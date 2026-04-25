Von Wildkatzen zu Fischparasiten: Der Forschungsweg von Susanne Reier

Die Südtirolerin Susanne Reier hat sich vom Studium der Zoologie zu einer führenden Forscherin im Bereich der Fischparasitologie am Naturhistorischen Museum Wien entwickelt. Ihre Arbeit trägt maßgeblich zur Erforschung der Artenvielfalt und genetischen Zusammenhänge in österreichischen und balkanischen Gewässern bei.

Susanne Reier, ursprünglich mit dem Ziel, Wildkatzen zu erforschen, hat ihre wissenschaftliche Karriere am Naturhistorischen Museum Wien (NHM) aufgebaut. Die Südtirolerin, die ihre Freizeit gerne in den Bergen verbringt und sich für die Tierwelt der Alpen begeistert, begann ihre Forschung 2015 mit einem Masterarbeitsprojekt über Fischparasiten – das einzige Zoologie-Projekt, das damals am NHM ausgeschrieben war.

Diese Arbeit markierte den Beginn einer erfolgreichen Laufbahn, die 2025 mit dem Rupert-Riedl-Preis für interdisziplinäre Arbeiten gewürdigt wurde. Reiers Forschung hat sich seitdem kontinuierlich erweitert und umfasst die Untersuchung von parasitischen Würmern, Schnecken und Zerkarien, den Verursachern der sogenannten Bade-Dermatitis. Ihre Arbeit trug maßgeblich zur Austrian Barcode of Life (Abol)-Initiative bei, einem Projekt zur Erstellung einer digitalen Bibliothek aller österreichischen Lebewesen und ihrer DNA.

Ein Schwerpunkt ihrer Forschung lag auf der Anwendung von Umwelt-DNA, um die Artenvielfalt in Gewässern zu analysieren. Dies ermöglichte es ihr, zwei Arten der Zerkarien-Gattung erstmals in Österreich nachzuweisen. Ihre Dissertation, die von 2020 bis 2023 durchgeführt wurde, führte sie in die Flüsse und Gewässer des Westbalkans, von Slowenien bis Albanien. Dort untersuchte sie, wie unterirdische Wasserverbindungen im Karst die genetische Vielfalt von Fischen beeinflussen.

Reier kombinierte traditionelle Methoden wie Farbexperimente zur Verfolgung von Wasserverbindungen mit genetischen Analysen, um die Wanderungen und Genflüsse von Fischen zu rekonstruieren. Ihre Ergebnisse zeigten, dass auch Überschwemmungen eine Rolle bei der Fischverbreitung spielen und dass historische Ereignisse Spuren im Erbgut der Fische hinterlassen. Nach Abschluss ihrer Dissertation engagierte sich Reier in einem Citizen-Science-Projekt über Elritzen und wird ab Mai 2026 an einem großen FWF-Projekt über den Stammbaum der Weißfische in Eurasien und Nordamerika teilnehmen.

Ihre Forschung ist geprägt von interdisziplinärer Arbeit und der Nutzung modernster Technologien wie DNA-Barcoding und Umwelt-DNA-Analysen. Neben ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit findet Reier Ausgleich beim Laufen, Yoga und dem Besuch von Konzerten. Ihr Engagement erstreckt sich auch auf die Taxonomie und biologische Systematik in Österreich, wo sie sich im Verein NOBIS Austria engagiert. Die von ihr für die Abol-Datenbank bereitgestellten genetischen Informationen sind eine wertvolle Ressource für zukünftige Fischparasitenforschung





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Forschung Naturhistorisches Museum Wien Fischparasiten Genetik Abol-Initiative Balkan Zerkarien Umwelt-DNA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Autozulieferer sperrt zu - '330 Schicksale' – Schock nach Aus von Nemak-WerkNemak-Werksschließung in Herzogenburg: 330 Arbeitsplätze betroffen. Die Autozulieferer-Krise trifft Region, Wirtschaft und viele Familien hart.

Read more »

Jugendbande am Hollabrunner Campus erpresst Geld von VolksschülerAuf der Anklagebank im Landesgericht Korneuburg nahmen zwei Burschen, 14 und 16 Jahre alt, Platz, die möglicherweise zu einer Bande am Schulcampus Hollabrunn gehörten. Dieser Meinung war zumindest die Staatsanwaltschaft. Der Prozess ergab ein weniger eindeutiges Bild.

Read more »

Chinas Blick auf den Konflikt im Iran und die Straße von HormusChinesische Beobachter diskutieren die Motive hinter dem Konflikt im Iran, insbesondere die Rolle der USA und die Bedeutung des Petrodollar-Systems. Peking verfolgt eine Strategie der Zurückhaltung und betont seine Rolle als neutraler Vermittler, während gleichzeitig Kritik am US-Vorgehen laut wird.

Read more »

Schock am Altar: Braut von Schwägerin mit Farbe beworfenEine britische Braut wurde kurz vor ihrer Hochzeit von ihrer Schwägerin mit schwarzer Farbe beworfen. Trotz des zerstörten Kleides und des emotionalen Schocks fand die Hochzeit statt. Der Vorfall geht auf einen Familienstreit zurück.

Read more »

Dänemark: Verletzte nach Zusammenprall von zwei ZügenZwei Zugsgarnituren stoßen in Dänemark zusammen. Gemäß Medienberichten werden 17 Menschen verletzt, vier davon schwer.

Read more »

Claude KI-Chatbot erhält juristischen Fokus durch Partnerschaft mit FreshfieldsDer KI-Chatbot Claude von Anthropic kooperiert mit der Anwaltskanzlei Freshfields, um seine Fähigkeiten im juristischen Bereich zu verbessern. Ziel ist die Entwicklung von KI-basierten Lösungen für Rechts- und Marktforschung, Vertragsprüfung und Automatisierung. Der zunehmende Einsatz von KI im Rechtswesen birgt jedoch auch Risiken, wie das Erfinden von Rechtsquellen.

Read more »