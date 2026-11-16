Die Landesregierung Vorarlberg stellt das Naturschutz-Deregulierungsgesetz 2027 vor. Die Reform soll Verfahren um 20 bis 25 Prozent verkürzen und Bauherren entlasten.

Die Landesregierung Vorarlberg hat am Montag, den 16. November 2026, den überarbeiteten Entwurf für das sogenannte Naturschutz-Deregulierungsgesetz 2027 vorgestellt. Ziel der umfassenden Überarbeitung des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftsentwicklung (GNL) ist es, bürokratische Hürden für Bauvorhaben, den Wegebau und Maßnahmen zum Schutz vor Naturgefahren signifikant abzubauen. Landeshauptmann Markus Wallner und Landesrat Christian Gantner betonten, dass durch diese gesetzgeberischen Anpassungen die Anzahl der naturschutzrechtlichen Verfahren im Land deutlich reduziert werden soll.

Die angestrebte Reduktion der Verfahrenszahlen liegt nach Angaben der Landesverwaltung bei rund zwanzig bis fünfundzwanzig Prozent. Dies zielt darauf ab, Investitionssicherheit zu erhöhen und Planungsprozesse für verschiedene Akteure zu vereinfachen. Der politische Prozess sieht vor, dass die Landesregierung den Entwurf am kommenden Dienstag, dem 17. November 2026, erneut behandelt. Eine endgültige Verabschiedung durch den Landtag ist für den Dezember 2026 geplant, womit die Änderungen aktuell noch nicht in Kraft getreten sind.

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Anhebung der Schwellenwerte für Bauvorhaben

Die zentrale Wirkung der Novelle besteht darin, zahlreiche bisherige Bewilligungspflichten abzubauen oder diese erst für größere Bauvorhaben greifen zu lassen. Insbesondere landwirtschaftliche Betriebe, Unternehmen, kommunale Verwaltungen und private Bauwerber sollen von diesen Erleichterungen profitieren. Ein zentrales Element ist die Regelung für Bauwerke innerhalb bereits bestehender Siedlungsbereiche, die künftig keine zusätzliche naturschutzrechtliche Bewilligung mehr benötigen, unabhängig von ihren spezifischen Größen- oder Höhenmaßen.

Für Bauvorhaben außerhalb dieser bebauten Zonen wurden die Schwellenwerte für das Eingreifen des Naturschutzgesetzes deutlich angehoben. Während bisher eine Überbauungsfläche von achtundachtzigtausend Quadratmetern den Bewilligungspflicht auslöste, liegt die neue Schwelle bei zweitausend Quadratmetern. Parallel dazu wird die maximale Gebäudehöhe auf zwanzig Meter festgelegt, innerhalb deren man ohne naturschutzrechtliche Hürden bauen kann. Diese Anpassungen sollen insbesondere die Bebauungsdichte in ländlichen Regionen erleichtern.

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Auch der Bau von Parkflächen außerhalb von Siedlungsgebieten unterliegt künftig weniger strengen Auflagen. Die Grenze für eine naturschutzrechtliche Bewilligung wird von den bisherigen achtzehundert Quadratmetern auf mehr als tausend Quadratmeter Grundfläche erhöht. Dies ermöglicht es Gemeinden und Privatpersonen, größere Verkehrsflächen anzulegen, ohne den langwierigen Genehmigungsprozess durchlaufen zu müssen, sofern keine anderen spezifischen Schutzbestimmungen dagegen sprechen.

Erleichterungen für Landwirtschaft und Wegebau

Die land- und forstwirtschaftliche Nutzung soll generell weitgehend von naturschutzrechtlichen Bewilligungspflichten ausgenommen werden. Diese Vereinfachung gilt jedoch nicht in speziell geschützten Gebieten oder bei Tätigkeiten, die EU-rechtlich geschützte Arten beeinträchtigen könnten. Dies soll den täglichen Betrieb in der Landwirtschaft beschleunigen und administrative Belastungen für Landwirte reduzieren, während der Artenschutz in sensiblen Zonen weiterhin gewahrt bleibt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Reform betrifft die Errichtung von Wegen im Freiland. Bisher waren Wege mit einer Breite von mehr als vierundzwanzig Metern oder einer Länge von über zweihundert Metern bewilligungspflichtig. Unter der neuen Regelung können Wege mit einer Breite von bis zu vier Metern und einer Länge von bis zu vierhundert Metern ohne naturschutzrechtliche Bewilligung erstellt werden. Diese Regelung wurde im Rahmen der öffentlichen Begutachtung präzisiert, sodass bereits die Überschreitung einer der beiden Grenzen, nicht jedoch beider gleichzeitig, eine Bewilligung erforderlich macht.

