Vorarlberg fordert Senkung der Strafmündigkeit auf zwölf Jahre

Landeshauptmann Markus Wallner und die Bundesländer fordern eine rasche Reform der Jugendstrafgerichtsbarkeit. Die Strafmündigkeit soll auf zwölf Jahre sinken, um schweren Gewalttaten von Kindern zu begegnen.

Die Debatte über die Jugendkriminalität hat durch aktuelle Vorfälle in Vorarlberg eine neue Dimension erreicht und die Diskussion um die Strafmündigkeit direkt auf die bundespolitische Agenda gehoben. Bei der jüngsten Landeshauptleutekonferenz, die am Freitag in Mellau stattfand, rückte der Umgang mit Straftaten durch Kinder unter vierzehn Jahren in den Mittelpunkt der Beratungen. Die anwesenden Landespolitiker sahen einen dringenden Handlungsbedarf und forderten von der Bundesregierung auf, zügig Maßnahmen zur Anpassung der gesetzlichen Grundlagen einzuleiten.

Forderung nach Herabsetzung des Alters

Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner nutzte die anschließende Pressekonferenz in Mellau, um seine Position klar zu formulieren und sich ausdrücklich für eine Senkung des strafrechtlichen Mindestalters einzusetzen. Wallner forderte die Herabsetzung der Strafmündigkeit von den derzeitigen vierzehn auf zwölf Jahre, um der wachsenden Anzahl schwerwiegender Delikte durch Minderjährige wirksam begegnen zu können. Diese Forderung ist Teil einer breiteren Anforderung, wonach die Länder eine gemeinsame, interdisziplinäre Arbeitsgruppe ins Leben rufen wollen, die konkrete Reformvorschläge für die Jugendstrafgerichtsbarkeit erarbeiten soll.

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Komplexität und rechtliche Rahmenbedingungen

Die Landesregierungen betonen dabei, dass eine isolierte Änderung der Jugendstrafgerichtsbarkeit nicht ausreicht, sondern in ein umfassendes Maßnahmenpaket eingebettet sein muss. Die geforderte Bund-Länder-Arbeitsgruppe soll Fachleute aus verschiedenen Disziplinen zusammenführen, um sowohl nationale als auch internationale Beispiele für eine erfolgreiche Reform zu berücksichtigen. Hintergrund dieser Initiativen sind konkrete Ermittlungen in Vorarlberg, bei denen zwei dreizehnjährige Jugendliche im laufenden Jahr für mehr als dreihundert begangene Straftaten zur Verantwortung gezogen werden. Solche Fälle zeigen, dass die bestehenden rechtlichen Instrumente zur Bewältigung schwerer Gewalttaten aus Sicht der Politik unzureichend sind.

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Überregionale Relevanz des Problems

Markus Wallner verwies während der Erklärung darauf, dass sich dieses Problem nicht ausschließlich auf das Bundesland Vorarlberg beschränkt, sondern auch andere österreichische Bundesländer mit ähnlichen Entwicklungen konfrontiert sehen. Die Sicherheitsfragen dominierten die Gespräche in Mellau neben weiteren wichtigen Themen wie der geplanten Wehrpflichtreform und der Frage der Drohnenabwehr. Die zentralen Ergebnisse dieser intensiven Arbeitsgespräche wurden im Anschluss an die Konferenz gemeinsam von den beteiligten Führungspersonen präsentiert. Dazu gehörten der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle, der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner sowie der Wiener Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Ludwig, die die Dringlichkeit einer koordinierten Antwort unterstrichen.

Strategische Ausrichtung und weitere Agenda

Neben den sicherheitspolitischen Aspekten der Jugendkriminalität beschäftigten sich die Teilnehmer auch mit einer österreichweiten Energie- und Kraftwerksstrategie. Zudem wurden die Vorbereitungen für die Reform der Partnerschaft zwischen Bund, Ländern und Gemeinden vorangetrieben. Im Fokus der öffentlichen Diskussion verbleibt jedoch die Forderung der Länder, dass die Bundesregierung die eingeleitete Arbeitsgruppe rasch mit der Ausarbeitung eines Gesamtpakets beauftragen soll. Ob die Senkung der Strafmündigkeit auf zwölf Jahre letztendlich Teil dieses Pakets sein wird, hängt von den kommenden Beratungen ab, bleibt aber eine zentrale Forderung der betroffenen Landespolitiker, die sich von Betroffenen in Städten wie Bregenz und Dornbirn unter Druck gesetzt sehen.