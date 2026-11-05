Vorarlberg senkt Strafmündigkeit: Landeshauptmann Wallner bringt Syrer-Strafe an

Vorarlbergs Landesregierung will das Alter der Strafmündigkeit senken nach Taten eines 13-jährigen Syrers. Landeshauptmann Markus Wallner wird dies auf dem Freitagstreffen zur Sprache bringen.

Die Landesregierung von Vorarlberg will im kommenden Landtag das Thema der Senkung des Alters der Strafmündigkeit auf die Tagesordnung setzen. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat bestätigt, dass er diesen zentralen sicherheitspolitischen Punkt bei der Sitzung am Freitag im Landhaus in Bregenz ansprechen wird. Obwohl noch nicht abschließend geklärt ist, ob dies als offizieller, feststehender Tagesordnungspunkt geführt wird, zeichnet sich eine deutliche Schwerpunktsetzung der Landespolitik in dieser Angelegenheit ab. Der politische Druck hat durch eine Reihe besonders schwerwiegender Straftaten deutlich zugenommen, die das öffentliche Empfinden in der Region stark berühren.

13-Jähriger Syrer und die Grenzen des Jugendschutzrechts

Der Auslöser für diese intensive Debatte ist ein Fall, der das Justizsystem an seine aktuellen rechtlichen Grenzen führt. Im Zentrum steht ein 13-jähriger syrischer Jugendlicher, der nach Angaben der Zeitung Die Volkszeitung (VN) in zwei schwere Delikte verwickelt ist. Ihm wird ein schwerer Überfall auf einen pensionierten Mann in Dornbirn sowie ein Einbruchsversuch beim Bregenzer Milchpilz zur Last gelegt. Bei der Festnahme nach dem Einbruchsversuch sollen laut den Berichten zwei Polizisten verletzt worden sein. Aufgrund seines Alters von unter 14 Jahren gilt für den Jugendlichen die strafrechtliche Unschelmündigkeit, was bedeutet, dass er nicht strafrechtlich angeklagt oder verurteilt werden kann.

Also read Wirtshaus am See gewinnt Leserwahl Beste Martinigans 2026 in Vorarlberg

Die Schwere der Vorwürfe wird noch durch andere Zahlen untermauert. Laut den gleichen Quellen werden dem Burschen und einem gleichaltrigen Komplizen für das Jahr 2026 gemeinsam mehr als 300 Straftaten zugerechnet. Diese statistische Grundlage verdeutlicht die Dringlichkeit, mit der die Vorarlberger Landesregierung nach Lösungen sucht, da die bisherigen Instrumente als unzureichend empfunden werden. Die Kinder- und Jugendhilfe hat erklärt, in den betreffenden Fällen alle verfügbaren gesetzlichen Maßnahmen ausgeschöpft zu haben, was auf eine Sackgasse im bisherigen System hindeutet. Dennoch bleibt das Prinzip der Unschuldsvermutung in der öffentlichen Berichterstattung und den juristischen Prozessen ein unverzichtbarer Bestandteil.

Differierende Ansätze der politischen Akteure

Während sich die Vorarlberger Landesregierung klar für eine Senkung des Alters der Strafmündigkeit ausspricht, sehen andere Bundesministerien andere Wege. Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) hatte auf dem Sicherheitsgipfel im Vorarlberger Landhaus am Dienstag einen alternativen Ansatz vorgeschlagen. Ihre Idee sieht vor, dass junge Straftäter unter bestimmten Voraussetzungen leichter zwangsweise in therapeutische Einrichtungen untergebracht werden können, anstatt das Strafrecht generell zu ändern. Dieser Vorschlag stieß jedoch im Kreise der Landespolitiker auf erhebliche Kritik, da er das Problem möglicherweise nicht an der Wurzel packt.

Advertisement

Sicherheitslandesrat Markus Klien (FPÖ) äußerte den Bedenken, dass die Lösung aus Sicht des Landes eher in einer Abschiebung der Verantwortung an die Länder gesehen wird. Er betonte gegenüber den Medien, dass der Bund die notwendigen Möglichkeiten schaffen und die damit verbundenen Kosten vollständig übernehmen müsse. Klien hob zudem hervor, dass es sich bei den betroffenen Jugendlichen in Vorarlberg um eine kleine Zahl von Intensivtätern handelt. Diese Positionierung zeigt die Spannung zwischen der Landes- und Bundesebene auf, wo Fragen der Finanzausstattung und der legislativen Kompetenz im Raum stehen.

Weitere Tagesordnungspunkte der Landeshauptleutekonferenz

Neben dem hochsensiblen Thema der Jugendkriminalität stehen weitere gesellschaftspolitische Fragen auf dem Programm der Beratungen am Freitag in Mellau. Die Landeshauptleute werden über die Flugabgabe diskutieren, bei der sie an ihrer Forderung nach einer vollständigen Abschaffung festhalten. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hatte sich jüngst für eine bloße Senkung dieser Abgabe ausgesprochen. Landeshauptmann Markus Wallner schätzt die Lage so ein, dass man sich in der politischen Mitte treffen wird, was auf Kompromissbereitschaft hindeutet, aber auch auf die notwendigen politischen Verhandlungen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Gesundheitsreform. Wallner drängt auf rasche Fortschritte bei der Errichtung von geplanten Facharztzentren. Diese Zentren sollen dazu dienen, die Spitäler zu entlasten und die langen Wartezeiten für Patienten zu verkürzen. Die Gesetzesentwürfe und die Finanzierung sind jedoch noch nicht abschließend geklärt. Wallner hält Beschlüsse im ersten Quartal 2027 für möglich, sofern eine politische Einigung gelingt. Er betonte, dass in diesem Bereich mehr Tempo notwendig ist, um die Versorgungsqualität zu sichern.

Schließlich soll auch die Wehrdienstreform auf der Agenda stehen. Landeshauptmann Markus Wallner begrüßt die geplante Reform grundsätzlich, hat aber einen spezifischen Änderungswunsch. Er spricht sich dafür aus, den Zivildienst ebenfalls zu verlängern, um der sozialen Komponente des Dienstes gerecht zu werden. Diese Kombination aus sicherheitspolitischer Härte bei der Jugendkriminalität und sozialen sowie wirtschaftlichen Regulierungen zeigt die Breite der Aufgaben, die die Vorarlberger Landesregierung in dieser Sitzungswoche erwartet.