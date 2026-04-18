Vorarlberg: Bahnverkehr bleibt trotz leichter Rückgänge stark und wird weiter ausgebaut

Vorarlberg behauptet sich mit 16,6 Millionen Bahnfahrten auf Rang drei österreichweit. Die Nutzung pro Kopf ist weiterhin überdurchschnittlich hoch, während massive Investitionen bis 2030 geplant sind, um die Attraktivität und Leistungsfähigkeit des Bahnangebots weiter zu steigern.

Vorarlberg behauptet seine Spitzenposition im österreichischen Bahnverkehr . Im Jahr 2025 wurden in dem westlichsten Bundesland insgesamt 16,6 Millionen Bahnfahrten registriert, was einen beachtlichen dritten Platz im nationalen Vergleich bedeutet. Nur Wien und Niederösterreich verzeichneten mehr Fahrten. Diese Platzierung ist umso bemerkenswerter, da Vorarlberg im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Rückgang von rund 3,9 Prozent erlebte. Während 2024 noch 17,2 Millionen Fahrten gezählt wurden, sank diese Zahl im Berichtsjahr auf 16,6 Millionen. Dennoch liegt das Bundesland damit weiterhin vor wichtigen Regionen wie Tirol und Oberösterreich, die 16,5 beziehungsweise 16,3 Millionen Fahrten verzeichneten. Die Zahlen verdeutlichen die anhaltende Bedeutung der Bahn für die Mobilität der Vorarlberg er Bevölkerung. Wien führt die Statistik mit 111 Millionen Fahrten an, gefolgt von Niederösterreich mit 53 Millionen.

Auffallend hoch ist die Bahnintensität pro Kopf in Vorarlberg. Mit rechnerisch etwa 41 Fahrten pro Einwohner und Jahr übertrifft das Bundesland andere Regionen deutlich. Zum Vergleich: In Tirol liegt dieser Wert bei rund 21, in Oberösterreich bei nur etwa elf. Als Gründe für diese hohe Frequentierung werden die kompakte Siedlungsstruktur im Rheintal und das engmaschige Bahnnetz genannt. Diese geografischen und infrastrukturellen Gegebenheiten erleichtern es, breite Bevölkerungsschichten effizient und komfortabel mit der Bahn zu erreichen. In größeren und stärker zersiedelten Bundesländern stellt dies eine deutlich größere Herausforderung dar. Die ÖBB erkennen dieses Potenzial und planen für die kommenden Jahre weitere erhebliche Investitionen in die Bahninfrastruktur Vorarlbergs. Bis 2030 sollen rund 530 Millionen Euro in verschiedene Projekte fließen. Allein im Jahr 2025 wurden bereits rund 64 Millionen Euro in die Modernisierung und den Ausbau investiert.

Zu den größten geplanten Vorhaben zählen die umfassende Modernisierung der Strecke Feldkirch–Buchs mit einem Volumen von 187 Millionen Euro sowie weitere 122 Millionen Euro für Maßnahmen auf der Arlbergstrecke, die primär der Verbesserung der Fahrplanstabilität dienen sollen. Diese Investitionen unterstreichen das Engagement der ÖBB, die Bahn als zukunftsfähiges Verkehrsmittel in Vorarlberg weiter zu stärken.

Die Bedeutung von Vorarlberg als Bahnstandort spiegelt sich auch im Bahnhofsranking wider. Der Bahnhof Bregenz präsentiert sich als ein wichtiger Knotenpunkt und ist der meistfrequentierte Bahnhof des Landes, gemessen an den täglichen Zugabfahrten. Mit 256 Zugabfahrten pro Tag erreicht Bregenz österreichweit den 23. Platz. Zum Vergleich: Der Wiener Hauptbahnhof, das nationale Zentrum des Bahnverkehrs, verzeichnet täglich beeindruckende 1.121 Zugabfahrten. Die kontinuierlichen Investitionen und die hohe Nutzung pro Kopf zeigen, dass die Bahn in Vorarlberg eine zentrale Rolle in der Mobilität spielt und auch in Zukunft eine Schlüsselposition einnehmen wird. Die strategische Weiterentwicklung der Infrastruktur zielt darauf ab, die Attraktivität und Leistungsfähigkeit des Schienenverkehrs weiter zu erhöhen und somit den Bedürfnissen der Pendler und Reisenden noch besser gerecht zu werden. Die Bemühungen um einen Ausbau und eine Modernisierung sind ein klares Signal für die Wichtigkeit nachhaltiger Mobilitätslösungen in der Region





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