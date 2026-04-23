Voodoo Jürgens verzaubert Arena mit „Gschnas“

David Öllerer alias Voodoo Jürgens präsentierte sein neues Album „Gschnas“ in einer ausverkauften Arena. Der Abend war geprägt von einer einzigartigen Mischung aus alten und neuen Songs, düsteren Texten und einer beeindruckenden Live-Performance.

David Öllerer , besser bekannt als Voodoo Jürgens , entfesselte in der vollbesetzten Arena eine einzigartige musikalische Atmosphäre. Mit einer Mischung aus bewährten Klassikern und neuen Kompositionen präsentierte er sein neuestes Album „ Gschnas “ und zog das Publikum von der ersten Sekunde an in seinen Bann.

Sein Auftritt war geprägt von einer zeitlosen Ästhetik, die ihn als den eigentlichen „Herrn Voodoo“ erscheinen ließ, als er in einem cremefarbenen Anzug die Bühne betrat. Die enthusiastische Reaktion des Publikums, ein vielstimmiges „Wöööh“, bestätigte ihm, dass die Stimmung perfekt war. Die Band Ansa Panier, eine beeindruckende Formation mit Kontrabass und Bläsersektion, unterstützte Voodoo Jürgens dabei, die vielschichtigen und oft düsteren Emotionen seiner Lieder zu transportieren. Besonders im Fokus des Abends stand die Live-Präsentation der neuen Songs von „Gschnas“.

Öllerer gestand, dass die Entstehung des Albums ungewöhnlich verlief, da er die Musik bereits vor dem Schreiben der Texte aufgenommen hatte. Die Aufnahmen fanden in einem Studio nördlich von Bremen statt, einem Ort mit einer besonderen Geschichte, da dort einst der Kinderstar Heintje seine Schlager aufnahm. Es ist denkbar, dass Voodoo Jürgens, der eine Vorliebe für ältere Studioausrüstung hat, sogar eines der Mikrofone benutzte, die einst von Heintje verwendet wurden.

Trotz der offensichtlichen Gegensätze verbindet beide Künstler die Fähigkeit, die Sehnsüchte und Gefühle ihres Publikums anzusprechen. In Voodoo Jürgens' nostalgischer Gegenwelt lässt sich eine tiefe Harmoniesucht erkennen, die sich sowohl in seinen Interviews als auch in seinen Liedtexten widerspiegelt. Er beherrscht die Kunst, seine Worte und Pausen präzise zu dosieren und so eine besondere Atmosphäre zu schaffen.

Ein Beispiel für seine lyrische Meisterschaft ist „Langsam wirst ma fremd“, ein Lied, das erstaunlich an Bob Dylan aus den späten 1960er Jahren erinnert. Mit paradoxen Zeilen wie „Ich bin auf deiner Seitn, i was ned wo du bist“ berührte er in „Kassiber“ und „Da Dings“ neue emotionale Tiefen. Auch eingängige Songs wie „Taxitänzer“, der an Tom Waits erinnerte, und das charmante „Gitti“ mit seinen delikaten Mariachi-Trompeten fanden großen Anklang beim Publikum.

Voodoo Jürgens versteht es meisterhaft, seine Lieder in einer durchdachten Dramaturgie zu präsentieren und so eine fesselnde Live-Performance zu schaffen. David Öllerer, der bürgerliche Name des Künstlers, lieferte auch an diesem Abend den perfekten Soundtrack für die „unter‘n Ständ‘“, die Welt der kleinen Leute und der verborgenen Geschichten. Sein Auftritt war ein Beweis für seine einzigartige künstlerische Vision und seine Fähigkeit, ein Publikum zu begeistern und zu berühren.

Die Mischung aus Wiener Dialekt, düsteren Texten und einer außergewöhnlichen musikalischen Begleitung macht Voodoo Jürgens zu einem unverwechselbaren Phänomen in der österreichischen Musiklandschaft. Das Konzert in der Arena war ein unvergessliches Erlebnis für alle Fans und ein weiterer Beweis für die anhaltende Popularität des Künstlers





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