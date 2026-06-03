Vorarlberg führt bei Österreich radelt mit Rekordbeteiligung

Zum Internationalen Tag des Fahrrads am 3. Juni zeigt die Zwischenbilanz von Österreich radelt: Vorarlberg ist mit 8.443 Teilnehmern und über 3,29 Millionen Kilometern österreichweit an der Spitze. Die Aktion motiviert zu mehr Radfahren im Alltag und fördert nachhaltige Mobilität.

Zum internationalen Tag des Fahrrad s am 3. Juni zieht die Aktion 'Österreich radelt' eine beeindruckende Zwischenbilanz. Vorarlberg , das westlichste Bundesland Österreichs, liegt sowohl bei der Teilnehmerzahl als auch bei den gefahrenen Kilometern österreichweit klar an der Spitze.

Dies unterstreicht die besondere Fahrradkultur in der Region und zeigt, wie nachhaltige Mobilität im Alltag gelebt werden kann. Seit dem Start der Kampagne am 20. März haben 8.443 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger gemeinsam mehr als 3,29 Millionen Kilometer auf dem Fahrrad zurückgelegt. Damit liegt das Land nicht nur absolut, sondern auch pro Einwohner deutlich vor allen anderen Bundesländern.

Insgesamt beteiligen sich bundesweit knapp 34.000 Menschen an der Aktion, die gemeinsam bereits über zwölf Millionen Kilometer gesammelt haben. Hinter Vorarlberg rangieren Oberösterreich mit rund 2,35 Millionen Kilometern und Tirol mit knapp 1,94 Millionen Kilometern. Auch Niederösterreich und Salzburg haben die Millionengrenze bereits überschritten. Besonders bemerkenswert ist die hohe Beteiligung pro Einwohner in Vorarlberg: Auf 10.000 Einwohner kommen 280 Teilnehmerinnen und Teilnehmer - ein Wert, der deutlich über den anderen Bundesländern liegt.

Dies zeigt, dass die Menschen in Vorarlberg das Fahrrad als Verkehrsmittel im Alltag besonders schätzen und die Initiative breit unterstützen. Die Aktion 'Österreich radelt' wird vom Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur im Rahmen von 'klimaaktiv mobil' gemeinsam mit den Bundesländern getragen. Ziel ist es, möglichst viele Menschen dazu zu motivieren, Alltagswege häufiger mit dem Fahrrad zurückzulegen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können ihre gefahrenen Kilometer über die 'Österreich radelt'-App oder online erfassen.

Neu in diesem Jahr ist die Möglichkeit, Sportuhren und Fitness-Apps direkt mit dem System zu verbinden, sodass Fahrten automatisch synchronisiert werden. Dies erleichtert die Teilnahme und macht das Kilometer-Sammeln noch attraktiver. Neben Einzelpersonen beteiligen sich auch zahlreiche Betriebe, Gemeinden, Vereine, Schulen und Universitäten an der Initiative. Gemeinsam können Teams Kilometer sammeln und an verschiedenen Challenges teilnehmen.

Bis zum 30. Juni läuft zudem die Aktion 'Österreich radelt zur Arbeit', bei der Teilnehmer an mindestens zehn Tagen mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren müssen. Von 3. bis 10. Juni steht das 'ÖBB Bienen- und Blumenradeln' im Mittelpunkt, das nachhaltige Mobilität und Artenvielfalt verbindet.

Über das Jahr hinweg werden mehr als 20 Fahrräder - darunter E-Bikes, Falträder und Kinderräder - sowie Fahrradzubehör und zahlreiche Gutscheine verlost. Die Aktion trägt nicht nur zum Klimaschutz bei, sondern fördert auch die Gesundheit und das Bewusstsein für umweltfreundliche Fortbewegung. Die Vorreiterrolle Vorarlbergs ist kein Zufall: Das Land investiert seit Jahren in eine fahrradfreundliche Infrastruktur, mit Radwegen, Abstellanlagen und Serviceangeboten.

Zudem gibt es eine starke lokale Fahrradkultur, die durch Vereine und Initiativen gefördert wird. Die hohe Teilnahme an 'Österreich radelt' zeigt, dass diese Maßnahmen Früchte tragen. Die Verantwortlichen in Vorarlberg sind stolz auf die Zwischenbilanz und hoffen, dass noch mehr Menschen bis zum Ende der Aktion im September mitmachen. Die Klimaschutzziele können nur erreicht werden, wenn der Anteil des Radverkehrs am gesamten Verkehrsaufkommen steigt.

Vorarlberg macht hier vor, wie es gehen kann. Wer noch nicht teilnimmt, ist herzlich eingeladen, sich anzumelden und Kilometer zu sammeln - für die persönliche Gesundheit, die Umwelt und tolle Preise. Die Aktion zeigt, dass gemeinsames Radfahren nicht nur Spaß macht, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Mobilitätswende leistet. Mit mehr als 3,29 Millionen Kilometern allein aus Vorarlberg wird deutlich, dass jeder Kilometer zählt - für ein klimafreundliches Österreich





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