Vorarlberg nutzt Wachstumspotenzial Indiens, einer Weltregion mit vielversprechenden Potenzialen für Vorarlbergs Unternehmen. Als exportorientierte Volkswirtschaft stehen Vorarlberg und seine Unternehmen vor Herausforderungen wie die unruhige Zollpolitik des US-Präsidenten, die Konkurrenz aus China und der allgemeine Kostendruck. Trotz signifikantem Auftragsrückgang zeigt sich die Vorarlberger Exportwirtschaft jedoch weiterhin vergleichsweise resilient. Die Zahlen belegen, dass Vorarlberg bei der Handelsbilanz pro Kopf im bundesweiten Vergleich auf dem ersten Platz liegt, wobei jeder zweite Euro stammt aus dem Export.

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Trotz signifikantem Auftragsrückgang zeigt sich die Vorarlberger Exportwirtschaft jedoch weiterhin vergleichsweise resilient. Die Zahlen belegen, dass Vorarlberg bei der Handelsbilanz pro Kopf im bundesweiten Vergleich auf dem ersten Platz liegt, wobei jeder zweite Euro stammt aus dem Export. Um diese Stärke auch in Zeiten geopolitischer Unsicherheit zu erhalten, ist es wichtig, neue Allianzen zu schmieden und sich bietende Gelegenheiten zu ergreifen.

"För Vorarlberg als international ausgerichteten Wirtschaftsstandort sind Vernetzung, Wissenstransfer und Offenheit gegenüber globalen Chancen von zentraler Bedeutung", betont Vorarlbergs Wirtschaftskammerpräsident Karlheinz Kopf. Mit dem Exporttag wird eine Plattform geschaffen, um Unternehmen zu helfen, Potenziale frühzeitig zu erkennen und neue Märkte zu erschließen. Besonders der Megamarkt Indien stand im Fokus des heurigen Exporttags. Indien ist mit einem prognostizierten Wirtschaftswachstum von 6,6 Prozent die am stärksten wachsende Volkswirtschaft der G-20-Staaten und investiert jährlich rund 130 Milliarden US-Dollar in die Infrastruktur.

Diese enorme Modernisierungswelle bietet gigantische Potenziale für Zulieferer, Dienstleister und Technologieführer aus Vorarlberg. Als Wirtschaftsdelegierter für den Subkontinent, Hans-Jörg Hörtnagl, betont, dass bereits jetzt Indien mehr als nur ein Nischenmarkt für Vorarlberg ist. In den vergangenen fünf Jahren haben sich die Exporte nach Indien auf rund 150 Millionen Euro verdreifacht. Ein Freihandelsabkommen zwischen den EU-Staaten und dem Subkontinent steht kurz vor dem Abschluss und könnte neue Möglichkeiten eröffnen.

Zahlreiche Vorarlberger Leitbetriebe, wie Getzner Werkstoffe, Alpla, die Julius Blum GmbH oder Doppelmayr, sind bereits erfolgreich im bevölkerungsreichsten Land der Erde aktiv. Mit eigenen Produktionsstätten, modernen Showrooms und dicht geknüpften Vertriebsnetzen wachsen sie und beteiligen sich am rasanten Wachstum. Am 3. Juli 2026 findet das "Forum Indien" in Dornbirn statt, um das enorme Momentum optimal zu nutzen und das Vorarlberger Netzwerk gezielt zu stärken.

Im Fokus der Veranstaltung wird der erfolgreiche und nachhaltige Eintritt in diesen überaus dynamischen Markt stehen





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