Auch bei maschinellen Geländeveränderungen in Alpinregionen wird die Bewilligungsschwelle von einhundert auf zweihundert Quadratmeter angehoben. Dies berücksichtigt die spezifischen Gegebenheiten im Gebirge und soll Maßnahmen zur Sicherung gegen Steinschlag oder Lawinen sowie infrastrukturelle Anpassungen an das alpine Klima effizienter gestalten. Auch für Lager- und Ablagerungsplätze wurden die geltenden Grenzen angepasst, um den Bau- und Wirtschaftssektor zu entlasten.

Reaktionen aus der Begutachtung und Schutzgebietsmanagement

Die geplante Reform wurde seit dem Frühjahr 2025 intensiv vorbereitet. In diesen Prozess waren neben den Bezirkshauptmannschaften und Interessenvertretungen auch die Naturschutzanwaltschaft eingebunden. Während der öffentlichen Begutachtungsphase, die vom 26. August bis zum 25. September 2026 dauerte, gingen insgesamt dreihundertsiebzig Stellungnahmen ein. Auf Basis dieser Rückmeldungen passte die Landesregierung den Entwurf in vier Bereichen an, wobei insbesondere der Schutz von Mooren und die Regeln für neue Wege modifiziert wurden.

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Besonders kontrovers diskutiert wurde die Frage der Moore. Für landwirtschaftlich genutzte Moore und Magerwiesen bleibt die bestehende Bewilligungsschwelle von einhundert Quadratmetern unverändert bestehen. Die ursprüngliche Planung der Landesregierung sah eine Anhebung auf fünfhundert Quadratmeter vor, wurde jedoch nach den massiven Rückmeldungen aus der Begutachtung revidiert. Für nicht landwirtschaftlich genutzte Moore gilt weiterhin ein absolutes Schutzverbot ab dem ersten Quadratmeter, um empfindliche Ökosysteme maximal zu schützen.

Auch der Uferschutz wurde durch die Novelle präzisiert. Grundsätzlich soll entlang von Fließgewässern eine einheitliche Schutzzone von fünf Metern Breite gelten. Gemeinden behalten jedoch das Recht, bei der Landesregierung Anträge auf eine Ausweitung dieser Zone für besonders schützenswerte Bereiche zu stellen. Dies gibt den lokalen Verwaltungen die Flexibilität, je nach ökologischer Bedeutung des Gewässers strengere Regeln vor Ort durchzusetzen, während der Standard für das restliche Landesgebiet vereinheitlicht wird.

Verfahrensbeschleunigung und Rollen der Naturschutzanwaltschaft

Neben dem Abbau von Bewilligungspflichten zielt die Reform auch auf eine Beschleunigung der administrativen Verfahren ab. Künftig ist die zuständige Behörde verpflichtet, innerhalb von drei Wochen nach Eingang einer vollständigen Anzeige mitzuteilen, ob ein Bewilligungsverfahren erforderlich ist. Dies stellt eine Verdichtung der Frist von bisher vier Wochen dar und soll Planungssicherheit für Bauwerber schneller gewährleisten.

Ein weiterer struktureller Wandel betrifft die Beteiligungs- und Beschwerderechte der Naturschutzanwaltschaft sowie anerkannter Umweltorganisationen. Diese sollen sich in Zukunft auf jene Angelegenheiten konzentrieren, in denen eine Beteiligung nach unionsrechtlich Vorgaben zwingend vorgeschrieben ist. Die Rechte der Naturschutzanwaltschaft werden dabei an die der anerkannten Umweltorganisationen angeglichen, während die unabhängige Bestellung der Anwaltschaft durch Naturschutzorganisationen unverändert bleibt.

Die Landesregierung begründet die Einschränkung bisheriger Beteiligungsmöglichkeiten damit, dass Verfahren vereinfacht und Investitionen besser planbar gemacht werden sollen. Kritiker könnten dies als Schwächung der Kontrollfunktionen ansehen, doch die Regierung argumentiert, dass so Ressourcen gebündelt und auf rechtlich verbindliche Konflikte fokussiert werden kann. Die Novelle markiert somit einen signifikanten Wandel im Verhältnis zwischen Naturschutzbehörden und wirtschaftlichen sowie privaten Initiativen in Vorarlberg.