Vorarlberger Einbürgerungsverweigerung wegen Verkehrsdelikte aufgehoben

Das Landesverwaltungsgericht hat die Ablehnung der Einbürgerung eines anerkannten Flüchtlings in Vorarlberg aufgehoben. Zwei leichte Verkehrsdelikte rechtfertigten keinen Ausschluss.

Das Landesverwaltungsgericht in Vorarlberg hat die Zurückweisung eines Antrags auf die österreichische Staatsbürgerschaft für einen anerkannten Flüchtling als rechtswidrig eingestuft. Die zuvor angeführten Gründe für die Ablehnung bezogen sich auf zwei leichte Verkehrsverstöße, die das Gericht nicht als hinreichend schwerwiegend für einen Einbürgerung sausschluss ansah. Diese Entscheidung stellt eine klare Abgrenzung zur bisherigen Praxis der Landesbehörden dar und zeigt, dass auch bei vorhandenen Straftaten die Verhältnismäßigkeit im Einzelfall genau geprüft werden muss.

Kontext und Ausgangslage des Antrags

Der Antragsteller lebt seit über zehn Jahren legal im Bundesland Vorarlberg und hat sich dort fest integriert. Er arbeitet in einem Vollzeitjob, ist mit einer österreichischen Staatsbürgerin verheiratet und kümmert sich um zwei kleine Kinder. Trotz dieser stabilen sozialen und wirtschaftlichen Verwurzelung lehnte das Land Vorarlberg seinen im Mai 2025 gestellten Einbürgerungsantrag ab. Die offizielle Begründung für die Absage, die im April 2026 erging, basierte ausschließlich auf zwei früheren Verkehrsdelikten. Die Behörde zweifelte an der positiven Haltung des Bewerbers zur Republik Österreich, da diese Verstöße als Indiz für mangelnde Rechtstreue gewertet wurden.

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Ereignishergang der Verkehrsdelikte

Der erste Vorfall ereignete sich im Juni 2022 im Ortsgebiet, als der Mann mit einer Geschwindigkeit von 29 km/h über dem Limit geblitzt wurde. Dies geschah kurz nach dem Verlassen einer 70er-Zone. Die daraus resultierende Geldstrafe in Höhe von 360 Euro wurde beglichen und ist rechtskräftig. Der zweite Vorfall datiert vom Oktober 2025 auf einem Supermarktparkplatz. Beim Ausparken des Fahrzeugs kam es zu einer Berührung mit einem anderen Auto. Dabei entstanden zwei Kratzer an einer Felge sowie kleinere Lackschäden an einer Kotflügel. Der Fahrer hielt nicht an und verständigte die Polizei nicht unverzüglich. Dafür verhängte die Behörde zusätzliche Strafen in Höhe von insgesamt 700 Euro, die ebenfalls rechtskräftig sind.

Rechtliche Würdigung durch das Gericht

Das Landesverwaltungsgericht bewertete diese beiden Vorfälle im Vergleich zur Ansicht der Behörde deutlich differenzierter. Für eine Einbürgerung ist zwar ein rechtstreues Verhalten erforderlich, doch der Maßstab darf nicht überspannt werden, wie das Gericht festhielt. Der Ausschluss von der Einbürgerung setzt in der Regel mehr als eine schwerwiegende Verwaltungsübertretung mit besonderem Unrechtsgehalt voraus. Diese Voraussetzung sah das Gericht in diesem Fall als nicht erfüllt an. Beim Parkplatzunfall sei lediglich geringer Sachschaden entstanden und niemand personengeschädigt worden. Zudem habe der Mann glaubhaft dargestellt, den Zusammenstoß nicht bemerkt zu haben.

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Bei den beiden gewichtigeren Übertretungen, also der Geschwindigkeitsüberschreitung und dem Unfall mit Fluchtflucht, sei der mögliche Strafrahmen von jeweils 2180 Euro nur zu rund elf Prozent ausgeschöpft worden. Dies spreche gegen einen besonders schweren Verstoß gegen die Rechtsordnung. Die Geschwindigkeitsüberschreitung lag zudem bereits rund viereinhalb Jahre zurück. Seit dem Parkplatzunfall im Oktober 2025 waren keine weiteren Verstöße vorgefallen. Es gab somit keine Hinweise auf ein beharrliches oder gewohnheitsmäßiges Fehlverhalten, das die Befürchtung einer künftigen Rechtsbrüchigkeit rechtfertigen würde.

Weitere Verfahrensschritte und Auswirkungen

Trotz der Aufhebung der Ablehnung erhält der Mann die Staatsbürgerschaft nicht automatisch. Das Landesverwaltungsgericht hat die Sache an die Landesverwaltung zurückverwiesen. Die Behörde ist an die rechtliche Würdigung des Gerichts gebunden, muss den Antrag aber aus formalen Gründen erneut prüfen. Dies ist notwendig, da die bisherigen Ermittlungen zum Einkommen und zur Bonität des Bewerbers als veraltet gelten. Das Land Vorarlberg muss nun die Unterlagen aktualisieren und die Einbürgerung nach den neuen rechtlichen Maßstäben entscheiden. Eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist in diesem Verfahrensschritt nicht zulässig.