Burkhard Walla warnt vor Schließungen und längeren Wartezeiten durch neue Gesetze. Die Vorarlberger Ärztekammer bemängelt fehlende Konsultation und Eingriffe in das Kassenvertragssystem.

Die ersten Entwürfe zur geplanten Gesundheitsreform lösen massive Proteste in der Vorarlberger Ärztekammer aus. Präsident Burkhard Walla äußert schwere Bedenken, da die neuen Regelungen die niedergelassene medizinische Versorgung schwächen könnten. Die Standesvertretung befürchtet eine zentrale Steuerung, die die Eigenständigkeit der Ärzte einschränkt und die Attraktivität von Kassenverträgen mindert.

Kritik an Ausschluss und mangelnder Transparenz

Ärztekammerpräsident Burkhard Walla moniert, dass die Gesetzestexte unter völliger Ausschluss der Ärzteschaft erarbeitet wurden. Die Unterlagen erreichten die Kammer nur über inoffizielle Kanäle. Walla wirft dem Gesundheitsministerium vor, bis zuletzt bestritten zu haben, dass bereits weit ausgearbeitete Vorschläge vorliegen. "Gegenüber der Ärztekammer wurde von der Sozialministerin bis zuletzt bestritten, dass bereits weit formulierte Gesetzesvorschläge vorliegen. Das entpuppt sich jetzt als weit von der Wahrheit entfernt", erklärt Walla.

Also read Ärztekammer kritisiert Reformpaket ohne Beteiligung

Diese fehlende Transparenz bildet den Grund für die fundamentale Kritik an den Plänen. Die Vorarlberger Ärztekammer sieht den Dialog mit dem Sozialministerium als unterbrochen an, da offizielle Konsultationen nicht stattgefunden haben. Die Standesvertretung betont, dass derartige Reformen die Zusammenarbeit zwischen Gesundheitspolitik und Berufsverbänden nachhaltig belasten.

Gefahr für das Gesamtvertragssystem

Die geplante Änderung des Gesamtvertragsystems gilt als einer der umstrittensten Punkte der Reform. Nach den vorliegenden Entwürfen könnten Vertragsinhalte auch nach einer Kündigung durch die Ärzteschaft weitergelten. Zudem sollen neue Kündigungsgründe geschaffen werden, die es den Kassen ermöglichen, Einzelverträge zu beenden. Ein explizit genannter Grund ist ein "unökonomisches Verhalten" der Ärzte.

Advertisement

Als Beispiel für solches Verhalten führen die Entwürfe die Überschreitung bestimmter regionaler, bundesweiter oder fachgruppenspezifischer Honorarmediane an. Wie dabei beispielsweise Medikamentenkosten genau berücksichtigt werden, geht laut Walla aus den Texten nicht hervor. Der Ärztekammerpräsident vermutet, dass die Regelung letztlich an der Höhe des Umsatzes orientiert ist. Ein hoher Umsatz könne jedoch auch dadurch entstehen, dass eine Ordination besonders viele Menschen behandelt, lange geöffnet hat oder viele schwer erkrankte Patienten versorgt.

Beweislastumkehr und Versorgungsengpässe

Zusätzlich sieht die Ärztekammer eine geplante Beweislastumkehr als fatal an. Demnach müsste eine Ärztin oder ein Arzt nach einer Kündigung durch die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) beweisen, dass der Kündigungsgrund nicht vorliegt. Dies erfolgt, obwohl die Kasse selbst über die relevanten Abrechnungsdaten und Vergleichswerte verfügt. Walla befürchtet, dass diese Hürden das Angebot für Patienten direkt beeinträchtigen werden.

Ordinationen könnten weniger neue Patienten aufnehmen, ihre Öffnungszeiten nicht ausweiten oder aufwendigere Fälle weiterverweisen, wenn sie wegen hoher Umsätze um ihren Kassenvertrag fürchten müssten. Dies würde die Versorgungssicherheit in den betroffenen Regionen gefährden. Die Ärzteorganisation warnt davor, dass wirtschaftlicher Druck zu einer Flucht aus dem Kassenarztsystem führen könnte.

Neue Kliniken und technischer Zwang

Auch die geplanten "Allgemeinen Gesundheitskliniken" oder "Facharztzentren" stoßen auf harten Widerstand. Diese sollen über Ambulatorien mit angestellten Ärztinnen und Ärzten betrieben werden. Die Ärztekammer befürchtet, dass solche Strukturen niedergelassene Ärztinnen und Ärzte zunehmend ersetzen könnten. Gleichzeitig hält die Kammer Ambulatorien für weniger effizient als freiberufliche Strukturen.

Advertisement

Veränderungen könnten auch auf kleinere Wahlarztordinationen zukommen. Künftig sollen demnach auch sehr kleine Wahlordinationen die Nutzung von ELGA und der e-card verpflichtend einsetzen. Für Ärztinnen und Ärzte, die beispielsweise neben einer Tätigkeit im Spital nur in geringem Umfang ordinieren, könnte sich die dafür notwendige technische Ausstattung wirtschaftlich nicht mehr lohnen. Walla warnt deshalb vor möglichen Schließungen und in weiterer Folge längeren Wartezeiten.

Folgen für Patienten und Ausblick

Zusätzlich werden laut Ärztekammer Bedarfsprüfungen für neue Ordinationen und Gruppenpraxen, Tarifobergrenzen für Wahlärztinnen und Wahlärzte sowie verpflichtende Leistungen für das öffentliche System bei Versorgungsengpässen diskutiert. Aus Sicht der Vorarlberger Ärztekammer würden die bisher bekannt gewordenen Pläne die freie Niederlassung und die berufliche Eigenständigkeit weiter einschränken.

Gleichzeitig könnten Kassenverträge an Attraktivität verlieren und damit noch schwieriger zu besetzen sein. Für die Patienten könnten dadurch weniger Termine und längere Wartezeiten entstehen. Das Fazit von Burkhard Walla fällt entsprechend deutlich aus: "Für die Patientinnen und Patienten drohen noch weniger Termine und noch längere Wartezeiten". Die Vorarlberger Ärztekammer fordert nun eine sofortige Rückkehr an den Verhandlungstisch mit dem Gesundheitsministerium.