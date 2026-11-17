Der Vorarlberger Landtag diskutiert am 18. November 2026 in Bregenz über die Herabsetzung der Strafmündigkeit. Zudem stehen Personalwahlen und Gesetzesänderungen im Fokus.

Am Mittwoch, den 18. November 2026, tritt der Vorarlberger Landtag in Bregenz zu einer Plenarsitzung zusammen. Der Beginn der Sitzung ist für 9 Uhr geplant. Im Mittelpunkt der Debatten steht die Frage nach der Herabsetzung der strafrechtlichen Mündigkeit für Kinder. Die Volkspartei hat eine Aktuelle Stunde zum Motto "Alter darf kein Freibrief sein: Strafmündigkeit senken, Bevölkerung schützen!" gesetzt. Diese Debatte wird erwartet, da es in den letzten Zeit in Vorarlberg zu schwerwiegenden Fällen mit strafunmündigen Tätern gekommen ist.

Politische Forderung zur Senkung der Altersgrenze

Die Diskussion um die Strafmündigkeit rückt die Handhabung schwerer Straftaten durch Minderjährige in den Fokus. In Österreich beginnt die Strafmündigkeit aktuell erst mit dem 14. Geburtstag. Eine gesetzliche Änderung dieser Altersgrenze ist jedoch nur auf Bundesebene möglich. Der Vorarlberger Landtag verfügt nicht über die Befugnis, die bundesweite Regelung direkt zu ändern. Dennoch kann das Gremium politische Forderungen formulieren und öffentlichen Druck aufbauen. Die Abgeordneten müssen also abwägen, wie mit Kindern umgegangen werden soll, die aufgrund ihres Alters noch nicht strafrechtlich verantwortlich gemacht werden können.

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Behördenwahlen und Rechnungshof-Berichte

Vor der Hauptdebatte über die Strafmündigkeit stehen zwei bedeutende Personalentscheidungen auf der Tagesordnung. Zu Beginn der Sitzung wird die Direktorin des Landes-Rechnungshofs gewählt. Anschließend folgt die Wahl des Landesvolksanwalts. Diese beiden Einrichtungen erfüllen essenzielle Kontroll- und Beschwerdefunktionen. Der Landes-Rechnungshof prüft die Verwendung öffentlicher Mittel, während die Landesvolksanwaltschaft als Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger bei Problemen mit der Verwaltung dient. Zusätzlich wird die Arbeit des Rechnungshofs selbst thematisiert. Ein Bericht zur "Initiative Marke Vorarlberg" ist ebenfalls auf der Tagesordnung enthalten.

Gesetzesänderungen im Energie- und Digitalbereich

Abseits der strafrechtlichen Debatten behandelt der Landtag Änderungen im Elektrizitätswirtschaftsgesetz. Diese Anpassungen dienen der Umsetzung neuer bundesgesetzlicher Vorgaben in das Vorarlberger Landesrecht. Für Betreiber von Photovoltaikanlagen bedeutet dies eine wesentliche Erleichterung. Die Schwelle, ab der eine Bewilligung erforderlich ist, wird von bisher mehr als 500 Kilowatt-Peak auf mehr als ein Megawatt-Peak angehoben. Gleichzeitig kommt es zu strengeren Vorgaben für Energiespeicher. Anlagen mit einer Speicherkapazität von mehr als einer Megawattstunde unterliegen künftig einer Bewilligungspflicht. Auch der witterungsabhängige Betrieb von Freileitungen wird reguliert.

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Dringliche Anfragen zu Verkehr und Gemeindestrukturen

Zwei dringliche Anfragen der Opposition bereiten weiteren Diskussionsstoff vor. Die Neos möchten klären, welche Möglichkeiten das Land für Gemeindefusionen sieht. Die SPÖ konzentriert sich auf den öffentlichen Verkehr. Ihre Anfrage trägt den Titel "3 Baustellen mit fragwürdiger Weitsicht - Wie geht es weiter bei VMOBIL?". Der Verkehrsbereich ist insgesamt mehrfach vertreten. Themen sind das Tarifmodell des Verkehrsverbunds, mögliche Gebührensenkungen und die Diskussion um eine City-Maut in Bregenz. Dies reicht von der Finanzierung bis zur Steuerung des Verkehrs in der Landeshauptstadt.

Soziale Themen und digitale Identifikation

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Vereinfachung des digitalen Identitätsnachweises. Künftig soll ID Austria in Angelegenheiten der Landesgesetzgebung einem amtlichen Lichtbildausweis gleichgestellt werden. Behörden werden verpflichtet, die technischen Voraussetzungen für diese Nutzung zu schaffen. Im sozialen Bereich berät der Landtag über Geburtsmöglichkeiten und die Hebammenversorgung in Vorarlberg. Ebenso steht die Versorgung von Frauen mit Endometriose auf der Agenda. Die chronische Erkrankung führt oft zu starken Schmerzen. Weitere Themen sind die Pflegefinanzierung, Pensionsbezüge und leistbarer Wohnbau.