, die zeigen, dass eine frühere Strafmündigkeit kein wirksamer Weg ist, um kriminelle Biografien positiv zu beeinflussen. Sollte scheitern alle anderen Maßnahmen, müsse es dennoch möglich sein, Kinder vorübergehend aus ihrem gewohnten familiären Umfeld herauszunehmen. Diese Notwendigkeit steht im Zentrum ihrer Argumentation für alternative Eingriffsmöglichkeiten.

Mario Leiter (SPÖ), Klubobmann der Sozialdemokraten, unterstrich die Gemeinsamkeiten mit den Regierungsparteien. Er erklärte, dass alle Fraktionen dasselbe grundlegende Ziel verfolgen: den Schutz der Opfer. Dennoch bleibt die SPÖ bei ihrer Ablehnung der Strafmündigkeitssenkung. Leiter verwies zudem auf einen Gesetzesentwurf aus dem Justizministerium, der bereits vor sechs Wochen von Anna Sporrer der ÖVP übermittelt wurde. Dieser Entwurf sieht vor, unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Kindern unter zwölf Jahren einen Freiheitsentzug zu ermöglichen.

Praktische Umsetzung und fehlende Infrastruktur

Eva Hammerer (Grüne), Landessprecherin der Grünen, lenkte den Fokus auf die praktische Durchführbarkeit solcher Maßnahmen. Sie wies darauf hin, dass eine Senkung der Strafmündigkeit nicht nur schwerstkriminelle Kinder betreffen würde, sondern grundsätzlich für alle Zwölf- und Dreizehnjährigen gelten würde. Dies führe zu einer Massenwirkung, die das System überlasten könnte. Zudem stellte sie die Frage, ob Vorarlberg überhaupt auf eine entsprechende Gesetzesänderung vorbereitet ist.

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Die zentrale Herausforderung liege in der Unterbringung. Hammerer fragte, wo Kinder untergebracht werden sollen, wenn ein Freiheitsentzug notwendig wird, und ob dafür geeignete Einrichtungen sowie ausreichend Betreuungspersonal zur Verfügung stehen. Sie warf der Landesregierung vor, die Verantwortung auf den Bund abzuschieben, anstatt eigene Zuständigkeitsbereiche zu nutzen. Gemeinsam mit SPÖ und Neos forderten die Grünen konkrete finanzielle Mittel im Landesbudget.

Diese Mittel sollen dazu dienen, Präventionsprogramme auszubauen und eine Einrichtung zur geschützten Unterbringung von Kindern vorzubereiten. Diese Einrichtung könnte als letztes Mittel zum Einsatz kommen, sobald die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen sind. Damit soll sichergestellt werden, dass nicht nur Gesetze geändert, sondern auch die necessary Infrastruktur geschaffen wird, um den Kindern und der Gesellschaft gerecht zu werden.

Konkrete Fälle und widersprüchliche Zuständigkeiten

Mario Leiter (SPÖ) führte als Beispiel für die Dringlichkeit einen achtjährigen Buben in Wien an, dem bereits mehr als tausend Straftaten zugeschrieben werden. Nach seiner Darstellung könnte auf Grundlage des Vorschlags des Justizministeriums schneller eingegriffen werden als bei einer Senkung der Strafmündigkeit, da hier die Strafprozessordnung zur Anwendung käme. Dies würde eine flexiblere Reaktion auf Extremfälle ermöglichen, ohne das gesamte System umzustellen.

Deutlichen Widerspruch zu diesen Plänen gab es von Landesrätin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP), die für die Kinder- und Jugendhilfe in Vorarlberg zuständig ist. Sie kritisierte, dass der Vorschlag des Justizministeriums den Kinder- und Jugendhilfen Befugnisse zur Anhaltung übertragen würde. Dies widerspreche den Vorstellungen der zuständigen Landesreferenten und könnte zu Kompetenzkonflikten führen, die im Interesse der Kinder nicht förderlich wären.